Južnokorejske tvrtke, uključujući Samsung, povećavaju ulaganja nakon sporazuma o carinama

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung pripisao je zasluge poslovnom sektoru za pomoć njegovoj vladi u pregovorima o trgovinskom sporazumu s Washingtonom, ali je pozvao tvrtke da održe snažna domaća ulaganja.

Samsung Electronics i druge velike južnokorejske tvrtke u nedjelju su na sastanku s predsjednikom Lee Jae Myungom najavile nove domaće investicijske planove. Predsjednik se nada da će ti potezi otkloniti zabrinutost da će tvrtke dati prioritet američkim ulaganjima u okviru trgovinskog sporazuma.

Leejev sastanak s poslovnim čelnicima uslijedio je nekoliko dana nakon što je njegova vlada finalizirala trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama, u kojem se Seul obvezao uložiti 350 milijardi dolara (301,41 milijardi eura) u američku industriju, u zamjenu za pristanak Trumpove administracije na povlačenje najviših carina.

Samsung, globalni lider u proizvodnji računalnih čipova, izjavio je da će u sljedećih pet godina uložiti 450 bilijuna wona (265,76 milijardi eura) u proširenje svog domaćeg poslovanja. Planovi uključuju izgradnju još jedne proizvodne linije u proizvodnom središtu Pyeongtaek kako bi se zadovoljila rastuća globalna potražnja za poluvodičima potaknuta umjetnom inteligencijom, prenosi Euronews.

Samsung je izjavio da je nova linija, čija je gradnja planirana za 2028. godinu, dio njihovih širih napora za osiguranje dodatnih proizvodnih kapaciteta u iščekivanju rastuće srednjoročne i dugoročne potražnje za memorijskim čipovima.

Hyundai Motor Group, najveći južnokorejski proizvođač automobila, izjavio je da planira uložiti 125 bilijuna wona (73,82 milijarde eura) od 2026. do 2030. u proširenje domaćeg istraživanja i razvoja te unapređenje novih tehnologija poput umjetne inteligencije, robotike i autonomnih automobila.

SK Group te brodograditelji Hanwha Ocean i HD Hyundai također su najavili planove za povećanje svojih domaćih ulaganja. Obje tvrtke ključne su za južnokorejske obveze jačanja američke brodograđevne industrije, sektora koji je predsjednik Donald Trump istaknuo u pregovorima sa Seulom.

Na sastanku s čelnicima tvrtki, Lee je pripisao zasluge poslovnom sektoru za pomoć njegovoj vladi u pregovorima o trgovinskom sporazumu s Washingtonom, ali je pozvao tvrtke da održe snažna domaća ulaganja kako bi ublažile zabrinutost da bi mogle smanjiti potrošnju kod kuće kako bi više ulagale u Ameriku.

Rekao je da njegova vlada istražuje različite političke korake, uključujući ublažavanje propisa, kako bi pomogla u stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja za tvrtke.

Predsjednik SK-a Chey Tae-won, čija grupa planira uložiti najmanje 128 bilijuna vona (75,59 milijardi eura) u zemlji do 2028. s naglaskom na umjetnu inteligenciju, rekao je da finalizacija trgovinskih pregovora sa Sjedinjenim Državama ublažava neizvjesnosti i otvara put smjelijim domaćim ulaganjima.

Američka i južnokorejska vlada u petak su objavile detalje trgovinskog sporazuma, uključujući 150 milijardi dolara (129,19 milijardi eura) južnokorejskih ulaganja u američki brodograđevni sektor i dodatnih 200 milijardi dolara (172,25 milijardi eura) u druge američke industrije, za koje Seul kaže da će biti ograničeni na 20 milijardi dolara godišnje kako bi se spriječila financijska nestabilnost.

Sjedinjene Države su pristale smanjiti carine na južnokorejske automobile i autodijelove s 25% na 15% te primijeniti carine na južnokorejske poluvodiče pod uvjetima ne manje povoljnim od onih koji se odobravaju usporedivim konkurentima u budućnosti.