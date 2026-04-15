“Je li djed bio nacist?” Novi alat Die Zeita otkriva obiteljsku prošlost u par klikova

Novi online alat temeljen na više od 12 milijuna arhivskih dokumenata prvi put omogućuje jednostavnu i brzu provjeru obiteljske prošlosti, otkrivajući tko je bio član NSDAP-a između 1925. i 1945. godine.

Njemački tjednik Die Zeit napravio je korak koji bi mogao trajno promijeniti način na koji se Njemačka i Nijemci suočavaju s vlastitom prošlošću. Početkom travnja lansiran je jednostavan online alat za pretraživanje koji omogućuje pristup više od 12 milijuna dokumenata o članstvu u Nacionalsocijalističkoj njemačkoj radničkoj stranci (NSDAP) u razdoblju od 1925. do 1945. Dovoljno je upisati prezime, a sustav u nekoliko sekundi izbacuje ime, datum i mjesto rođenja te datum učlanjenja, uz mogućnost pregleda originalne članske iskaznice, često i s fotografijom.

Tehnološki gledano, riječ je o kombinaciji arhivske digitalizacije i umjetne inteligencije koja kompleksan povijesni materijal pretvara u alat nalik pretraživanju društvenih mreža. Upravo ta jednostavnost objašnjava i ogroman interes, u prvim satima nakon lansiranja platforma je zabilježila više od 2,6 milijuna posjeta, piše Le Monde.

Teško dostupna arhiva

Ono što danas djeluje kao intuitivno korisničko iskustvo desetljećima je bilo daleko od toga. Izvorna arhiva sastoji se od milijuna članskih kartica koje je NSDAP izdavao iz Münchena i lokalnih podružnica. Taj je fond u travnju 1945. gotovo nestao – nacisti su naredili njegovo uništenje, no Josef Wirth, zadužen za taj posao, prepoznao je povijesnu vrijednost dokumenata, sakrio ih i kasnije predao američkim snagama.

Arhiva je potom 1946. prebačena u Berlin Document Center, a od 1994. nalazi se u njemačkom državnom arhivu. Iako je formalno bila dostupna, pristup je bio ograničen: zahtijevao je administrativni postupak, poštivanje strogih pravila o zaštiti podataka i, u praksi, dobro poznavanje arhivskog rada.

Više od 10 milijuna Njemaca

Prekretnica dolazi sredinom ožujka, kada američki Nacionalni arhiv, koji je imao kopiju dokumenata na mikrofilmu, objavljuje digitaliziranu verziju dokumenata bez birokratskih prepreka. No količina podataka i složenost pretrage pokazale su se kao nova barijera. Upravo tu Die Zeit ulazi s rješenjem koje podatke pretvara u lako pretraživ sustav.

Rezultat je alat koji prvi put omogućuje masovno i neposredno suočavanje s činjenicama: do 1944. godine čak 10,2 milijuna Nijemaca bilo je učlanjeno u NSDAP-a. Povjesničari pritom naglašavaju ključnu činjenicu – članstvo nije bilo obvezno i uvijek je zahtijevalo osobni potpis. Stranka je okupljala širok spektar društva: od radnika i službenika do učitelja, ali i velik broj žena koje su se često uključivale kroz omladinske organizacije.