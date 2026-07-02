Jedan od najvećih nuklearnih projekata u Europi: Milijarder ulaže više od 40 milijardi eura u 14 reaktora

Projekt bi mogao proizvoditi dovoljno električne energije za osam milijuna kućanstava, a Google Cloud razmatra dodatna ulaganja u podatkovne centre.

Poljski milijarder Michał Sołowow planira uložiti 35 milijardi funti (41 milijarda eura) u izgradnju 14 malih modularnih nuklearnih reaktora u Ujedinjenom Kraljevstvu, čime želi ući u utrku za opskrbu podatkovnih centara umjetne inteligencije električnom energijom.

Projekt predviđa gradnju 14 reaktora snage 300 megavata na tri lokacije, uključujući bivšu nuklearnu elektranu Oldbury u Gloucestershireu. Kada budu dovršeni, trebali bi proizvoditi dovoljno električne energije za oko osam milijuna britanskih kućanstava ili za velike podatkovne centre koji razvijaju umjetnu inteligenciju.

Podrška vlade

Sołowowljeva tvrtka SGE projekt razvija u partnerstvu s američkim GE Vernovom i japanskim Hitachijem, koji stoje iza tehnologije reaktora BWRX-300. Konzorcij planira do iduće godine osigurati lokacije i potrebne dozvole, dok bi prvi reaktori u pogon mogli ući 2034. godine.

Projekt dolazi u trenutku kada britanska vlada ubrzava razvoj nuklearne energije kako bi zadovoljila rastuće potrebe podatkovnih centara i industrije umjetne inteligencije. Premijer Keir Starmer već je najavio da želi povezati razvoj AI infrastrukture s novom generacijom malih modularnih reaktora.

Jedan od partnera u projektu je i Google Cloud. Prema pisanju The Guardiana, Sołowow želi da Google dodatno uloži do 4,5 milijardi funti u podatkovne centre koji bi koristili električnu energiju proizvedenu u novim nuklearnim elektranama. Taj prijedlog zasad nije dio službene prijave projekta.

Konkurencija Rolls-Royceu

SGE će se natjecati s britanskim Rolls-Royceom, koji je ranije ove godine dobio potporu vlade za razvoj prvih malih modularnih reaktora u zemlji. Dok Rolls-Royce planira početak proizvodnje električne energije već 2032., Sołowowljev konzorcij cilja 2034. godinu.

Ukupna vrijednost projekta od 35 milijardi funti svrstava ga među najveće privatne investicije u britansku energetsku infrastrukturu posljednjih godina, a njegov uspjeh mogao bi odigrati ključnu ulogu u osiguravanju električne energije za sve zahtjevniju infrastrukturu umjetne inteligencije.