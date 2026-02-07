Kako je bezazlena reklama za japanke zapalila političku raspravu u Brazilu

Samo nekoliko mjeseci uoči predsjedničkih izbora, nošenje određene marke japanki ili nogometnog dresa postalo je znak političke pripadnosti. Mnogi Brazilci su se usprotivili takvim kontroverzama i odbili dopustiti da im politika diktira odjevne izbore.

Beretka, gusta brada ili crvena majica: nekad su ti vizualni znakovi bili dovoljni da se prepozna revolucionar. No nakon reklame koja je krajem prošle godine emitirao brazilski brend Havaianas, u kojoj se pojavljuje glumica Fernanda Torres – poznata po ulozi u Oscarom nagrađenom filmu Još sam ovdje (2024) o vojnoj diktaturi – brazilska desnica tvrdi da je novi modni dodatak ušao u garderobu radikalne ljevice: japanke, piše Le Monde.

U reklami Torres, noseći bijele japanke, potiče Brazilce da 2026. započnu ne samo “desnom nogom” – lokalnim izrazom koji znači dobro započeti godinu – nego “s obje noge”. Tom igrom riječi glumica poručuje ljudima da preuzmu kontrolu nad vlastitim životima, umjesto da se oslanjaju na sreću. No nisu svi poruku protumačili na isti način. Kako se Brazil priprema za predsjedničke izbore u listopadu, mnogi bliski bivšem krajnje desnom predsjedniku Jairu Bolsonaru (2019.–2022.) reklamu su doživjeli kao političku provokaciju.

Privući pažnju birača

Ubrzo nakon toga, Eduardo Bolsonaro, sin Jaira Bolsonara koji od ožujka 2025. živi u Sjedinjenim Američkim Državama, pozvao je na bojkot Havaianas japanki. Na društvenim mrežama objavio je i video u kojem baca japanke u veliki kontejner za smeće. “Mislio sam da su (Havaianas japanke) nacionalni simbol”, rekao je s prijezirom. “Bio sam u krivu: za zaštitno lice sandala izabrali su osobu koja je otvoreno ljevičarski orijentirana”, kritizirao je sin poznat pod nadimkom “03”, kako ga je otac prozvao. Ova kontroverza pokazala je duboku polarizaciju brazilskog društva. Najmanji nesporazum može izazvati burnu reakciju.

Brazilska glumica Fernanda Torres pojavila se u reklami za japanke koja je izazvala snažne kontroverze foto: Stefano Rellandini/AFP

Bolsonarov tabor ima razloga za nervozu; posljednjih mjeseci pretrpio je niz udaraca. Dana 11. rujna Bolsonaro je osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja državnog udara tijekom nereda 8. siječnja 2023. u Braziliji. Zatim je 20. studenoga Donald Trump, nakon sastanka s predsjednikom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, odlučio ukinuti carine koje je uveo kako bi izvršio pritisak na brazilsko pravosuđe u korist bivšeg šefa države. Osim toga, njihov predsjednički kandidat na predizborima – Flavio Bolsonaro, najstariji sin bivšeg predsjednika – trenutačno zaostaje u anketama; prema istraživanju instituta Quest objavljenom 14. siječnja, u drugom krugu mogao bi izgubiti s 38 posto glasova, naspram 45 posto za Lulu.

“Kad god se ukaže prilika, Bolsonaroovi pristaše pokušavaju je iskoristiti za izborne i političke ciljeve”, istaknula je Luciana Santana, politologinja na Saveznom sveučilištu u Alagoasu. “U slučaju kontroverze oko Havaianasa, stvar je vrlo jasna: pokušavaju ponovno steći utjecaj na društvenim mrežama.”

Sudbina nogometnog dresa

Mnogi, posebice mladi, smatraju da je ova kontraverza smješna te ističu da i dalje nose omiljene japanke, ali i dres brazilske nogometne reprezentacije koji sepovezuje s desnicom. Godine 2014. dres Seleção nosile su mase prosvjednika protiv tadašnje predsjednice Dilme Rousseff (2011.–2016.) iz Luline lijeve Radničke stranke. Kasnije je Bolsonaro iskoristio taj trend, pozivajući svoje pristaše da nose dres na njegovim političkim skupovima.

Danas mnogi izbjegavaju odjenuti kultni žuto-zeleni dres iz straha da će ih se povezati s ideologijama koje ne podržavaju. Ožalošćen tom situacijom, predsjednik Lula više je puta pokušao potaknuti pristaše da ga ponovno nose. Uoči 7. rujna, brazilskog nacionalnog praznika, vlada je čak objavila video u kojem se animirani dres Seleção žali da je predugo zaboravljen u ladici, pozivajući Brazilce da ga ponovno izvade za proslavu.