Jedan od najuspješnijih plivača svih vremena prodao tri zlatne olimpijske medalje

Jedan od najuspješnijih plivača svih vremena Amerikanac Ryan Lochte (41) prodao je tri od svojih šest zlatnih olimpijskih zlatnih medalja na aukciji za ukupno 385.520 dolara, prenose američki mediji.

Lochte je medalje prodao putem Goldin Auctionsa, a najvišu cijenu postigla je njegova zlatna medalja iz štafete 4×200 metara slobodno na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu koju je osvojio zajedno s Michaelom Phelpsom. Za nju je dobio 183.000 dolara.

Zlatna medalja iz štafete 4×200 metara slobodno s Olimpijskih igara u Rio de Janeiru 2016. je dosegla cijenu od 122.000 dolara, dok je zlatna medalja u štafeti 4×200 metara slobodno s OI u Ateni 2004. prodana z 80.000 dolara.

“Nikad nisam plivao za zlatne medalje,” napisao je Lochte na društvenim mrežama kada je otkriveno da će medalje prodati na aukciji.

“Moja strast oduvijek je bila biti jedan od najboljih plivača na svijetu. Te medalje? Bile su samo šlag na torti nevjerojatnog putovanja. S više od 90 međunarodnih medalja, uključujući Olimpijske igre, svjetska prvenstva, Pan Am igre, imao sam sreću postići više od bilo kojeg plivača,” dodao je Amerikanac koji trenutačno prolazi koroz razvod od supruge Reid, koja je nedavno podnijela zahtjev za razvod nakon sedam godina braka.

Lochte je prethodno prodao šest brončanih i srebrnih olimpijskih medalja za 166.000 dolara 2022. godine.

Tijekom karijere je osvojio 12 medalja na olimpijskim igrama što ga čini trećim najodlikovanijim plivačem u povijesti Olimpijskih igara, iza Michaela Phelpsa (28) i Katie Ledecky (14).

Lochte trenutno pokušava promijeniti svoj imidž nakon karijere koju su obilježili i svjetski rekordi, ali i veliki skandali.

Trenutno piše memoare u kojima detaljno opisuje svoje borbe s ovisnošću o drogama i alkoholu, kao i skandal ‘lažne pljačke’ na Olimpijskim igrama u Riju 2016. Podsjetimo, slavni američki plivač tvrdio je da su trojica njegovih prijatelja iz američke plivačke reprezentacije i on u Riju bili žrtve oružane pljačke, ali je kasnije istragom utvrđeno da je priča izmišljena.