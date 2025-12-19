Kako europske kompanije snagom i otpornošću nadmašuju globalnu konkurenciju

Novo istraživanje BCG Henderson Instituta pokazuje da europske kompanije u nizu ključnih industrija nadmašuju globalnu konkurenciju u dugoročnom, održivom rastu i otpornosti, unatoč čestim percepcijama Europe kao sporije i manje inovativne regije.

Prema BCG-ovu Indeksu organizacijske vitalnosti, europske tvrtke imaju oko 60 posto veću vjerojatnost da budu lideri u svojoj industriji u odnosu na američke konkurente, zahvaljujući jasnijim strategijama rasta, snažnom ulaganju u razvoj ljudi i većoj sposobnosti prilagodbe. Iako Europa zaostaje u implementaciji najnovijih AI sustava, zaposlenici europskih tvrtki aktivnije koriste umjetnu inteligenciju u svakodnevnom radu, što povećava operativnu učinkovitost i dugoročni potencijal rasta.

Europa je dom najnaprednijih proizvođača opreme za čipove, pionira u zelenom cementu i autonomnoj vožnji spremnoj za komercijalnu primjenu te prvih tvrtki koje su na tržište plasirale GLP-1 lijekove, otkriva novoistraživanje Henderson Instituta tvrtke Boston Consulting Group (BCG).

Unatoč brojnim kritikama, europske kompanije iz farmaceutske, napredne proizvodne i potrošačke industrije nadmašuju globalne konkurente u održivom rastu i korporativnoj otpornosti.

Skrivene snage Europe

Europa možda nema gigante poput Googlea, Applea ili Tencenta, ali konstantno nadmašuje konkurenciju u drugim sektorima, poput farmacije, automobilske industrije, trajnih potrošačkih dobara, osiguranja, komunalnih usluga i drugih. Industrije u kojima Europa vodi donose 25 bilijuna dolara u godišnjim globalnim prihodima.

BCG-ova metrika organizacijske vitalnosti, koja prati 24 organizacijska „biomarkera“, poput jasnoće ciljeva rasta tvrtke, primjene GenAI tehnologija i razine interne birokracije, prikazuje detaljan uvid u to što razlikuje najuspješnije pokretače rasta. Dobiveni indeks temelji se na više od 10 milijuna setova podataka prikupljenih od preko 3000 tvrtki širom svijeta.

Najbolje vrijeme kompanija snažnog budućeg potencijala tek dolazi, a u posljednjih pet godina ove tvrtke rasle su dvostruko brže od svojih konkurenata te su ostvarile 1,9 postotnih bodova više vrijednosti za dioničare godišnje. U Europi postoji 360 ovih razvojno najjačih industrijskih lidera, dok Sjedinjene Američke Države prednjače zahvaljujući velikom tržištu kapitala, s 580 takvih tvrtki. Unatoč tomu, europske tvrtke imaju oko 60 posto veću vjerojatnost da će biti lideri u svojoj industriji u odnosu na one iz SAD-a.

Najdinamičnije 360 tvrtki Europe

Snaga Europe nalazi se u 360 organizacijski snažnih i otpornih tvrtki među kojima se nalaze poznati inovatori poput danskog Coloplasta i njemačkih tehnoloških kompanija Trumpf i Carl Zeiss, ali i mnogi industrijski lideri koji brzo rastu, poput francuske gaming tvrtke Voodoo, nizozemske tvrtke za potrošačku robu Versuni te španjolske modne i kozmetičke tvrtke Puig, vlasnika brendova poput Rabanne, Nina Ricci i Jean Paul Gaultier.

U posljednje tri godine, ovih 360 tvrtki je nadmašilo druge tvrtke u svijetu za otprilike tri postotna boda ukupnog povrata dioničarima, a samo u posljednjoj godini ta je prednost iznosila čak osam postotnih bodova. Dominiraju industrijama koje čine oko 25 posto globalnog BDP-a i 37 bilijuna dolara (35 posto) ukupne tržišne kapitalizacije, te zajedno zapošljavaju 45 milijuna radnika.

