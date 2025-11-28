Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: “Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem”

Desetljećima je Somalija bila sinonim za sukob, piratstvo i opasnost. Otkad je građanski rat u zemlji započeo 1990-ih, zemlja je imala relativno malo zapadnih posjetitelja. Ipak, usprkos svim izgledima, istočnoafrička nacija sada bilježi tihi porast broja stranih turista.

Prema podacima Ministarstva turizma te zemlje, Somaliju je 2024. godine posjetilo oko 10.000 turista, što je 50% više nego prethodne godine.

James Willcox, osnivač tvrtke za avanturistička putovanja Untamed Borders rekao je za CNN Travel da potražnja brzo raste. Njegova tvrtka organizirala je rekordnih 13 grupnih putovanja u Mogadišu ove godine, u usporedbi sa samo dva u 2023. godini.

Somalija je 1. rujna 2025. pokrenula novi sustav eVisa čiji je cilj pojednostaviti postupke ulaska i povećati broj posjetitelja. No, optimizam oko programa narušen je unutarnjim podjelama u zemlji. Autonomne regije Somaliland i Puntland izjavile su da neće priznati nove vize – naglašavajući ograničenja središnje vlasti Somalije čak i dok ona pokušava projicirati stabilnost.

“Mogadiš je opasan. Osjetite to čim sletite“, rekla je Karin Sinniger, švicarska putnica koja ga je posjetila 2020. “Morate spavati unutar sigurne zone, čak je i tamo bilo bombardiranja.”

Napuštanje tog područja, rekla je za CNN Travel, znači putovanje u naoružanim konvojima uz policijsku i vojnu zaštitu. “Ipak, osjećala sam se sigurno u šetnji plažom”, dodala je.

Somalija i dalje ima reputaciju jedne od najopasnijih destinacija na svijetu. Britanski ured za vanjske poslove, Commonwealth i razvoj upozorava na “visoku prijetnju otmice.” Američki State Department ne preporučuje putovanje u Somaliju, navodeći kriminal, terorizam, građanske nemire, zdravlje, otmicu, piratstvo i nedostatak dostupnosti rutinskih konzularnih usluga.

Somalija; Foto: Getty Images

Militanti Al Shababa i dalje djeluju diljem Somalije, uključujući Mogadiš, gdje je skupina izvela nekoliko smrtonosnih napada početkom 2025. godine.

Pa zašto itko želi putovati tamo?

Za Sinniger, putovanje je bilo dio osobnog izazova: pokušaja da posjeti sve 193 zemlje koje je priznao UN. Kad joj se oprema izgubila u transportu, lokalni ronilac za jastoge na plaži Liido u Mogadišu posudio joj je improvizirani “sustav za nargile” – dugo crijevo pričvršćeno na kompresor zraka, kako bi mogla dovršiti ronjenje.

“Mogadiš je najrizičnija destinacija u kojoj Untamed Borders posluje“, rekao je Wilcox, dodajući da je više od desetljeća vodio i organizirao ture u Mogadišu bez incidenata. “Rizik od napada je stvaran. Sva ograničena mjesta na kojima međunarodni gosti mogu boraviti potencijalne su mete. Tamo ne možete nestati s radara.“

Ipak, dodao je, žestoke borbe iz prethodnih desetljeća drastično su se smanjile. Među onima koji su iskoristili tu relativnu stabilnost bio je Peter Bullock, umirovljeni inženjer kanalizacije iz Ujedinjenog Kraljevstva koji je posjetio Somaliju u studenom 2024. s Untamed Borders u sklopu osobne potrage za posjetom svih 52 afričke zemlje.

“Ugodno iskustvo”

U pratnji naoružanih stražara, Bullock je obišao gradsku ribarnicu, obalu i ruševnu katedralu. “Moram priznati, to je bilo potpuno drugačije iskustvo putovanja od svega što sam prije doživio“, rekao je za CNN. “Ali budući da uživam u putovanjima na rubne destinacije, nikada se nisam osjećao nesigurno“, dodao je. “Sigurnost zračne luke pri izlasku iz zemlje bila je impresivna. Sve je teklo glatko. Mnogo ugodnije iskustvo nego prolazak kroz londonski Heathrow.“

Humanitarni izazovi u zemlji i dalje su veliki. Prema podacima Agencije UN-a za izbjeglice (UNHCR), sukobi, političke napetosti i katastrofe povezane s klimom raselili su više od 550.000 ljudi diljem Somalije u 2024. godini, što je dodalo gotovo 3 milijuna već interno raseljenih osoba. Piratstvo, iako smanjeno, i dalje se smatra prijetnjom u Adenskom zaljevu i Indijskom oceanu.

