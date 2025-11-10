Kako je mladi Nijemac pronašao priliku u ruskoj nafti i zaradio milijune

Christopher Eppinger je između 2022. i 2025. godine u ruskim naftnim poslovima ostvario oko 2 milijarde dolara, zaradivši oko četvrt milijarde dolara. Iako nije jedini trgovac naftom koji je iskoristio neizvjesnost nakon ruske invazije na Ukrajinu, 31-godišnji Nijemac svakako je jedan od najmlađih.

Nakon ruskog napada 2022. godine, zapadne zemlje odgovorile su sveobuhvatnim sankcijama, a mnogi naftni velikani poput BP-a i Shella prestali su poslovati s Rusijom. Budući da ruska proizvodnja nafte čini značajan udio globalnog tržišta, zapadne zemlje potom su se složile nametnuti ograničenje cijena koje je Rusiji omogućilo nastavak izvoza, ali je ograničilo njezine prihode. To je otvorilo vrata nekolicini trgovaca koji su izbjegavali rizik i bili spremni sklapati poslove kojima su se drugi protivili, izvještava Financial Times.

“Ne bojim se reći ljudima da je izvor mog posla ruska nafta“, kaže 31-godišnji Nijemac Christopher Eppinger.

Eppinger je za FT rekao da je ograničenje cijena bilo vrlo dobrodošlo i smatrao je da može potpuno legalno trgovati ruskom naftom. Kaže da su svi njegovi poslovi provedeni u skladu sa zapadnim pravilima, a njegova tvrtka CE Energy prestala je trgovati ruskom naftom u veljači ove godine.

Od Hamburga do Kazahstana i Dubaija

Rođen 1994., Eppinger je odrastao u obitelji srednje klase u Hamburgu. Studirao je ekonomiju, ali oduvijek je želio postati trgovac naftom. Praksu u kazahstanskoj državnoj naftnoj tvrtki KazMunayGas dobio je kada je imao 21 godinu, a zatim je dobio i svoj prvi posao s punim radnim vremenom u hamburškom trgovcu robom SET Select Energy, gdje je preko poznanstava u Kazahstanu sklapao poslove s naftom. Dvije godine kasnije osnovao je vlastitu tvrtku, ali su je njegovi kazahstanski partneri oštetili i nestali sa stotinama tisuća dolara njegova novca.

To mu je naštetilo ugledu i morao je početi ispočetka. Našao je novi posao kod malog trgovca robom u Dubaiju. Prilika se ukazala u obliku rafinerije u emiratskoj luci Fujairah, u vlasništvu njemačkog energetskog diva Unipera, koji je uvozio sirovu naftu iz Afrike i loživo ulje iz Rusije za preradu u brodsko gorivo.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Uniper više nije želio uvoziti rusko loživo ulje i nije želio poslovati s trgovcem koji ima veze s Rusijom. Eppinger je to iskoristio i pronašao alternativnog dobavljača, Mercantile & Maritime Group pakistanskog trgovca Murtaze Lakhanija. Preko njih je prvo isporučio Uniperu 60 tisuća tona loživog ulja iz europskih skladišta, a zatim još 98 tisuća tona iz Kazahstana. Potonji posao je zapeo jer je gorivo bilo otpremljeno iz ruske luke, pa je Uniper isprva odbio primiti ga dok Eppinger nije mogao dokazati njegovo kazahstansko podrijetlo.

Eppinger je želio izbjeći takve rizike, pa je imao nekoliko posrednika. Umjesto da izravno posluje s Uniperovom rafinerijom, radije je prodavao naftu drugoj emiratskoj tvrtki, Gulf Petrol Supplies, koja je potom prodavala Uniperu. Surađivao je s tvrtkom Tejarinaft sa sjedištem u Dubaiju, koja je poslovala u slobodnoj ekonomskoj zoni i uvozila rusko loživo ulje.

Iako je nafta dolazila iz Rusije, pri ulasku u skladišta u Dubaiju dobila je emiratski certifikat, što je bilo dovoljno za odvjetnike Eppingerove tvrtke. Tejarinaft je počeo opskrbljivati ​​CE Energy sa 180.000 tona loživog ulja mjesečno, koje su, između ostalih, kupovali Uniper i trgovac naftom Vitol, koji je imao i vlastitu rafineriju u Fujairi.

Ograničenje cijena za rafinirane naftne derivate stupilo je na snagu u veljači 2023. Eppinger je rekao da je mjera razjasnila njegovo poslovanje. Svaku pošiljku ruskog podrijetla tvrtka je kupila pod ograničenjem cijena, a pošiljke s različitim certifikatima o podrijetlu nije trebalo provjeravati, rekao je za FT.

Ukupno je, između 2022. i 2025. godine, CE Energy preprodala 3,3 milijuna tona nafte i isporučila pošiljke u zemlje poput Nigerije, Bahama i Španjolske.

Novinar Financial Timesa više je puta pitao Eppingera može li biti sankcioniran zbog otkrivanja svojih poslova, ali činio se i uzbuđenim zbog rizika. Odlučio je progovoriti jer očekuje da će ga ta pitanja neizbježno sustići kasnije u karijeri.

“Ne sramim se onoga što sam učinio. Možda ću morati odgovoriti na pitanja o tome jesu li svi poslovi bili ispod gornje granice cijene. Ali bili su, tako da… ne bojim se reći ljudima da je izvor mojih poslova ruska nafta.“

Prekinuo je svoje poslovanje s Rusijom ranije ove godine kada je odlazeći američki predsjednik Joe Biden najavio sankcije nekim emiratskim trgovcima robom. U vrijeme intervjua, Eppinger je bio na putu za Ženevu kako bi se sastao s bankama o odobravanju kredita tvrtkama koje nisu iz Rusije. Tamo je doputovao iz modernog ljetovališta Cannes, gdje renovira vilu od sedam milijuna eura koja je nekoć pripadala zloglasnom francuskom trgovcu drogom. Želi je opremiti slikama velikih umjetnika, od Caravaggia do Andyja Warhola.

“Neću stati. Želim dodati još jednu nulu svojoj neto vrijednosti i kupiti još Picassa”, rekao je.