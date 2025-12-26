Japan namjerava pooštriti regulativu za velike solarne elektrane

Japanska vlada će radi zaštite okoliša, sigurnosti i očuvanja krajolika pooštriti regulativu i obustaviti financijsku podršku za velike projekte fotonaponskih elektrana, rekli su dužnosnici ministarstava industrije i okoliša.

Taj potez dio je paketa protumjera usmjerenih na megaprojekte solarnih farmi koji je usvojen u utorak. Na ograničavanje velikih fotonaponskih projekata poziva i premijerka Sanae Takaichi, ističući da se velik dio solarnih panela proizvodi u inozemstvu, prije svega u Kini, te da velike fotonaponske elektrane predstavljaju rizik za japanske krajolike i prirodu.

Sve viši troškovi i povlačenje investitora ugrožavaju i razvoj projekata vjetroelektrana na moru, pa bi potencijalno usporavanje u razvoju solarnih elektrana moglo dodatno zakočiti tempo rasta obnovljivih izvora energije u Japanu, koji zauzima peto mjesto na svjetskoj ljestvici po ispuštanju ugljikovog dioksida.

Vlada razmatra ukidanje potpora u obliku zajamčenih cijena i poticajnih premija za električnu energiju proizvedenu u velikim komercijalnim kopnenim fotonaponskim elektranama počevši od fiskalne godine koja započinje u travnju 2027., rekao je dužnosnik iz ministarstva industrije.

Prema tim programima, proizvođačima energije iz obnovljivih izvora zajamčena je fiksna cijena otkupa električne energije u određenom razdoblju ili dodavanje poticajne premije na tržišnu cijenu ako energiju prodaju na tržištu.

Pojedinosti poput veličine projekta iznad koje elektranama neće biti dodijeljene potpore bit će određene kasnije, kazao je dužnosnik.

Postojeći pogoni i fotonaponske elektrane na stambenim zgradama i dalje će primati potpore, dok će vlada osnažiti potporu za razvoj perovskitnih solarnih ćelija, solarne tehnologije nove generacije koju razvijaju japanski znanstvenici.

Prema riječima jednog dužnosnika ministarstva okoliša, vlada bi mogla i od manjih projekata tražiti provođenje procjene utjecaja na okoliš. Trenutno solarni projekti manji od 30 megavata ne podliježu nacionalnim procjenama, ali vlada će razmotriti proširenje tog uvjeta, rekao je drugi dužnosnik ministarstva okoliša.

Razgovore o pooštravanju regulative vlada je započela u rujnu, predvođena ministarstvima industrije i okoliša, nakon niza rasprava o projektima razvoja velikih fotonaponskih elektrana u blizini nacionalnog parka Kushiro na otoku Hokkaidu i u drugim područjima.