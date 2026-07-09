Jack Dorseyjev Block će platiti 45 milijuna dolara kazne zbog prijevara na Cash Appu

Administracija predsjednika Trumpa znatno je oslabila Ured za financijsku zaštitu potrošača (CFPB), no savezne države poput Teksasa, Oregona i New Yorka pojačavaju nadzor nad tvrtkama za platne usluge i popunjavaju praznine nastale smanjenjem savezne provedbe propisa.

Block je pristao platiti 45 milijuna američkih dolara savezu od 46 američkih saveznih država zbog načina na koji je upravljao prijevarama na Cash Appu, svojoj aplikaciji za prijenos novca i digitalno bankarstvo s 59 milijuna aktivnih korisnika. Ovaj slučaj još je jedan pokazatelj da savezne države pojačavaju nadzor i provedbu financijskih propisa nakon što je Ured za financijsku zaštitu potrošača (CFPB) smanjio svoje aktivnosti tijekom administracije predsjednika Trumpa. Također bi mogao pružiti uvid u još uvijek otvoreni slučaj u saveznoj državi New York koji se odnosi na navodne prijevare povezane sa sustavom Zelle.

Prema podnesku sudu države New York, koji je povezan s danas objavljenom nagodbom od 45 milijuna dolara, Block je optužen za niz nepravilnosti. Među njima su lažno predstavljanje da Cash App pruža razinu sigurnosti usporedivu s tradicionalnom bankom, dovođenje korisnika u zabludu tvrdnjama da su njihova sredstva osigurana od strane FDIC-a, nepostojanje učinkovitih postupaka za sprječavanje prijevara te propust u istraživanju prijava korisnika o neovlaštenim transakcijama.

Cash App nije imao aktivan telefonski broj korisničke podrške sve do 2021. godine. Prije toga, objavljeni broj službe za korisnike sadržavao je samo unaprijed snimljenu poruku koja je korisnike upućivala da pomoć potraže putem same aplikacije.

Prema priopćenjima za javnost, istragu su predvodile savezne države Teksas i Oregon. Nagodba od 45 milijuna dolara bit će raspodijeljena među 46 saveznih država, pri čemu će Teksas dobiti 5 milijuna dolara, Oregon 3 milijuna, a New York 1,6 milijuna dolara.

Nova sudska odluka također potvrđuje da je Block i dalje obvezan platiti do 120 milijuna dolara temeljem provedbene mjere CFPB-a iz siječnja 2025., kada je fintech tvrtka optužena za prijevare i propuste u usklađenosti s propisima. Iako je administracija predsjednika Trumpa ukinula mnoge druge mjere CFPB-a donesene tijekom administracije predsjednika Bidena – uključujući i onu protiv Zellea zbog nedovoljnog sprječavanja prijevara – ova je mjera ostala na snazi.

Ne priznaje odgovornost

U sudskom podnesku Block nije priznao nikakvu odgovornost te je naveo da na presudu pristaje “isključivo radi okončanja ovog postupka”. Glasnogovornik Blocka izjavio je da se sporazum odnosi na “prethodno objavljeni slučaj iz prošlosti koji se prvenstveno odnosi na povijesne aspekte našeg poslovanja. Cash App je u međuvremenu značajno ulagao u zaštitu potrošača, korisničku podršku i usklađenost s propisima kako bi zaštitio i služio desecima milijuna Amerikanaca koji se oslanjaju na Cash App za svoje bankarske i kreditne potrebe.”

Tijekom posljednje dvije godine Block je bio pod povećanim nadzorom regulatora više nego gotovo bilo koja druga fintech tvrtka. Osim današnje provedbene mjere i nagodbe s CFPB-om početkom 2025., prošle je godine kažnjen s 80 milijuna dolara od strane više saveznih država te dodatnih 40 milijuna dolara od Odjela za financijske usluge države New York zbog propusta u sprječavanju pranja novca.

U Forbesovoj istrazi iz 2021. o problemu prijevara u fintech sektoru izvijestili smo da su rent-a-car tvrtke i druge fintech kompanije blokirale transakcije s Cash Appa zbog zabrinutosti oko visoke stope prijevara. Jedan izvršni direktor fintech tvrtke izjavio je da je korisnička podrška Cash Appa za poslovne korisnike pri rješavanju problema s prijevarama bila “gotovo nepostojeća”.

U sklopu nove nagodbe Block se obvezao na nekoliko mjera, uključujući uspostavu “sveobuhvatnog sustava upravljanja usklađenošću”, zabranu dovođenja korisnika u zabludu u vezi sa svojim mogućnostima zaštite od prijevara, osiguravanje telefonske korisničke podrške uživo najmanje 13,5 sati dnevno te odgovaranje na prijave korisnika o neovlaštenim transakcijama u roku od tri radna dana.

Ima i drugih slučajeva

Nova sudska odluka protiv Blocka mogla bi pružiti uvid u veliki, još uvijek neriješeni slučaj države New York protiv aplikacije za prijenos novca Zelle, u kojem državna odvjetnica Letitia James optužuje operatera Zellea, tvrtku Early Warning, da je dopustila širenje prijevara. “Velika nagodba s Cash Appom čini vjerojatnijom mogućnost nagodbe i u slučaju Zellea, budući da su osnovne optužbe vezane uz otkrivanje rizika od prijevara i njihovo sprječavanje vrlo slične”, izjavio je Todd Baker, konzultant za financijske usluge i viši suradnik poslovnog i pravnog fakulteta Sveučilišta Columbia.

Glasnogovornik Early Warninga izjavio je za Forbes da su prijevare i internetske prevare kojima su pogođeni korisnici Zellea “uvijek bile iznimno rijetke” te da tvrdnje državne odvjetnice “nisu potkrijepljene ni činjenicama ni pravom te ćemo se odlučno braniti od ove neutemeljene tužbe”. Sljedeći korak u tom postupku jest odluka suda o Zelleovu zahtjevu za odbacivanje tužbe.

Baker dodaje da će slučaj protiv Zellea biti teže dokazati jer su za poštivanje regulatornih pravila odgovorne banke koje zajednički posjeduju Zelle, a ne sama platforma. Osim toga, Zelle ne pridobiva aktivno korisnike na način na koji to čini Cash App.

Jeff Kauflin, Forbes (link na originalni članak)