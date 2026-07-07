Kako AI podatkovni centri pokreću rast tvrtke stare 76 godina i obitelji vrijedne 13 milijardi dolara

Obitelj Richards jedna je od najbogatijih američkih obitelji, zahvaljujući svojoj tvrtki za proizvodnju električne opreme Southwire. A procvat podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju vjerojatno će dodatno povećati njihovo bogatstvo.

Za stanovnike Carrolltona – malog grada u zapadnoj Georgiji, okruženog bujnim šumama i uz rijeku Little Tallapoosa – prezime Richards, odnosno barem ime Southwire, odmah je prepoznatljivo. Mnogi od 28.000 stanovnika rade upravo za tu tvrtku, čije je sjedište ondje već više od pola stoljeća.

Osnivač Southwirea, Roy Richards (preminuo 1985.), bio je duboko uključen u razvoj svog rodnog grada. Bio je predsjednik Uprave bolničke ustanove Carroll City-County Hospital Authority, predsjednik Peoples Bank of Carrollton, bivši predsjednik Gospodarske komore okruga Carroll te nekadašnji direktor Gospodarske komore savezne države Georgije.

Poslovni fakultet Richards College of Business pri Sveučilištu West Georgia nosi njegovo ime zahvaljujući donaciji njegova sina Roya Richardsa Jr., koji je 1990. osnovao obiteljsku zakladu kako bi nastavio podupirati grad i okolna područja.

Southwire je poznat i po vrlo uspješnom programu 12 for Life, gotovo dvadesetogodišnjem partnerstvu tvrtke i lokalnih škola koje kombinira nastavu s radom u prilagođenom proizvodnom pogonu. Zahvaljujući tom programu stopa završavanja srednje škole u Carrolltonu porasla je s 64 posto, koliko je iznosila kada je program pokrenut 2007., na više od 90 posto.

Izvan Carrolltona Southwire nije široko poznato ime, no prema podacima tvrtke proizvodi polovicu svih žica i kabela koji se koriste za prijenos električne energije u SAD-u, a njezine električne instalacije nalaze se u otprilike polovici američkih domova.

Tvrtka zapošljava više od 9.000 ljudi u najmanje 40 američkih gradova te u nekoliko drugih zemalja. Zahvaljujući rastu cijena bakra, povećanoj potražnji za elektroenergetskom infrastrukturom nakon pandemije te, u novije vrijeme, procvatu podatkovnih centara, prihodi Southwirea dosegnuli su rekordnih 9,7 milijardi dolara u 2025. godini, što je, prema procjenama Forbesa, više od 50 posto više nego 2021.

To je značajno povećalo bogatstvo obitelji Richards, koja i dalje posjeduje 100 posto tvrtke. Forbes procjenjuje njihovu imovinu na oko 13,1 milijardu dolara, što ih svrstava među najbogatije američke obitelji.

Umjetna inteligencija donosi novi val rasta

Eksplozija ulaganja u podatkovne centre za umjetnu inteligenciju vjerojatno će dodatno povećati bogatstvo obitelji. Između 2021. i 2025. ulaganja u AI podatkovne centre učetverostručila su se, prema podacima američkog Feda, a u SAD-u se trenutačno razvija još oko 1.500 novih podatkovnih centara.

Takvi centri koriste iznimno snažne GPU čipove koji troše dva do četiri puta više električne energije od tradicionalnih procesora.

To je odlična vijest za Southwire, koji je u studenome 2024. utrostručio kapacitet jednog od svojih pogona u Sjevernoj Karolini za proizvodnju teških energetskih kabela potrebnih za izgradnju AI podatkovnih centara. Tvrtka je također uložila 1,8 milijardi dolara u modernizaciju svojih pogona kako bi bila spremna za očekivani procvat.

“Southwire nastoji ostati na samom tehnološkom vrhu”, kaže David Long, izvršni direktor Nacionalnog udruženja elektroinstalatera (National Electrical Contractors Association).

