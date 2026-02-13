Još jedna zemlja uvodi stroža pravila: Zabrana korištenja društvenih mreža mlađima od 16 godina

Portugalski parlament odobrio je nacrt zakona kojim se ograničava korištenje društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina.

Prijedlog zakona ograničava slobodan pristup društvenim mrežama i drugim platformama za djecu mlađu od 16 godina, a za to je potreban pristanak njihovih roditelja ili zakonskih skrbnika.

“Minimalna dob za autonomni pristup platformama društvenih mreža, uslugama dijeljenja videa i uslugama otvorene komunikacije postavljena je na 16 godina, dok djeca u dobi od 13 godina ili starija mogu pristupiti društvenim mrežama samo uz izričit i provjeren pristanak roditelja“, stoji u prijedlogu, prenosi Euronews.

Ograničenja pristupa obuhvatit će društvene mreže poput Instagrama, Facebooka ili TikToka, ali ne, na primjer, WhatsApp, koji mnogi roditelji koriste za komunikaciju sa svojom djecom.

Prema Socijalističkoj stranci, tvrtke i platforme moraju jamčiti da mreže koje mogu koristiti maloljetnici između 13 i 16 godina imaju određene funkcionalnosti za sprječavanje izloženosti nasilju, ranom seksualnom sadržaju, ovisničkim igrama, manipuliranim videozapisim i fotografijama.

Što se tiče načina osiguranja učinkovitog poštivanja odobrenih mjera, zastupnici Socijaldemokrata smatraju da bi Nacionalno tijelo za komunikacije (Anacom) i Nacionalna komisija za zaštitu podataka (CNPD) trebali biti odgovorni za nadzor nad tim.

Tijekom zasjedanja u Saboru, oporbene stranke izrazile su zabrinutost zbog primjene zakona, zaštite privatnosti i prikupljanja osobnih podataka.

Međutim, neki su bili protiv zakona, a zastupnica Madalena Cordeira nazvala ga je projektom koji pokušava oduzeti slobode i iskoristila je priliku da napadne ljevicu. “Socijalistički zastupnici već dugo pokazuju poštovanje prema uskim diktaturama”, poručila je.

Što zemlje EU-a poduzimaju kako bi regulirale pristup mladih društvenim mrežama?

Rastuća zabrinutost zbog utjecaja društvenih mreža na mentalno zdravlje i razvoj mladih navodi nekoliko zemalja na raspravu o tome kako mogu pooštriti pravila o pristupu tim platformama.

Australija je bila pionir u donošenju zakona kojim se ograničava korištenje društvenih mreža osobama mlađim od 16 godina, namećući obvezu platformama da stvore učinkovite mehanizme za provjeru dobi.

Prošli mjesec Francuska je odobrila zakon kojim se ograničava pristup društvenim mrežama za mlađima od 15 godina.

U studenom prošle godine danska vlada također je najavila politički sporazum o zabrani pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina, mjeru koja bi mogla postati zakon do sredine 2026. godine.

U svibnju prošle godine, talijanski parlament također je predstavio zakon koji bi predvidio ograničenja na društvenim mrežama za mlađe od 15 godina, a koji sada analizira talijanski Senat.

Španjolska također želi zabraniti društvene mreže za mlađe od 16 godina, ali o toj se mjeri još raspravlja u španjolskom Kongresu. Druge zemlje, poput Slovenije, Grčke i Njemačke, pripremaju zakonodavstvo za provedbu ograničenja pristupa društvenim mrežama za maloljetnike.