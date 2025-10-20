Je li “pljačka desetljeća” u Louvreu mogla biti spriječena?

Pljačka Louvrea u nedjelju ujutro, u kojoj su lopovi pobjegli s nakitom neprocjenjive vrijednosti, potaknula je pitanja o tome koliko su dobro zaštićeni neprocjenjivi povijesni artefakti.

Pljačka Louvrea, u kojoj su lopovi pobjegli s kraljevskim draguljima, pokrenula je neugodna pitanja o tome koliko je dobro zaštićena neprocjenjiva kulturna baština zemlje.

Kako su pljačkaši mogli provaliti i ukrasti krune, ogrlice od safira i smaragda? I kako se bolje može osigurati muzej koji se prostire na 73.000 četvornih metara i u kojem se nalazi oko 35.000 umjetničkih djela?

Ovo nije prvi sigurnosti propust u francuskim muzejima. Nakon što je slika francuskog majstora Camillea Corota ukradena usred bijela dana 1998. godine., tadašnji ravnatelj Louvrea Pierre Rosenberg upozorio je da je sigurnost muzeja ugrožena.

Preuzevši dužnost 2021. godine, trenutni ravnatelj Laurence des Cars zatražio je od pariške policije da provede sigurnosnu reviziju muzeja.

Nakon ove revizije, sigurnosne preporuke su dane prije nekoliko mjeseci, rekla je ministrica kulture Rachida Dati u nedjelju nakon pljačke muzeja.

Ministarstvo kulture priopćilo je da su se alarmi Galerije Apollo aktivirali kada su lopovi provalili, prenosi FRANCE 24.

Navodi se da je pet muzejskih čuvara prisutnih u galeriji i obližnjim prostorima odmah interveniralo kako bi provelo sigurnosni protokol, što je navelo lopove na bijeg. Nitko nije ozlijeđen, navodi se.

Smanjenje broja zaposlenih u osiguranju

Sindikati su nedavno rekli da je sigurnost muzeja narušena smanjenjem broja osoblja posljednjih godina, čak i dok je posjećenost muzeja naglo porasla.

Jedan sindikalni izvor, koji je želio ostati anoniman, rekao je da je u muzeju u posljednjih 15 godina ukinuto oko 200 radnih mjesta s punim radnim vremenom, od ukupnog broja zaposlenih od gotovo 2000.

“Ne možemo bez fizičkog nadzora“, rekao je izvor.

Sindikat SUD se u nedjeljnoj izjavi požalio na uništavanje radnih mjesta u zaštitarstvu u Louvreu.

Sredinom lipnja, osoblje muzeja organiziralo je kratki štrajk u znak prosvjeda zbog problema s nedostatkom osoblja za koje su rekli da ih sprječavaju u obavljanju njihovih dužnosti.

“Ova pljačka dogodila se nekoliko mjeseci nakon što su zaposlenici muzeja upozorili na sigurnosne propuste“, rekao je zamjenik gradonačelnika Pariza, David Belliard iz stranke Zelenih.

“Zašto su ih uprava muzeja i ministarstvo ignorirali?“, rekao je.

Stotine milijuna za obnovu

Kao odgovor na upozorenja o sigurnosnom stanju Louvrea, francuski predsjednik Emmanuel Macron ove je godine najavio veliki projekt obnove, procijenjen na 930 milijuna dolara.

Planira se izgraditi novi ulaz do 2031. kako bi se smanjila gužva kod staklene piramide muzeja, kao i u izložbenoj dvorani u kojoj se nalazi Mona Lisa.

Ministarstvo kulture je u nedjelju izjavilo da će sigurnosne mjere biti poboljšane postavljanjem kvalitetnijih kamera.

Višestruke krađe u muzejima

Louvre ima dugu povijest krađa. Najpoznatija je bila 1911. godine, kada je Monu Lisu ukrao Vincenzo Peruggia, bivši radnik koji se sakrio u muzeju i izašao sa slikom pod kaputom. Pronađena je dvije godine kasnije u Firenci.

Nije samo Louvre česta meta napada. Prošli mjesec lopovi su noću provalili u Prirodoslovni muzej u Parizu i ukrali šest kilograma zlata.

“Muzeji su sve više meta napada zbog vrijednih djela koja posjeduju“, rekao je ranije ovog mjeseca za AFP Središnji ured za borbu protiv trgovine kulturnim dobrima (OCBC).

Prema podacima ureda, provale u muzeje dosegle su vrhunac na 31 u 2015., devet zabilježenih u 2023. i 21 u 2024.

I dalje se nagađa tko su osumnjičenici. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez rekao je na radiju da se sumnja da iza toga stoji iskusna ekipa lopova, koji su već počinili kaznena djela.

Loivre ostaje zatvoren u ponedjeljak. Oko 60 istražitelja trenutno radi na slučaju. Dužnosnici kažu da je moguće da su lopovi strani državljani.