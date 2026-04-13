JD Vance, Putin, Zelenski… Tko su dobitnici, a tko gubitnici izbora u Mađarskoj

Izborni poraz Viktora Orbána mijenja političku ravnotežu u Europi, otvarajući nova pitanja za Bruxelles, Washington i Moskvu.

Šesnaestogodišnja vladavina Viktora Orbána u Mađarskoj završila je nakon što je priznao poraz na izborima protiv izazivača Pétera Magyara.

“Mađari su danas rekli da Europi, rekli su da slobodnoj Mađarskoj”, poručio je Magyar okupljenima na obali Dunava, pozvavši pritom Orbánove lojaliste u državnim institucijama da podnesu ostavke. Orbán je priznao rezultate u govoru, rekavši da će njegova stranka Fidesz “služiti zemlji i mađarskom narodu iz oporbe”.

Posljedice nedjeljnog glasanja daleko nadilaze granice Mađarske, a Politico je analizirao koji su glavni dobitnici i gubitnici jednih od najvažnijih europskih izbora ove godine.

Tko su dobitnici

ČELNICI EU URSULA VON DER LEYEN I ANTONIO COSTA

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa mogu se oprostiti od jednog od najtvrdokornijih lidera u EU, koji je koristio pravo veta na ključne odluke u Bruxellesu, uključujući financijsku potporu Ukrajini.

Orbán je bio i jedan od najglasnijih kritičara Bruxellesa, potičući euroskepticizam, dok je istodobno narušavao vladavinu prava u zemlji i često blokirao europsko zakonodavstvo, čime je izravno izazivao sposobnost Komisije da provodi pravila.

“Mađarska je izabrala Europu. Europa je uvijek birala Mađarsku. Jedna zemlja vraća se na europski put. Unija postaje snažnija”, poručila je von der Leyen odmah nakon Orbánova priznanja poraza.

UKRAJINCI (UZ ODREĐENU REZERVU)

Ove godine Orbán je blokirao kredit od 90 milijardi eura za Ukrajinu, koji su u prosincu 2025. dogovorili europski čelnici.

Mađarska je povukla potporu nakon što je prekinut dotok ruske nafte kroz naftovod Družba koji prolazi kroz Ukrajinu, što je Orbán nazvao pokušajem Kijeva da utječe na izbore slabljenjem mađarskog gospodarstva. Ukrajini su ta sredstva ključna za nastavak obrane od ruske invazije, budući da bi joj tijekom ljeta mogla ponestati novca.

Predsjednik Volodimir Zelenski čestitao je Magyru u nedjelju navečer. “Ukrajina je uvijek težila dobrim susjedskim odnosima s europskim državama i spremni smo unaprijediti suradnju s Mađarskom”, rekao je, dodavši da je Kijev spreman za “susrete i zajednički konstruktivan rad u korist oba naroda”.

Magyar želi dobre odnose s Bruxellesom i vjerojatno će deblokirati kredit. No riječ je o dvosjekloj pobjedi za Zelenskog, jer je budući premijer najavio da se protivi slanju mađarskog oružja ili novca Ukrajini te ubrzanom pristupanju Ukrajine EU-u. Najavio je i referendum o tom pitanju, što bi moglo dodatno usporiti proces s obzirom na snažno protuuukrajinsko raspoloženje u dijelu mađarskog društva.

MLADI U MAĐARSKOJ

Istraživanja prije izbora pokazivala su da je do dvije trećine Mađara mlađih od 30 godina željelo odlazak Orbána. Veliki prosvjedni koncerti u Budimpešti uoči izbora okupili su stotine tisuća mladih, od kojih su mnogi za strane medije rekli da će napustiti zemlju ako Orbán ponovno pobijedi. Magyar je u pobjedničkom govoru zahvalio mladima, dok su tisuće njih slavile na ulicama Budimpešte. “Hvala vam što ste vratili nadu, nadu u promjene”, rekao je.

Mladi s europskom zastavom slave na ulicama nakon što je mađarski premijer Viktor Orbán priznao poraz od Pétera Magyara foto: Ferenc Isza/AFP

NOVINARI I LIJEČNICI

Neovisni novinari u Mađarskoj godinama su radili u otežanim uvjetima, nakon što je Orbán preuzeo kontrolu nad 80 posto medija. Unatoč tome, upravo su oni odigrali ključnu ulogu u ishodu izbora, razotkrivši kako je vlada pokušavala oslabiti oporbu putem tajnih službi te otkrivši detalje razgovora između Budimpešte i Kremlja o osjetljivim pitanjima EU-a.

Dobitnici su i liječnici, jer je Magyar obećao povećati javna ulaganja za milijardu eura godišnje. Nakon desetljeća nedovoljnog ulaganja, zdravstveni sustav suočava se s dugim listama čekanja, zastarjelom infrastrukturom i manjkom opreme, što je dovelo i do odlaska stručnjaka iz zemlje. Orbánova vlada ranije je provodila kampanje kojima je krivnju za probleme u sustavu prebacivala na liječnike.

Tko su gubitnici

DONALD TRUMP I JD VANCE

Američki potpredsjednik JD Vance posjetio je Orbána u Budimpešti 7. travnja kako bi podržao njegovu kampanju, tvrdeći da će pobijediti i optužujući EU za miješanje u izbore. Predsjednik Donald Trump u posljednjih šest mjeseci javno ga je podržao pet puta i obećao gospodarsku pomoć Mađarskoj.

“Moramo ponovno izabrati Orbána za premijera, zar ne?”, rekao je Vance pristašama Fidesza na skupu na stadionu, uz oduševljene reakcije publike. Podrška se, međutim, pokazala uzaludnom, što predstavlja udarac za Bijelu kuću, koja je ovim izgubila ključnog saveznika u Europi u trenutku pogoršanja transatlantskih odnosa.

PODUZETNICI I THINK TANKOVI BLISKI FIDESZU

Mreža konzervativnih think tankova koje financira Orbánova vlada mogla bi ostati bez financiranja, uključujući Mathias Corvinus Collegium, koji lobira u Bruxellesu. Poduzetnici bliski Fideszu, poput Orbánova prijatelja iz djetinjstva Lőrinca Mészárosa i zeta Istvána Tiborcza, mogli bi izgubiti privilegirani pristup europskim fondovima i javnim natječajima. Magyar je najavio osnivanje “ureda za povrat nacionalnog bogatstva”, koji bi istraživao korupciju i pokušao vratiti državnu imovinu. “Više nikada nećemo biti zemlja bez posljedica”, rekao je.

KREMLJ

Ruski predsjednik Vladimir Putin izgubio je važnog saveznika i izvor informacija unutar EU-a. Mediji su posljednjih mjeseci otkrili bliske veze između Budimpešte i Moskve, uključujući kontakte između ministara vanjskih poslova dviju zemalja. Prema tim izvješćima, razgovaralo se i o internim raspravama EU-a o sankcijama Rusiji.

EUROPSKA DESNICA

Orbán, koji je često govorio o “osvajanju” Bruxellesa i promjeni institucija iznutra, bio je ključna figura krajnje desne skupine Patriots for Europe, koja okuplja nacionalističke stranke poput francuskog Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen i španjolskog Voxa. Njegov poraz predstavlja i gubitak za druge desne lidere u Europi, uključujući talijansku premijerku Giorgiju Meloni, koja ostaje bez saveznika za pregovaračkim stolom u Bruxellesu.