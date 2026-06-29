Kako je mreža krivotvoritelja preko Telegrama i Snapchata preplavila Europu lažnim eurima

Više od godinu dana trajala je zajednička istraga francuskih i talijanskih vlasti koja je razotkrila međunarodnu mrežu za proizvodnju i distribuciju ultrarealističnih krivotvorenih eura.

Francuske i talijanske vlasti razbile su jednu od najvećih europskih mreža za distribuciju krivotvorenih eura, koja je više od godinu dana opskrbljivala tržište ultrarealističnim lažnim novčanicama proizvedenima u Napulju. U koordiniranoj akciji podignute su optužnice protiv 12 osoba, dok je glavni osumnjičenik, francuski državljanin Kamel B., poznat pod nadimkom Vito, uspio pobjeći i, prema navodima policije, sklonio se u Alžir.

Istragu je vodilo francusko Nacionalno tužiteljstvo za borbu protiv organiziranog kriminala, a slučaj pokazuje kako se tradicionalne kriminalne metode sve više isprepliću s digitalnim platformama i šifriranim komunikacijskim kanalima.

Središnje mjesto u organizaciji imao je Telegramov kanal GTA_NAPOLI2, koji je od rujna 2023. okupio više od 8000 korisnika. Drugi, zatvoreni kanal pod nazivom TuttoPassa_2 služio je za koordinaciju logistike i isporuka, otkriva Le Monde.

Napulj – europska prijestolnica krivotvorenog novca

Napuljska regija već desetljećima slovi kao europsko središte proizvodnje lažnih novčanica. Prema podacima talijanskih vlasti, više od polovice svih krivotvorenih novčanica zaplijenjenih u Europi potječe upravo iz tog područja.

Novčanice su bile toliko kvalitetne da su bez problema prolazile u svakodnevnom platnom prometu, a mogle su prevariti i pojedine zređaje za provjeru autentičnosti

U improviziranim radionicama organizirane skupine proizvode novčanice od 20, 50 i 100 eura toliko kvalitetno da mogu proći i u svakodnevnom platnom prometu te prevariti pojedine uređaje za provjeru autentičnosti.

Vito je organizirao njihov plasman na francusko tržište. Putem Snapchata i Telegrama mreža je djelovala u desetak francuskih gradova, uključujući Marseille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Perpignan i Pariz. Krivotvorene novčanice prodavale su se za otprilike četvrtinu njihove nominalne vrijednosti, a kupci su bili i građani u potrazi za brzom zaradom i pripadnici organiziranog kriminala.

Kuriri s kovčezima punim gotovine

Ključnu ulogu u distribuciji imala je 30-godišnja Anaïs R. iz Marseillea, koju istražitelji opisuju kao glavnu kurirku mreže. Redovito je putovala između Napulja i Francuske, pri čemu je u jednoj turi prevozila i više od 100.000 eura u krivotvorenim novčanicama. Nakon toga automobilom je opskrbljivala lokalne distributere diljem zemlje.

Osim osobnih dostava, mreža je koristila i paketne pošiljke, unajmljene automobile te autobusne linije poput Flixbusa za prijevoz lažnog novca preko granice. Istražitelji su u presretnutim razgovorima zabilježili komunikaciju o količinama i vrstama novčanica, pri čemu su se koristili šifriranim izrazima poput “plavi” za novčanice od 20 eura.

Sukobi unutar organizacije

Krajem 2025. mreža se počela raspadati pod pritiskom policijske istrage. Anaïs R., nezadovoljna odnosom s organizatorom kojeg je nazivala samo “onaj drugi”, organizirala je zasjedu jednom od glavnih distributera u Marseilleu. Tijekom napada ukradeni su mobilni telefon, ključevi i oko 120.000 eura u krivotvorenim novčanicama.

Prema odvjetnici Anaïs R., njezina je klijentica u kriminalnu mrežu ušla zbog manipulativnog odnosa s glavnim organizatorom te nije bila svjesna razmjera operacije.

Završni udar policije

Uoči završne policijske akcije dio komunikacije preselio se sa Snapchata i Telegrama na šifriranu aplikaciju Potato, dok su u logistički lanac uključeni novi suradnici, od kojih su neki već bili poznati policiji zbog drugih kaznenih djela.

Francuska i talijanska policija 15. lipnja pokrenule su koordiniranu operaciju tijekom koje je u Francuskoj uhićeno 15 osoba u Parizu, Marseilleu, Lyonu, Nici i Montpellieru, dok je u Napulju uhićen jedan osumnjičenik na temelju europskog uhidbenog naloga.

Jedini koji je izbjegao uhićenje bio je Vito. Prema informacijama istražitelja, neposredno prije policijske akcije pobjegao je u Alžir, ostavljajući iza sebe jednu od najvećih europskih mreža za distribuciju krivotvorenih eura posljednjih godina.