Je li Mađarska doista ovisna o Družbi? “Janaf povoljniji, a korist od jeftine ruske nafte ima MOL, ne građani”

Iako postoje jeftiniji i dostupni alternativni pravci opskrbe, Budimpešta nastavlja oslanjanje na rusku naftu, dok benefiti od toga uglavnom ostaju u energetskom sektoru.

Oštećenje naftovoda Družba, najduljeg naftovoda na svijetu i dosad izuzetog od sankcija EU-a, zaustavilo je isporuke ruske nafte prema Mađarskoj i ugrozilo milijardu dolara vrijedan zajam Ukrajini. Ukrajinski dužnosnici tvrde da je štetu uzrokovao ruski napad te da su popravci otežani jer inženjeri mogu raditi samo danju zbog noćnih zračnih napada.

Mađarska, s druge strane, optužuje Kijev za sabotažu i odugovlačenje s popravcima. Europska komisija u međuvremenu je predložila službenu inspekciju i utvrđivanje činjenica o incidentu.

Oštećenje naftovoda, koji dovodi rusku naftu u više istočnoeuropskih zemalja, ponovno je otvorilo pitanje zašto Mađarska i dalje u tolikoj mjeri ovisi o ruskoj energiji, dok su se mnoge druge članice EU-a uspjele od nje odmaknuti. Premijer Viktor Orbán godinama tvrdi da je ruska nafta ključna za energetsku sigurnost zemlje te da bi prelazak na druge izvore povećao troškove i smanjio učinkovitost.

No dio stručnjaka smatra da je slika složenija. Prema Centru za proučavanje demokracije (CSD), Mađarska je ignorirala upozorenja o diverzifikaciji, iako ima pristup alternativnim pravcima opskrbe, a kupnja ruske nafte nije dovela do nižih cijena goriva za građane, piše Euronews.

Mađarska je među najovisnijim državama EU-a o ruskoj nafti, koja čini oko 90 posto njezina uvoza do 2025., pokazuju podaci CSD-a. Time se izdvaja od ostatka EU-a, koji je nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. značajno smanjio ovisnost o ruskim energentima. Mađarska kompanija MOL, ključni operater u sektoru nafte i plina, ostala je posljednji veliki kupac ruske sirove nafte u EU-u.

Unatoč upozorenjima, Budimpešta je između 2021. i 2025. čak povećala ovisnost – s 61 na 93 posto. Nakon što je Ukrajina ograničila isporuke ruskog Lukoila, Mađarska nije slijedila trend EU-a, već je MOL u rujnu 2025. sklopio novi ugovor koji mu omogućuje preuzimanje nafte na granici Bjelorusije i Ukrajine.

Koje su alternative?

Kao glavnu alternativu Europska komisija navodi naftovod Adria, kojim upravlja hrvatski Janaf. On povezuje terminal u Omišlju na Krku s rafinerijama u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Prema CSD-u, transport neruske nafte preko tog naftovoda čak je jeftiniji – oko 12 eura po toni, u usporedbi s 21 eurom preko Družbe.

JANAF tvrdi da infrastruktura ima kapacitet zadovoljiti potrebe Mađarske i Slovačke te da može transportirati 14 do 15 milijuna tona godišnje. Navode i da su testiranja provedena uz sudjelovanje MOL-a te da su potvrdila dovoljan kapacitet. Mađarska i MOL osporavaju te tvrdnje. Navode da stvarni protok iznosi oko dva milijuna tona godišnje, znatno manje od deklariranog kapaciteta.

Podaci Centra za istraživanje energije i čistog zraka pokazuju da je ruska nafta i dalje jeftinija. Mađarska je 2024. plaćala oko 471 euro po toni ruske nafte, u odnosu na 564 eura za alternativne izvore – oko 20 posto više.

Orbánov glasnogovornik Zoltán Kovács ističe da su mađarske rafinerije prilagođene ruskoj nafti, osobito tipu Urals, te da nije dokazano da Adria može pouzdano osigurati potrebne količine. MOL upozorava i da bi oslanjanje na naftu koja dolazi morem nosilo dodatne rizike, jer globalni pomorski promet može biti poremećen sukobima poput onog na Bliskom istoku.

S druge strane, analitičari tvrde da to pokazuje rizik ovisnosti o jednom dobavljaču. CSD navodi da su rafinerije već prerađivale nerusku naftu, primjerice tijekom prekida isporuke 2019., te da su modernizirane kako bi bile fleksibilnije.

Mađarska ne odustaje

Iako je ruska nafta jeftinija, to se ne odražava na cijene goriva. Analiza CSD-a pokazuje da su 2024. cijene goriva prije poreza u Mađarskoj bile 18 posto više nego u Češkoj, a dizel 10 posto skuplji. Zemlje poput Bugarske i Češke, koje su se postupno odrekle ruske nafte, nisu imale ozbiljne poremećaje i danas imaju među najnižim cijenama goriva u EU-u.

CSD tvrdi da je MOL povećao profit, prodajući gorivo po regionalnim cijenama, iako kupuje naftu s popustom.

Analitičar Ben McWilliams iz Bruegela smatra da ovisnost Mađarske proizlazi iz komercijalnih interesa, a ne tehničkih ograničenja, te da je “potpuno moguće prekinuti uvoz ruske nafte”.

Mađarska vlada tvrdi da su cijene goriva u skladu s regionalnim prosjekom te da su mjere poput ograničenja cijena i korištenja strateških rezervi zaštitile građane.

Ističu i da bi odustajanje od ruske energije imalo visoku cijenu, uz poruku da će država učiniti sve kako bi osigurala stabilnu i dostupnu opskrbu energijom.