Do 2030. očekuje se da će potražnja podatkovnih centara za električnom energijom, potaknuta umjetnom inteligencijom, porasti za 175 posto. No već danas najveći problem nije dostupnost GPU čipova, nego dovoljne količine električne energije, upozorava Southwire.

To znači da će elektroenergetske kompanije morati iz temelja preispitati način distribucije električne energije i upravljanja troškovima, pri čemu će partneri poput Southwirea postati važniji nego ikad.

Priča koja je počela elektrifikacijom ruralne Amerike

Iako obitelj Richards i Southwire nisu željeli razgovarati za ovaj članak, Forbes se oslanjao na intervjue iz 1967. i 1976. godine te na podatke sa službenih stranica tvrtke.

Povijest obitelji seže gotovo 90 godina unatrag, u 1937. godinu. Nakon završetka studija na Georgia Techu, tada 25-godišnji Roy Richards vratio se u rodni okrug Carroll kako bi svojoj baki uveo električnu energiju te počeo proizvoditi električne stupove.

“Industrijalizacija juga SAD-a tada je tek započinjala”, rekao je Forbesu 1967.

Uz pomoć saveznog programa kredita za elektrifikaciju ruralnih područja njegova tvrtka Richards & Associates tijekom sljedeće dvije i pol godine postavila je 3.500 milja električnih vodova diljem ruralne Amerike.

Drugi svjetski rat prekinuo je taj program, a Richards je otišao u vojsku, gdje je napredovao do čina kapetana. Po povratku kući ustanovio je da su stupovi koje je proizveo postali gotovo beskorisni jer je zbog poslijeratne nestašice na isporuku žica trebalo čekati čak četiri godine.

“Pomislio sam da mora postojati bolji način”, prisjetio se kasnije. “Pa sam odlučio sam proizvoditi žicu.”

Tako je 1950. osnovao Southwire, koristeći rabljene strojeve, početni kapital od 80.000 dolara i tim od svega 12 ljudi, među kojima je bio i jedan njegov bivši profesor s Georgia Techa.

Već dvije godine kasnije tvrtka je isporučila pet milijuna funti žice.

“Pomaže kad ne znate da se nešto navodno ne može napraviti”, rekao je Forbesu 1976.

Inovacije koje su promijenile industriju

Veliki proboj dogodio se 1963., kada je Southwire razvio Continuous Rod System, tehnologiju koja je automatizirala proizvodnju bakrenih i aluminijskih šipki od kojih se izrađuju električni vodiči.

Tvrtka tvrdi da se danas, zahvaljujući tom patentiranom sustavu, proizvodi 50 posto svjetskih bakrenih šipki, osnovne sirovine za proizvodnju električnih vodiča, kabela i žica.

“Većina poduzetnika tehnologiju doživljava kao nužno zlo”, rekao je jedan konkurent Southwirea 1976. godine. “Roy je koristi kao poduzetnički alat.”

Tvrtka je nastavila rasti, ali se suočila s nestašicom aluminija. Zato je Richards 1968. osigurao tada rekordnu industrijsku obveznicu vrijednu 142 milijuna dolara za izgradnju talionice aluminija u partnerstvu s tvrtkom National Steel.

Kasnije je Southwire izgradio i vlastitu talionicu bakra, pilanu za proizvodnju paleta i kolutova za kabel te tijekom energetske krize sedamdesetih godina čak posjedovao vlastite plinske i naftne bušotine.

Nova generacija

Nakon Royjeve smrti 1985. vodstvo tvrtke preuzeo je njegov najstariji sin Roy Richards Jr.

On i njegovih šestero braće i sestara odrasli su na maloj farmi u Carrolltonu, loveći vjeverice, pecajući i provodeći vrijeme u prirodi.

Studij na Georgia Techu upisao je 1981., ali ga je napustio kako bi se ranije uključio u obiteljski posao.

