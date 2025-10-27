Jedan od najstarijih europskih trgovaca obućom prelazi u ruke Slovenaca

Austrijska grupa Leder & Schuh, koja upravlja trgovinama Humanic i Shoe4You, nakon preuzimanja postat će dio grupe Mass.

Slovenski fond privatnog kapitala Advance Capital Partners (ACP) i trgovac obućom Mass, kojeg je ACP već preuzeo, postigli su dogovor s vlasnicima Leder & Schuha o kupnji austrijske tvrtke za obuću, priopćili su iz fonda.

Leder & Schuh jedan je od najstarijih europskih trgovaca obućom. Upravlja sa 210 trgovina Humanic i Shoe4You u devet zemalja, zapošljava više od 1.700 ljudi i ostvaruje godišnje prihode veće od 300 milijuna eura.

Nakon što nadležna regulatorna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja daju suglasnost, Leder & Schuh postat će dio grupe Mass, ali će zadržati samostalno poslovanje i sjedište u Grazu. Ujedinjena grupa, s više od 400 milijuna eura godišnjih prihoda, 290 fizičkih i deset internetskih trgovina te s više od 2.300 zaposlenih, svrstavat će se među deset najvećih trgovaca obućom u Europi.

Direktor i osnivač Massa Sašo Apostolovski najavio je da će u sljedećih pet godina ujedinjena grupa otvoriti oko 60 novih trgovina, te će nastaviti razvijati robne marke Humanic, Shoe4You i Mass, kao i mrežu poslovnica Skechers.

U četiri godine do pola milijarde eura prihoda

Završetak transakcije predviđen je za prvu polovicu 2026. godine, dodaju iz fonda ACP.

„Spajanje dviju tvrtki s dugom tradicijom i zajedničkim ambicijama donijet će srednjoj i istočnoj Europi pravog europskog giganta u trgovini obućom. Grupa Mass, koja je u većinskom vlasništvu Advance Capital Partnersa, na devet tržišta s ukupno 150 milijuna stanovnika očekuje da će već do 2029. godine premašiti pola milijarde eura godišnjih prihoda“, izjavio je prilikom sklapanja dogovora Aleš Škerlak, predsjednik uprave Advance Capital Partnersa.

„U okviru transakcije refinancirat ćemo i sva postojeća bankovna zaduženja austrijske grupe. Time ćemo grupi Leder & Schuh osigurati čvrste temelje za dugoročnu financijsku stabilnost i stvoriti uvjete za daljnji rast“, dodao je.

Leder & Schuh, osnovan 1872. godine, već je više od 153 godine jedan od ključnih sudionika europske industrije obuće. Svoje je mjesto na tržištu učvrstio kroz maloprodajne lance Humanic i Shoe4You, pozicionirane u srednjem cjenovnom segmentu obuće i modnih dodataka, a danas posluje u Austriji, Njemačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Bugarskoj.