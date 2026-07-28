Kakao je pojeftinio više od 30 posto. Zašto je onda čokolada i dalje skupa?

Lindt, Nestlé i Barry Callebaut očekuju oporavak tržišta, ali umjesto pojeftinjenja čokolade ulažu u premium proizvode i marketing usmjeren na mlađe kupce.

Cijene kakaa počinju padati nakon rekordnog rasta, no ljubitelji čokolade ne bi trebali očekivati pojeftinjenje slastica. Najveći svjetski proizvođači zato se okreću proizvodima inspiriranima trendovima s društvenih mreža i novim strategijama kako bi vratili kupce.

U posljednje dvije godine cijene kakaa dosegnule su rekordne razine zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i slabih uroda, što je povećalo troškove proizvodnje čokolade i oslabilo potražnju.

Trend se sada mijenja.

Terminski ugovori na kakao trenutačno se kreću oko 5327 dolara po toni, oko 34 posto niže nego prije godinu dana. Krajem 2024. cijena je nakratko dosegnula gotovo 12.000 dolara po toni, dok se prethodna dva desetljeća uglavnom kretala između 2000 i 3000 dolara.

Švicarski proizvođači Barry Callebaut, Lindt i Nestlé upozorili su da su rekordne cijene kakaa pritisnule njihove rezultate.

Lindt je objavio da su prosječna poskupljenja od 11,8 posto u prvoj polovici godine dovela do pada prodanih količina čokolade od 7,5 posto, jer su potrošači kupovali manje.

Cijene skočile, prodaja pala

“Rekordne cijene kakaa prisilile su cijelu industriju na dosad nezabilježena poskupljenja, dok su geopolitička neizvjesnost, inflacija i slabo raspoloženje potrošača dodatno pritisnuli potražnju”, rekao je izvršni direktor Lindta Adalbert Lechner. Dodao je da je sukob na Bliskom istoku pogodio i turističku prodaju zbog manjeg broja posjetitelja iz Azije i s Bliskog istoka.

Najveći svjetski proizvođač čokolade i kakaa Barry Callebaut izvijestio je da je globalna potrošnja čokolade u trećem tromjesečju pala 4,4 posto, no prodaja kompanije porasla je 5,7 posto, prvi put nakon više od dvije godine. Prodaja kakaa skočila je 18 posto, ponajviše zahvaljujući korekciji tržišta ranije ove godine.

Nestlé je priopćio da su više cijene kakaa i kave smanjile operativnu dobit iz redovnog poslovanja za 2,8 posto u prvoj polovici godine. Konditorski proizvodi čine 9,7 posto ukupne prodaje kompanije, koja očekuje da će pad cijena kakaa postupno poboljšati profitne marže.

Slab urod i klimatske promjene

Rekordan rast cijena uglavnom je posljedica slabih uroda u zapadnoj Africi, koje su dodatno pogoršali fenomen El Niño i klimatske promjene.

Snažni El Niño tijekom 2024. donio je zapadnoj Africi sušu, ekstremne vrućine i nestabilne oborine, što je teško pogodilo proizvodnju kakaa, objašnjava dr. Tanya Lander iz programa Oxford Martin School Future of Food. Obala Bjelokosti i Gana proizvode između 60 i 70 posto svjetskog kakaa pa svaki poremećaj u tim zemljama snažno utječe na globalno tržište.

Analitičari UBS-a upozoravaju da bi toplinski valovi u Europi također mogli smanjiti potražnju za čokoladom.

Ipak, u Barry Callebautu smatraju da je tržište danas u znatno boljoj poziciji nego prije dvije godine. Iako se snažan El Niño očekuje i tijekom 2026. i 2027., veliki višak kakaa iz sezone 2025./2026. trebao bi ublažiti moguće poremećaje u opskrbi.

UBS procjenjuje da je Lindt osigurao nabavu kakaa za 2027. po povoljnijim cijenama, što bi kompaniji moglo smanjiti troškove za čak 500 milijuna švicarskih franaka.

Na tržište su kratkotrajno utjecale i recipročne carine američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je sukob na Bliskom istoku dodatno pogodio Lindtovu prodaju u turističkim kanalima.

Čokolada prati društvene mreže

Kako se cijene kakaa normaliziraju, proizvođači pokušavaju vratiti kupce novim premium proizvodima i snažnijim oslanjanjem na trendove s društvenih mreža.

Lindt je krajem 2024. predstavio Dubai Style Chocolate, želeći iskoristiti viralni trend koji su ubrzo preuzeli i Walmart, Trader Joe’s, Shake Shack te Harrods.

“Izniman uspjeh naše Dubai Style čokolade pokazao je koliko društvene mreže danas mogu povećati prepoznatljivost brenda, angažman kupaca i potražnju”, rekao je Lechner.

Sličnu strategiju najavio je i izvršni direktor Nestléa Philipp Navratil, koji planira veća ulaganja u influencerski marketing i digitalno oglašavanje kako bi se približio mlađim potrošačima.

Barry Callebaut i Lindt u drugoj polovici godine računaju na nastavak interesa za premium čokoladu, ali umjesto novih poskupljenja žele kupce privući širim rasponom proizvoda i cjenovnih razreda.

Lindt je u pojedinim ključnim tržištima, poput Njemačke i Švicarske, tijekom božićne sezone selektivno snizio cijene kako bi potaknuo potražnju. Barry Callebaut i Nestlé zasad nisu najavili sniženja, već nastavljaju širiti ponudu premium i specijalnih čokolada.