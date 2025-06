Kako je Donald Trump postao Muskova noćna mora, od prijateljstva do prijetnji i uvreda

Uz carine i vjerojatni gubitak poreznih olakšica za električna vozila, Muskov rat s nekoć prijateljski nastrojenom Trumpovom administracijom mogao bi stvoriti velike probleme za Teslu.

Stvari su već bile loše u Tesli. No spektakularni kolaps odnosa između izvršnog direktora Elona Muska i predsjednika Donalda Trumpa, koji je u četvrtak prerastao u oblake prijetnji i uvreda, prijeti da će nanijeti daleko veću štetu kompaniji nego pad prodaje, nedostatak novih modela automobila i ozbiljno narušen imidž brenda, otvarajući mogućnost za federalnu odmazdu administracije sklone osvetama.

Trump, koji ima na raspolaganju punu moć savezne vlasti, mogao bi pojačati pritisak na više istraga protiv Tesle. Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA) već duže vrijeme provodi istragu o Teslinoj Autopilot i Full Self-Driving tehnologiji, koje su povezane s više nesreća sa smrtonosnim ishodom. Trump bi mogao potaknuti Komisiju za vrijednosne papire (SEC) da preispita istinitost nekih Muskovih javnih izjava o Tesli, pa čak i ispitati oslanjanje kompanije na proizvodnju u Kini.

NHTSA također traži dodatne informacije od Tesle o njezinim planovima za robotaksije, uoči Muskovog plana da ovog mjeseca pokrene pilot-projekt u Austinu. Ne postoje savezni propisi za autonomna vozila i robotaksije; oni su pod nadzorom saveznih država. Ovisno o ishodu NHTSA-ine revizije, Trump bi mogao vršiti pritisak na guvernera Teksasa Grega Abbotta da zaustavi pokretanje Teslinih robotaksija.

“Njegova izloženost napadima je nevjerojatna”, rekao je jedan iskusni automobilski izvršitelj koji je želio ostati anoniman kako bi mogao slobodno govoriti. “Najlakša poluga koju može povući je ponovno pokretanje istraga. Stvari za koje je Elon mislio da su pometene pod tepih, mogle bi se ponovno pojaviti.”

Protjerivanje u Južnoafričku Republiku

Rastuće tenzije između dvojice milijardera eksplodirale su u javnosti u četvrtak, kada je Musk oštro kritizirao Trumpov ključni proračunski zakon, “Jedan veliki lijepi”, koji će, prema Musku, povećati državni deficit za trilijune dolara – deficit koji on pokušava smanjiti putem Dogecoina. Sukob, koji se odvijao na platformama X i Truth Social, doveo je do toga da Musk tvrdi kako Trump ne bi bio izabran bez njegove pomoći, pa čak i naznačio da podržava njegov opoziv. Trump je odgovorio prijetnjama da će “ukinuti Elonu državne subvencije i ugovore”, čime bi ugrozio milijarde dolara koje SpaceX dobiva iz federalnih ugovora za rakete i satelite. Trumpovi saveznici poput Stevea Bannona, koji je već poznat kao žestok kritičar Muska, za New York Times su rekli da predsjednik treba pokrenuti istrage protiv Muska, rođenog u Južnoafričkoj Republici, pa čak i razmotriti njegovo protjerivanje.

Čak i ako stvari ne odu tako daleko, Muskov neobuzdan javni napad na Trumpa mogao bi se pokazati kao najštetniji trenutak za Teslu u cijeloj njezinoj povijesti. Dok je 2022. na Twitteru (sada X) ismijavao bivšeg predsjednika Joea Bidena nazivajući ga “vlažnom lutkom od čarape”, posljedice nije bilo – Biden ga je jednostavno ignorirao. Trump nije takav. On otvoreno njeguje osvetu prema onima za koje vjeruje da su ga uvrijedili ili izdali. Kao predsjednik, Trump ima kontrolu nad saveznih agencijama i politikama koje bi mogle biti vrlo štetne za Teslu, a već je više puta pokazao da je spreman koristiti tu moć kao batinu.