“Neki dijelovi Somalije su nevjerojatno opasni“, rekao je Willcox. “Postoje mjesta gdje bi bilo nevjerojatno glupo da stranac ode.“

Na sjeverozapadu, samoproglašena republika Somaliland, koja autonomno funkcionira od 1991. nudi sasvim drugačije iskustvo. S vlastitim oružanim snagama, demokratski izabranom vladom i valutom, dugo se smatrala najsigurnijim načinom za posjet širem području Somalije.

Hargeisa, glavni grad Somalilanda, Foto: Getty Images

“Ljudi imaju mnogo pogrešnih predodžbi o Somalilandu, jer se ta zemlja zamjenjuje za Somaliju“, rekla je Deke Hassan Abdi, jedna od prvih ženskih turističkih vodiča u Somalilandu. Želi da posjetitelji shvate da se njezina ‘zemlja’ jako razlikuje od Somalije. “Neki ljudi misle da nije sigurna, što nije istina, pa je turizam odličan način da pomogne razlikovati te dvije zemlje.“

Želi da Somaliland dobije međunarodno priznanje i vjeruje da turizam može pomoći da se regija stavi na kartu. “Somaliland nudi korisno iskustvo putnicima koji traže nešto drugačije“, rekla je. Drevna umjetnost, nomadska kultura i netaknute plaže su među njezinim preporučenim znamenitostima. “Moje omiljeno mjesto za turiste je lokalna tržnica u centru Hargeise. Kada se druže s lokalnim stanovništvom, vide koliko su gostoljubivi i koliko je sigurno šetati gradom, gdje vam ne treba čuvar.“

“Potrebna je policijska pratnja”

Izvan Hargeise, glavnog grada Somalilanda, turistima je potrebna naoružana policijska pratnja, a ‘granice’ regije sa Somalijom zapadne vlade obično navode kao zabranjene zone. Ali za Dylana Harrisa, osnivača Lupine Travela, koji ovdje posluje od 2013., Somaliland je sigurniji od Somalije.

“Za Somaliland, veliki vrhunac su 5000 godina stari crteži u pećini Laas Geel“, rekao je Harris. “Ali ljude zanimaju i napušteni brodovi u starom lučkom gradu Berberi.“

“Manje je ljudi zainteresirano za Somaliju, vjerojatno zbog činjenice da je Somaliland trenutno puno sigurniji za posjetiti i da je veći dio regije moguć za putovanje.“

Claire Makin, koja uživa u putovanjima i posjetila je obje regije s projektom Untamed Borders, složila se: “Somaliland će se pojaviti na turističkoj karti puno prije Somalije“, rekla je. U Mogadišu se osjećala previše ograničeno sigurnošću da bi razgovarala s lokalnim stanovništvom. “U Somalilandu su ljudi bili gostoljubivi i nisu mogli vjerovati da smo odlučili posjetiti njihovu zemlju. Somalija, međutim, nije za one sa slabim srcem.“

U studenom 2025., Untamed Borders i Lupine Travel organizirali su nekoliko putovanja u Mogadiš, kako bi se sve poklopilo sa jedinstvenim summitom – godišnjim okupljanjem ekstremnih putnika koji se održava u studenom 2025. u susjednoj Etiopiji. Za mnoge sudionike summita, kratki izlet u Somaliju bit će privlačna atrakcija.

Sama činjenica da je Somalija pokrenula eVisu mogla bi se pokazati kao značajan iskorak za mladu turističku industriju te zemlje.

“Vidio sam mnogo sustava eVisa koji su uvedeni tijekom godina, u zemljama poput Pakistana i Tadžikistana gdje radimo“, rekao je Wilcox. “Do sada bih rekao da je ovaj somalijski sustav bio najbolji. Nitko nije napravio bolju implementaciju.“