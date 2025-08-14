Kako bi podatkovni centri umjetne inteligencije mogli spasiti projekt brze željeznice u Kaliforniji

Novi izvršni direktor željeznice Ian Choudri ima mnoštvo ideja, uključujući najam zemljišta za podatkovne centre – kako bi ostvario više prihoda za plaćanje skupog projekta.

Trumpov ministar prometa Sean P. Duffy u srpnju je objavio da obustavlja projekt kalifornijske brze željeznice vrijedan 4 milijarde dolara jer Kalifornijska uprava za brze željeznice (CHSRA) nije postavila niti jednu prugu za brze željeznice. Guverner Gavin Newsom tuži kako bi zadržao novac, ali novi izvršni direktor željeznice ima velike ideje za spašavanje najskupljeg američkog infrastrukturnog projekta.

One uključuju novo dugoročno financiranje, privatna partnerstva pa čak i okretanje jednom od najnovijih kalifornijskih prirodnih resursa: podatkovnom centru umjetne inteligencije.

Ian Choudri, koji je desetljećima radio na globalnim mega-infrastrukturnim projektima za velike inženjerske tvrtke Bechtel, Alstom i Parsons prije nego što je prošlog rujna preuzeo posao izgradnje brze željeznice, sada ima misiju uvjeriti skeptike da se nakon godina sporog napretka, brza željeznica od San Francisca do Los Angelesa može izgraditi – možda za manje od 128 milijardi dolara pa čak i bez savezne potpore.

“Pokazat ćemo da to postaje manje opterećenje za porezne obveznike jer generira prihod“, rekao je za Forbes, bez navođenja financijskih detalja. Osim budućih prihoda od putovanja, smatra da sustav može zaraditi tako što će tehnološkim tvrtkama omogućiti izgradnju podatkovnih centara na njegovom zemljištu, napajajući ih solarnim farmama koje će također pokretati njegove vlakove.

Druge ideje uključuju prodaju prava telekomunikacijskim tvrtkama za polaganje optičkih kabela duž putanje vlaka i promicanje projekata razvoja nekretnina na njegovoj ruti, posebno u jeftinijoj regiji Central Valley.

“Sada nas kontaktiraju investitori iz Silicijske doline i pitaju mogu li preseliti podatkovne centre u Fresno i priključiti se na našu obnovljivu električnu mrežu?’“, rekao je Choudri. “Ako kombiniram sve te pomoćne izvore prihoda, to će otprilike biti 30% do 40% prihoda od prodaje karata.“

Ovaj tjedan podnosi revidirani plan koji predviđa korake za dovršetak početnog segmenta od 191 kilometra kroz kalifornijsku središnju dolinu do 2033., a zatim proširenje usluge na sjever do San Francisca i San Josea te na jug do Palmdalea u južnoj Kaliforniji već 2039., a kasnije će uslijediti i Los Angeles. Njegov je fokus na redoslijedu faza izgradnje kako bi se što brže maksimizirali prihodi, čineći projekt manje ovisnim o državnom novcu.

“Izgradite početne dijelove gdje god možete. Počnite koristiti uslugu. Imajte najveći utjecaj na ekonomsku transformaciju gradova i mjesta koji se povezuju, a zatim dodajte veću vrijednost monetizacijom sve imovine koju imate duž koridora“, rekao je Choudri, sjedeći u konferencijskoj sobi s pogledom na zgradu kalifornijskog Kapitola u Sacramentu s bakrenim krovom. “To je toliko ključno u našem novom pristupu jer kompenzira velik dio ove potražnje za kontinuiranim financiranjem – bilo saveznim, državnim ili kombinacijom oba – jer vaš sustav ide u pogon i postaje koridor mogućnosti za sve.“

Plan predstavlja ogromnu promjenu u odnosu na prošlost projekta. Ali ovisi o ključnom zakonodavstvu: dugoročni plan financiranja koji je Newsom predložio u svibnju osigurao bi dodatnih 20 milijardi dolara, odnosno milijardu dolara godišnje do 2045., uz zakon o ubrzanju izdavanja dozvola za građevinske radove Uprave za brze željeznice i premještanju dijelova cesta i komunalnih usluga koje smetaju.

Državni senator Scott Wiener iz San Francisca, autor zakona o izdavanju dozvola, nije siguran hoće li plan financiranja biti odobren u tekućoj sjednici koja završava 12. rujna, ali smatra da se podrška projektu poboljšava.