Tvrtku je preuzeo u teškom razdoblju. Visoke kamatne stope tijekom recesije 1981./1982. teško su pogodile proizvodne kompanije s velikim dugovima, među kojima je bio i Southwire. Istodobno su cijene bakra i aluminija naglo pale.

“Southwire se tada doslovno izvlačio s ruba stečaja”, prisjetio se Richards Jr. u videu objavljenom 2022. “Marže su bile iznimno tanke, poslovali smo tek s minimalnom dobiti i još uvijek otplaćivali golemi dug.”

Preokret je ostvario racionalizacijom proizvodnje, širenjem međunarodne prodaje i snažnim ulaganjima u inovacije. Prihodi tvrtke u sljedećem desetljeću učetverostručili su se na dvije milijarde dolara.

Godine 2001. mjesto izvršnog direktora prepustio je Stuu Thornu, prvom čelniku Southwirea koji nije bio član obitelji.

Pod Thornovim vodstvom tvrtka se proširila na međunarodna tržišta i preuzela kompanije poput Coleman Cablea i proizvođača alata Maxis.

Godine 2016. vodstvo je preuzeo Rich Stinson, koji je tijekom sljedećeg desetljeća ubrzao rast kroz devet akvizicija, da bi u prosincu 2025. funkciju prepustio Ganeshu Ramaswamyju, bivšem izvršnom direktoru Baker Hughesa.

Održivost kao nova strategija

Roy Richards Jr. cijelo je vrijeme ostao predsjednik uprave, a posljednjih 15 godina predaje i strategiju na poslovnoj školi IE Business School u Madridu.

Postao je jedan od glavnih zagovornika održivosti u Southwireu. Priznao je da je tvrtka tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina pridonijela onečišćenju okoliša – američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) utvrdila je kontaminaciju tla i vode oko Southwireove talionice aluminija u Kentuckyju – no tvrdi da se tvrtka svjesno promijenila.

Podržao je brojne klimatske inicijative, među njima i Drawdown Georgia, projekt usmjeren na smanjenje emisija ugljika, te osnovao društveno poduzeće Nuthatch LLC, koje se bavi zaštitom zemljišta na jugoistoku SAD-a. Projekt trenutno obuhvaća više od 5.000 hektara zemljišta koje se vraća prirodnom stanju.

“Želimo biti predvodnici promjena”, rekao je Richards 2022.

Velika prilika, ali i veliki izazov

Brz i kontroverzan razvoj AI podatkovnih centara predstavlja golemu poslovnu priliku, ali i ozbiljan izazov za Southwire, koji želi biti ekološki odgovorna kompanija.

Stanovnici brojnih ruralnih područja SAD-a upozoravaju da novi podatkovni centri stvaraju veliku buku te povećavaju potrošnju električne energije i račune za struju.

Iako Southwire posluje globalno, njegovi poslovni i kulturni korijeni čvrsto su povezani s Georgijom, državom u kojoj je čak predložen zakon kojim bi se lokalnim vlastima zabranilo odobravanje novih podatkovnih centara do 2028. godine. U samom Carrolltonu već postoji jedan podatkovni centar, dok se drugi gradi u neposrednoj blizini.

Unatoč tome, nema sumnje da je procvat podatkovnih centara otvorio golemo tržište za proizvođače elektroopreme poput Southwirea.

“Ubrzani razvoj natjerao je sve da razmišljaju drugačije”, kaže David Long. “Podatkovni centri jesu glavni pokretač, ali nisu jedini koji imaju koristi.”

Može se pretpostaviti da će među najvećim dobitnicima biti upravo diskretna obitelj Richards, koja se i danas drži tradicije svog osnivača i tvrtku čuva izvan burze.

“To je velika prednost”, rekao je Roy Richards još 1976. godine. “Mnogo je koristi od toga da ostanete izvan reflektora. Ne gubimo vrijeme na papirologiju Komisije za vrijednosne papire. U početku bankari nisu ni znali tko smo. Danas to više nije problem.”

Simone Melvin, novinarka Forbes (link na originalni članak)