Ove tvrtke ne samo da ostvaruju odlične poslovne rezultate, već postavljaju standarde produktivnosti koji utječu na čitava gospodarstva, a time postavljaju nove standarde za dobavljače i konkurente te postaju magneti za globalne talente. Tvrtke poput Booking.com ili Spotifyja povezuju Europu s globalnim središtima inovacija, a tvrtke poput SAP-a i Siemensa pomažu startupovima da njihove ideje ili proizvodi uspješno izađu na tržište ili da ih netko prepozna i kupi, slično kao što rade tvrtke poput Googlea, Applea, Meta i Amazona u sektoru umjetne inteligencije.

Ukratko, one nisu samo gospodarski akteri, već oblikuju sustave i predstavljaju neprepoznatu snagu sposobnosti za Europu da osmisli i postavi nove modele razvoja poslovanja.

Menadžerski DNK Europe

Ove europske tvrtke pokazuju prepoznatljiv pristup inovacijama i upravljanju. Odgovor na to što pokreće ove tvrtke može se dobiti korištenjem okvira organizacijske snage i dugoročne održivosti. Zbog svoje složene organizacije u određenim područjima, europske su kompanije sporije i opreznije prema riziku. Često su birokratizirane te imaju više zaposlenih u srednjem menadžmentu, a time je i veća vjerojatnost da svoje timove potiču prema profitabilnosti više nego prema rastu prihoda. Također, njihove su digitalne sposobnosti slabije, što se vidi i u manjem broju vrhunskih digitalnih inženjera te u manjem broju digitalno potaknutih inovacija, osobito u usporedbi s američkim konkurentima. Također nisu toliko sklone otvorenim partnerstvima koja bi ubrzala inovacije, no, europske tvrtke, u odnosu na konkurente u SAD-u i drugdje, postižu bolje rezultate u nekoliko ključnih stavki:

1. Jasnije i preciznije definirane strategije rasta.

Na europskim tržištima je često teže ostvariti rast, što kompanije prisiljava da imaju pažljiviji pristup, da promišljenije segmentiraju tržišta i da donose oštrije odluke o tome gdje će djelovati i kako će pobijediti.

2. Prednost je spremnost ljudi za usvajanjem umjetne inteligencije.

Iako europske tvrtke zaostaju za američkima u primjeni najnovijih tehnoloških sustava temeljenih na AI-u, čini se da su mnoge naprednije kada je riječ o tome da zaposlenici te

alate uključe u svakodnevni rad, što je presudan dio svake AI strategije. Prema analizi BCG-a na milijunima opisa poslova koje zaposlenici sami navode, u 23 industrije, zaposlenici u europskim tvrtkama navode aktivniju upotrebu AI alata i radnih praksi nego zaposlenici u SAD-u. Sjedinjene Američke Države u osam industrija prednjače na mjeri usvajanja umjetne inteligencije usmjerenoj zaposleniku, najviše u softveru i uslugama, ali Europa vodi u preostalih 15.

3. Ključni vrijednosni timovi koji su fleksibilni.

Europske tvrtke često više ulažu u istraživanju i razvoju, proizvodu, inovacijama, marketingu i prodaji. Ne ulažu samo u broj ljudi, nego i u način na koji se ti timovi grade i redovito obnavljaju. Češće se vidi veći udjel zaposlenika s kraćim stažem, veća je interna mobilnost te se više zapošljavanja izvana (često iz drugih poduzetničkih tvrtki) nego što je to slučaj kod američkih konkurenata. Ti su timovi također međunarodni, što pokazuje da su europske tvrtke otvorene prema stranom talentu koji je visoko kvalificiran.

4. Veća sposobnost restrukturiranja i prilagodbe.

Na ekonomske pritiske u posljednjih godinu dana europske su tvrtke odgovorile tako što su provele razne strukturne prilagodbe, više nego mnogi konkurenti diljem svijeta, uz više stope odlazaka zaposlenika u većini sektora. Iako su otkazi u američkom tehnološkom sektoru punili naslovnice, oni nisu odraz šire prilagodbe kompanija. Suprotno uobičajenom razmišljanju, europske tvrtke postaju prilagodljivije, a pritom ne gube svoje ključne funkcije.

Svi ovi podaci pokazuju kako europske tvrtke imaju svoj poseban pristup upravljanju inovacijama koji je oblikovan strateškim fokusom, otpornošću, snažnim ulaganjem u razvoj ljudi, prihvaćanjem AI alata u praksi te spremnosti na provedbu i zahtjevnih mjera poboljšanja učinkovitosti.