“Ljudi žele vidjeti čvrst plan za pravovremenu isporuku projekta. Ljudi traže nove pristupe, kreativne pristupe, kako bi projekt isporučili učinkovitije i brže”, rekao je.

Nema zemljišta, nejasan plan

Trump je u svibnju optužio željeznicu da je 30 do 40 puta premašila proračun, nazvavši to najgorim prekoračenjem troškova koje je ikada vidio. “Potpuno su izvan kontrole”, rekao je.

Cijena brzog vlaka koji prometuje brzinom većom od 320 kilometara na sat između San Francisca i Los Angelesa naglo je porasla, iako ni približno za iznos koji Trump lažno tvrdi. Utrostručila se s procijenjenih 45 milijardi dolara 2008. na čak 128 milijardi dolara prema poslovnom planu za 2024. godinu.

Odobrenje projekta željeznice od strane birača prije 17 godina bio je skok vjere jer nitko od njegovih podupiratelja, uključujući tadašnjeg guvernera Arnolda Schwarzeneggera, nije točno znao koliki će to biti izazov. Godine 2008. nije postojala fiksna ruta, zemljište ili pravo prolaza, a planovi su morali proći kroz iscrpljujući kalifornijski proces procjene utjecaja na okoliš. Pregovaranje o uvjetima stjecanja tisuća parcela zemljišta bio je skup i mukotrpan posao s ponovljenim sudskim osporavanjem.

U svojim ranim godinama, projekt se uvelike oslanjao na vanjske konzultante, umjesto da angažira stručnjake za megaprojekte – poput Choudrija. Također je izgradio svoj tim s veteranima željeznice i infrastrukture, uključujući šefa gradnje Edwarda Fenna, koji je pomogao u izgradnji Brightlineovog floridskog sustava i Soon-Sika Leeja, šefa planiranja i inženjeringa, koji je prethodno radio na brzoj željezničkoj liniji Etihad u UAE-u i Caltrainu.

Projekt je postigao daleko veći napredak nego što Trump i ministar prometa Sean Duffy priznaju. Osigurano je oko 2300 parcela zemljišta, dozvole su uglavnom dovršene, a aktivna gradnja je u tijeku, zapošljavajući više od 15.000 ljudi, na dionici dugoj 199 milja između Fresna i Bakersfielda, a pripreme su proširene na Merced, Gilroy i Palmdale kako bi se priključili na postojeće željezničke sustave.

“Nakon teških godina, sada smo na drugoj strani i želimo to obaviti”, rekao je Newsom nakon što je njegov proračun, koji je ove godine uključivao oko 800 milijuna dolara za brze željeznice, potpisan u svibnju.

Kada bude u potpunosti izgrađena, možda negdje u 2040-ima, željeznička pruga će se protezati od San Francisca na sjeveru do Los Angelesa i Anaheima u južnoj Kaliforniji. Prvi korak je dovršetak početne faze koja će povezivati gradove Fresno s Bakersfieldom. Odatle se planira produžiti sjeverno od Fresna do Merceda, povezujući se do Sacramenta, te sjeverozapadno do Gilroya i prigradskog sustava Caltrain koji povezuje San Jose i San Francisco.

Iz Bakersfielda, Choudri želi graditi prema jugu do Palmdalea, grada u pustinji kojemu služi prigradska željeznička linija Metrolink koja vozi do Los Angelesa i okruga Orange. Brzi vlak Brightline West milijardera Wesa Edensa od Las Vegasa do predgrađa Los Angelesa također bi se mogao povezati s Palmdaleom putem predloženog segmenta koji uglavnom financira prometna agencija Metro okruga Los Angeles. Ta proširenja mogla bi biti postavljena do 2039., procjenjuje Choudri, dajući sustavu značajnu korist kako izgradnja brzih pruga napreduje dalje na jug.

Kritičari su rekli da bi bilo jeftinije i brže izgraditi sustav duž glavne autoceste koja povezuje San Francisco s Los Angelesom, ali ideja je davno odbačena iz jednostavnog razloga: isključila bi gradove u unutrašnjosti države.

Prekretnica za Fresno i Central Valley

“Brza željeznica bit će prekretnica za Fresno i Central Valley“, rekao je gradonačelnik Fresna Jerry Dyer za Forbes . “Mi smo regija usmjerena na poljoprivredu, uvelike ovisna o poljoprivredi i komercijalnim poslovima koji su s njom povezani. Kada je međudržavna autocesta 5 izgrađena prije mnogo, mnogo godina, namjerno je izgrađena od sjeverne Kalifornije do južne Kalifornije, a Central Valley je izostavljen iz šireg kalifornijskog gospodarstva.”

