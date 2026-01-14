Kako je startup koji je provjeravao kaznenu prošlost vozača Ubera postao vrijedan pet milijardi dolara

Startup Checkr iz San Francisca, koji pomaže tvrtkama u obrani od vala lažnih životopisa i financijskih dokumenata generiranih umjetnom inteligencijom, zabilježio je rast prihoda od 14 posto, na 800 milijuna dolara.

Provjere kaznenih evidencija vozača Ubera i drugih radnika u gig ekonomiji pomogle su suosnivaču i izvršnom direktoru Checkra Danielu Yanisseu da svoj startup za sigurnosnu provjeru, sa sjedištem u San Franciscu, izgradi u tvrtku procijenjenu na pet milijardi dolara.

Sada novu fazu rasta Checkra snažno potiče val prijevara u poslovima bijelih ovratnika, potaknut generativnom umjetnom inteligencijom. Yanisse tvrdi da je najmanje 40 posto prijava za posao i kredite koje njegova tvrtka pregleda sadržavalo netočne ili krivotvorene podatke o zaposlenju ili financijama, a prevaranti sve češće koriste alate poput ChatGPT-a i Googleova Geminija za izradu sve uvjerljivijih lažnih dokumenata, poput platnih listića.

Ti slučajevi variraju od običnih radnika koji uljepšavaju radnu povijest i kvalifikacije do sjevernokorejskih hakera koji pokušavaju dobiti programerske poslove u startupima i tehnološkim divovima. Režim Sjeverne Koreje posljednjih je godina zaradio desetke milijuna dolara kroz sheme u kojima se, uz pomoć identiteta generiranih umjetnom inteligencijom, posuđenih ili ukradenih identiteta, osiguravaju programerski poslovi za sjevernokorejske radnike u startupima, korporacijama pa čak i tehnološkim divovima poput Amazona. “Potreba za provjerom identiteta i vjerodostojnosti nikada nije bila veća za tvrtke”, rekao je Yanisse.

Tužbe i kontroverze

Checkr je osnovan 2014. godine s fokusom na provjere kaznenih evidencija i vozačkih dozvola za tvrtke iz gig ekonomije poput Ubera. Tvrtka se tijekom godina suočavala s kontroverzama zbog odobravanja rada gig radnicima s nasilnom kriminalnom prošlošću i prometnim prekršajima, pa čak i navodnom ratnom zločincu (što je Yanisse opisao kao “izniman slučaj”). Također se suočila s nizom tužbi radnika kojima je uskraćen posao ili su otpušteni zbog netočnih informacija koje je pružio Checkr.

Danas Checkr provodi i provjere prihoda te financijskih evidencija za banke, kartične kuće i zajmodavce. Tvrtka, koja sada zapošljava 800 ljudi, može čak provesti provjeru i za vašu dadilju ili osobu s kojom ste se upoznali preko aplikacije Hinge – pod uvjetom da daju pristanak.

Yanisse nije želio komentirati pojedinačne slučajeve, ali je rekao da je Checkr najtočnija usluga sigurnosne provjere na svijetu. “Opslužujemo desetke milijuna potrošača i duboko nam je stalo do pravednosti”, rekao je. “Radimo i s potrošačima i s našim velikim klijentima kako bismo osigurali da su sve odluke točne i pravedne.”

Checkr je procijenjen na pet milijardi dolara kada je u posljednjem krugu financiranja 2022. godine prikupio 120 milijuna dolara, a dosad je ukupno prikupio 800 milijuna dolara od investitora poput Durable Capitala, Accela i Coatuea.

“Ovo je prva godina u kojoj smo vidjeli prijevare velikih razmjera u zapošljavanju, s nekim od tih sofisticiranih lažnih kandidata generiranih uz pomoć umjetne inteligencije koji se prijavljuju u male startupe i velike kompanije”, rekao je Yanisse u intervjuu za Forbes.

Prisutni u 195 zemalja

Zahvaljujući širenju na provjere radne povijesti u poslovima bijelih ovratnika, prihod Checkra narastao je na 800 milijuna dolara, što je rast od 14 posto u odnosu na 700 milijuna dolara u 2024. Yanisse je rekao da je tvrtka već nekoliko godina profitabilna te da je ostvarila 500 milijuna dolara neto prihoda, što isključuje naknade koje plaća odjelima za motorna vozila i sudovima u sklopu svojih provjera.

Taj rast, kao i međunarodno širenje Checkra – koji sada posluje u 195 zemalja – znači da bi tvrtka mogla biti spremna za izlazak na burzu. Yanisse, bivši član Forbesove liste 30 ispod 30, nije želio komentirati vremenski okvir, ali je rekao da je to kratkoročni do srednjoročni cilj tvrtke.

Novi rast dolazi nakon što su prihodi stagnirali na 700 milijuna dolara u 2023. Početkom 2024. Checkr je otpustio 32 posto zaposlenika. Kasnije iste godine Yanisse je pokrenuo uslugu provjere identiteta, nakon što je sve češće slušao klijente – od malih poduzeća do kompanija iz indeksa S&P 500 – kako se bore s rastućim problemima u zapošljavanju.

Iain Martin, novinar Forbesa