Negativne reakcije investitora

Najneposredniji udarac bio je nagli pad cijene Teslinih dionica. U četvrtak je vrijednost dionica pala za 14 posto, čime je tržišna kapitalizacija kompanije smanjena za 152 milijarde dolara – više od ukupne vrijednosti General Motorsa, Forda i Stellantisa zajedno. Dionice Tesle pale su 30 posto od početka godine.

“Dio negativne reakcije investitora danas možda je posljedica toga što su mnogi očekivali da će partnerstvo Musk/Trump rezultirati politikama koje bi izravno koristile Tesli”, rekao je Loren McDonald, glavni analitičar tvrtke Paren, koja se bavi analizom podataka o električnim vozilima. “Trump više nije na Muskovoj strani i sada ne mora govoriti lijepe stvari o Tesli ni o električnim vozilima. On i administracija mogu se vratiti na retoriku ‘EV vozila su zla’.”

Investitor Ross Gerber, dugogodišnji Muskov obožavatelj koji je s vremenom postao kritičar, također je izrazio zabrinutost.

“Elon je podivljao na Trumpa, a Tesline dionice su pregažene. Trump će vratiti svojeg novog Teslu i tvrdi da ga je Musk ‘preveslao’. Sve ovo ne može biti dobro za dioničare. Ali hej, koga briga za nas?” objavio je Gerber, izvršni direktor Gerber Kawasaki Wealth and Investment Managementa, na Threads platformi. “Može li mu netko, molim vas, uzeti mobitel? Što se, dovraga, događa! Tesla se raspada.”

Ukidanje subvencija i olakšica

Najveći američki proizvođač električnih vozila već ima težak kvartal, suočen s padom prodaje u Europi i Kini, dodatno pogoršanim većim troškovima i problemima koje stvaraju Trumpove carine na čelik, aluminij, autodijelove i kineske baterijske ćelije. Proračun koji podržavaju republikanci, Musk prezire, a Trump se nada potpisati idućeg mjeseca, ukida porezne olakšice za kupnju električnih vozila, kao i razne poticaje za baterije i projekte čiste energije – što će također naštetiti Tesli. Trump je u četvrtak na Truth Socialu tvrdio da se Musk protivi zakonu zbog ukidanja tih poticaja, iako je Musk više puta javno rekao da podržava ukidanje poreznih olakšica. Ipak, vjerojatnost da se ti poticaji ponovno uvedu u završnoj verziji zakona sada je još manja.

“S obzirom na to da je Musk ušao u sukob s Trumpom i većinom GOP-a, vjerojatno je da Kongres neće spasiti ni jednu verziju porezne olakšice kako bi izašao u susret Musku ili Tesli”, rekao je McDonald.

Muskov neuspjeh da obuzda svoje javne komentare tijekom godina doveo je do brojnih problema, uključujući kazne SEC-a i gubitak funkcije predsjednika uprave nakon što je 2018. lažno tvitao da ima osigurano financiranje za povlačenje Tesle s burze. Nedugo nakon toga morao je ići na sud zbog tužbe za klevetu jer je jednog kritičara nazvao “pedo tipom”. Takvo ponašanje zabrinulo je mnoge investitore, uključujući javne mirovinske fondove, koji su posebno frustrirani neuspjehom Tesline uprave da obuzda Muska.

Kao bivši ljubavnici

“Nijedan drugi izvršni direktor javne kompanije ne bi smio toliko zanemarivati svoje svakodnevne dužnosti kao što to radi Musk. Nema iznimke”, rekao je ovoga tjedna za Forbes Michael Frerichs, rizničar države Illinois. “Ako bi se bavili osobnim aktivnostima koje bi tako teško narušile reputaciju tvrtke ili brenda, nikada ne bi bili tretirani kao on.”

Sada bijesni Trump može situaciju učiniti još gorom – od istraga do potencijalnog blokiranja Muskove visoko reklamirane inicijative za robotaksije.

“S Trumpom i Muskom koji se ponašaju kao djeca i bivši ljubavnici, Trump bi mogao učiniti sve što može kako bi usporio lansiranje Teslinih robotaksija”, rekao je McDonald. “Ne bih se iznenadio da Trump počne govoriti kako je Waymo sjajan i da je Tesla jako, jako daleko iza njih.”

Alan Ohnsman, novinar Forbesa