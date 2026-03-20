Jedna europska zemlja prva snižava PDV na gorivo, cijene benzina padaju do 0,40 eura

Uz smanjenje PDV-a, planiraju se i dodatne intervencije na tržištu energije kako bi se ublažile posljedice krize.

Španjolska prva reagira kako bi ublažila rast cijena energije – uskoro predstavlja paket hitnih poreznih olakšica s ciljem ublažavanja gospodarskih posljedica rata u Iranu.

Mjere, koje bi trebale biti predstavljene na konferenciji za novinare, prema prvim medijskim izvješćima uključuju smanjenje PDV-a na gorivo s 21 na 10 posto. Uz to se očekuju i dodatne izmjene, među kojima su i promjene trošarina na ugljikovodike i električnu energiju, sve s ciljem ublažavanja rasta cijena energije.

Prema Reutersu, sama izmjena trošarine na ugljikovodike mogla bi odmah sniziti cijene dizela i benzina za između 0,30 i 0,40 eura.

Španjolski premijer Pedro Sánchez jedan je od najglasnijih europskih kritičara američkih i izraelskih napada na Iran te je više puta upozoravao na njihov potencijalni gospodarski učinak na Europu.

Ministri su ranije ovog tjedna poručili da će paket uključivati i pomoć sektorima koji su najizloženiji krizi. Istodobno ističu da snažna proizvodnja energije iz obnovljivih izvora u Španjolskoj ublažava izloženost gospodarstva skokovima cijena nafte uzrokovanima ratom, navodi Reuters.