Južnoafrička Republika nakon 15 godina otvorila novi rudnik zlata

Novi rudnik zlata u Južnoj Africi planira godišnje vaditi gotovo dvije tisuće kilograma ovog plemenitog metala.

Južnoafrička Republika službeno je otvorila svoj prvi novi podzemni rudnik zlata u 15 godina, s ciljem da iskoristi rekordne cijene zlata, izvještava Bloomberg. Globalne cijene zlata nastavljaju stalno rasti, opterećene geopolitičkim i trgovinskim napetostima.

Rudnik Qala Shallows na periferiji Johannesburga otvorila je tvrtka West Wits Mining, čiji su dio australske burze, s ciljem osiguranja rezervi zlata od 30.000 tona. U projekt je uloženo 90 milijuna dolara.

Prva ruda je tamo iskopana u listopadu. Očekuje se da će godišnji kapacitet rudnika biti gotovo dvije tisuće kilograma zlata, što je još uvijek skromna količina, ali ipak svijetla točka za nacionalni sektor zlata, piše Bloomberg.

Dugoročne ambicije tvrtke su iskorištavanje drugih dijelova ovog koncesijskog područja, što bi povećalo proizvodnju na gotovo 5700 kilograma godišnje.

Nakon desetljeća na vrhu svjetske ljestvice, proizvodnja zlata u Južnoj Africi pala je za više od 70 posto u posljednjih 20 godina jer joj duboki i skupi rudnici otežavaju konkurenciju s drugim zemljama proizvođačima.

Cijena zlata prvi je put u listopadu premašila 4000 dolara po unci. Zatim je sredinom listopada dosegnula rekordnih 4381,52 dolara po unci prije nego što je niz visokih cijena završio najvećim padom u četiri godine. Cijena zlata ove je godine porasla za gotovo 60 posto.

