Je li trgovinski rat između EU-a i SAD-a završen?

Bruxelles se nadao da će sporazum EU-a i SAD-a konačno okončati trgovinski rat. No, nova carinska prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa sugerira da priča još nije ni blizu kraja.

“Solidan, iako nesavršen”, tako je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala trgovinski sporazum koji je osobno sklopila s Donaldom Trumpom krajem srpnja, priznajući nezadovoljstvo carinom od 15% na većinu proizvoda iz EU-a namijenjenih Americi.

Ostatak kolumne, objavljene u nekoliko europskih novina, bio je posvećen isticanju koristi sporazuma: okončanju energetski iscrpljujućeg sukoba između dviju strana Atlantika koji izaziva veliku pozornost.

Najnovija Trumpova prijetnja

Manje od 24 sata nakon objave autorskog članka, s toliko preciznim tajmingom da se činilo namjernim, Trump se oglasio putem društvenih mreža kako bi opovrgnuo Von der Leyeninu tvrdnju o stabilnosti i predvidljivosti prijeteći novim nizom carina.

“Obavještavam sve zemlje ako se te diskriminirajuće akcije ne uklone, ja ću kao predsjednik Sjedinjenih Država, nametnuti dodatne carine na izvoz proizvoda te zemlje u SAD i uvesti izvozna ograničenja za našu visoko zaštićenu tehnologiju i čipove. Amerika i američke tehnološke tvrtke više nisu ni ‘kasica prasica’ ni ‘otirač’ svijeta. Pokažite poštovanje prema Americi i našim nevjerojatnim tehnološkim tvrtkama ili razmislite o posljedicama!”, napisao je Trump.

Bila je to vrsta prijetnje s kojom se dužnosnici u Bruxellesu suočavaju od Trumpovog povratka u Bijelu kuću, ali za razliku od prethodnih prijetnji, novo upozorenje bilo je posebno alarmantno jer je došlo nakon sklapanja trgovinskog sporazuma.

Tijekom pregovora, američki dužnosnici više su puta osuđivali tehnološke propise bloka, poput Zakona o digitalnim uslugama (DSA) koji je namijenjen borbi protiv ilegalnog sadržaja i dezinformacija na internetu, Zakona o digitalnim tržištima (DMA) koji ima za cilj jamčiti slobodnu i poštenu konkurenciju i Zakona o umjetnoj inteligenciji, koji propisuje pravila za sustave umjetne inteligencije koji se smatraju rizičnima za ljudsku sigurnost i temeljna prava.

Washington je želio da se ti zakoni stave na stol i da se o njima raspravlja. Bruxelles je to glatko odbio, inzistirajući da je njegovo pravo na regulaciju suverena stvar.

Na kraju je zajednička izjava EU-a i SAD-a uključivala jednu kratku obvezu rješavanja neopravdanih digitalnih trgovinskih barijera, ali samo u kontekstu naknada za korištenje mreže i elektroničkog prijenosa. Ključni zakonodavni dijelovi preživjeli su, naizgled netaknuti.

Suverenitet na raspolaganju

Bila je to pobjeda koju je Komisija brzo pozdravila. “Prilikom sklapanja sporazuma, EU je čvrsto ostala pri svojim temeljnim načelima i držala se pravila koja je sama sebi postavila“, napisala je von der Leyen.

“Na nama je da odlučimo kako najbolje jamčiti sigurnost hrane, zaštititi europske građane na internetu te očuvati zdravlje i sigurnost. Sporazum štiti vrijednosti Unije, a istovremeno promiče njezine interese”, dodala je.

Trumpova najnovija prijetnja, međutim, sugerira da bi pobjeda mogla biti iluzorna.

Nervozu u Bruxellesu pojačava Reutersovo izvješće koje ukazuje na to da Trumpova administracija razmatra uvođenje sankcija dužnosnicima EU-a koji rade na DSA-u, zakonu koji republikanci kritiziraju kao alat za gušenje slobode govora.

Marco Rubio, američki državni tajnik, naložio je svom diplomatskom zboru da aktivno lobira protiv digitalnih propisa koji su usmjereni na američke tvrtke.

“S velikom zabrinutošću pratimo sve veću cenzuru u Europi, ali trenutno nemamo daljnjih informacija“, rekao je glasnogovornik State Departmenta za Euronews kada su ga pitali o potencijalnim sankcijama.

Komisija je snažno odbacila karakterizaciju kao potpuno pogrešnu i neutemeljenu, tvrdeći da DSA i DMA poštuju slobodu informiranja i jednako tretiraju sve tvrtke, bez obzira na njihovo mjesto osnivanja.

No ta tvrdnja vjerojatno neće uvjeriti Bijelu kuću, koja je blisko povezana s političkim programom velikih tehnoloških tvrtki. Mark Zuckerberg iz Mete, Tim Cook iz Applea, Sundar Pichai iz Googlea i Elon Musk iz X-a, čije su tvrtke pod nadzorom Komisije, zauzeli su glavna mjesta na Trumpovoj inauguraciji u siječnju.

Rastuće ideološko slaganje između republikanaca u Washingtonu i izvršnih direktora u Silicijskoj dolini ne sluti na dobro za europsku borbu za očuvanje regulatornog suvereniteta. Uostalom, zajednička izjava EU-a i SAD-a u osnovi je neobvezujuća i ostavlja Trumpu otvorena vrata da slobodno reinterpretira ili potpuno ignorira dogovorene uvjete.

Čini se da trgovinski rat nije završen. Samo se razvija.

“Spremni smo za dijalog sa Sjedinjenim Državama, ali nikada nećemo pregovarati o europskom zakonodavstvu pod prijetnjama“, rekla je Valérie Hayer, francuska zastupnica u Europskom parlamentu koja predvodi liberalnu skupinu koja je dio centrističke koalicije von der Leyen.

“Donosimo zakone kroz vlastiti europski demokratski proces, a ne pod stranim pritiskom. Saveznici ne maltretiraju saveznike”, poručila je.