Uvjeren je da će veze iz njegova grada, gdje su srednje cijene kuća trećinu ili manje nego u San Franciscu ili Los Angelesu, s glavnim gospodarskim središtima države donijeti duboke promjene. “To će omogućiti ljudima koji rade u Silicijskoj dolini da mogu putovati na posao i živjeti u Fresnu. To je uzbudljivo za nas u Fresnu jer bi promijenilo naše lokalno gospodarstvo“, rekao je Dyer.

Prema Choudriju, vrijeme putovanja između San Josea i Fresna moglo bi jednog dana biti samo 45 minuta.

U članku objavljenom prošlog mjeseca, dok administracija pokušava vratiti sredstva, Duffy je projekt nazvao besmislenim poslom. No Newsomov ured usprotivio se, tvrdeći da će projekt donijeti koristi. “To je još jedan šamar u lice za Central Valley“, rekao je Daniel Villaseñor, glasnogovornik guvernera. “Za razliku od Trumpove administracije, mi nećemo napustiti Central Valley.“

Privatna partnerstva

Gubitak 4 milijarde dolara saveznih sredstava bio bi veliki korak unatrag, što predstavlja 14% od 28 milijardi dolara koje je projekt prikupio, a ostatak dolazi kroz državno financiranje i prethodnu saveznu potporu od 3 milijarde dolara.

Zato se Newsom nada da će konačno stabilizirati projekt svojim planom od 20 milijardi dolara financiranim kalifornijskim programom ograničenja i trgovine emisijama, u kojem zagađivači plaćaju za svoje emisije ugljika. Ako bude odobreno, to bi Choudriju omogućilo da ostvari svoju viziju, a također bi stvorilo prilike za dovođenje privatnih infrastrukturnih partnera koji bi pomogli u financiranju i izgradnji, uključujući tvrtke poput Bechtela, Meridiama i Plenaryja.

“Do sada privatni investitori, privatni kapital i privatni operateri nisu bili zainteresirani za razmatranje ili ulaganje kapitala ili sudjelovanje u bilo kakvom prijenosu rizika u kalifornijskom projektu jer nisu bili sigurni u obvezu – financijsku obvezu dugoročnog financiranja u ime države“, rekla je Sia Kusha, voditeljica razvoja poslovanja za Plenary, koji radi na projektima tranzita i mostova diljem SAD-a i Kanade.

“Vjerojatnost da će država odobriti 20-godišnji plan financiranja vjerojatno je najveći poticaj zašto postoji novo uzbuđenje u zajednici oko željezničkog projekta” rekla je.

Zajamčeni tok financiranja omogućio bi Choudriju da se zadužuje na temelju budućih prihoda kako bi ubrzao tempo izgradnje. Uprava za brze željeznice, koja je posljednjih deset godina gradila nasipe, mostove, tunele i razdjelnike na razinama potrebne za vlak, poput nadvožnjaka koji je upravo dovršen u Fresnu, već je počela naručivati čelik i druge materijale potrebne za konačni početak polaganja tračnica.

Choudri priznaje ranije probleme koji su ga kao autsajdera frustrirali. “To je bilo mikroupravljano zakonom – koji je rekao ‘trebalo bi biti toliko minuta odavde do ove stanice’ – još 2008., kada nismo ni znali kuda će trasa ići“, rekao je. Početne procjene troškova i usluga nisu bile korisne jer nije postojao detaljan plan.

“Ne možete staviti 10 kola ispred konja i onda reći: ‘Zašto se ne kreće?’ Nije se kretalo jer nije bilo postavljeno onako kako to rade druge zemlje.“

Pristup koji se vidi u projektima, uključujući japanski brzi vlak Shinkansen, do mreža brzih željeznica u Kini, Europi i desecima drugih zemalja, usredotočio se na planove povezivanja gradova segment po segment – i to uz punu podršku nacionalne vlade. Smatra da je bila pogreška procijeniti trošak cijelog kalifornijskog sustava mnogo prije nego što je provedeno temeljito planiranje i određena ruta.

“Zato sam napustio privatni sektor“, rekao je Choudri. “Gledao sam ovaj program od 2012. i moj um je jednostavno ludio.” To ga je motiviralo da prihvati posao. “Moram jednostavno reći: “U redu, idemo popraviti ovu stvar jer ne smijemo propasti.”

