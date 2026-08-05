Kako radni dan sve više utječe na slobodno vrijeme zaposlenika

Jedan od pet radnika u EU kaže da ga se kontaktira iz poslovnih razloga izvan redovnog radnog vremena mnogo puta mjesečno, što značajno doprinosi kulturi stalne dostupnosti i dodaje znatan stres.

Jeste li se ikada našli u situaciji da kasno navečer odgovarate na poslovne e-mailove? Nažalost, ovo je scenarij s kojim su mnogi ljudi itekako upoznati.

Porast rada na daljinu, u kombinaciji s kontinuiranom nestabilnošću i otpuštanjima na globalnom tržištu rada, sve je više zamaglio granice razumnog radnog vremena.

Kao rezultat toga, milijuni Europljana shvaćaju da im posao stalno oduzima osobno vrijeme.

Prema ključnoj studiji Eurofounda objavljenoj u lipnju, otprilike jedan od pet radnika u EU kaže da ih se kontaktira iz poslovnih razloga izvan redovnog radnog vremena mnogo puta mjesečno, što dovodi do značajnog dodatnog stresa i jača kulturu stalne dostupnosti.

Ovaj se fenomen proteže i na Ujedinjeno Kraljevstvo, a novo izvješće o stalnoj radnoj snazi ​​tvrtke MyPerfectCV za 2026. godinu ističe da više od polovice britanskih zaposlenika radi izvan svog uobičajenog radnog vremena svaki dan, prenosi Euronews.

Kontakt izvan radnog vremena ključni je izvor stresa

Oko 59% europskih radnika koje je anketirao Eurofound izjavilo je da uvijek ili gotovo uvijek doživljavaju stres na poslu. Studija je otkrila da je učestalost kojom su radnici kontaktirani izvan redovnog radnog vremena izravno povezana s višim razinama stresa.

Nasuprot tome, samo 17% radnika koji nikada nisu kontaktirani izvan radnog vremena izjavilo je da osjećaju stres.

Slično tome, prema nedavnoj Anketi o radnoj snazi ​​u Ujedinjenom Kraljevstvu koju je proveo Kongres sindikata (TUC), otprilike 3,5 milijuna britanskih radnika – ili jedan od osam – redovito je radilo neplaćene prekovremene sate prošle godine, doprinoseći s procijenjenih 28,5 milijardi funti (33,3 milijarde eura) neplaćenog rada.

Kao takva, sveprisutnija kultura stalne povezanosti ima značajan utjecaj na mentalno zdravlje i ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

Posebno su se radnici koji rade na daljinu mučili održavati granice i bili su češće izloženi prekovremenom radu, nepravilnim rasporedima i radu koji je utjecao na njihovo slobodno vrijeme, uz očekivanje da bi trebali biti stalno dostupni.

“Među zaposlenicima s fleksibilnim početkom i završetkom radnog vremena, 64% izvještava da su barem povremeno kontaktirani izvan radnog vremena, u usporedbi s 49% onih sa standardnim rasporedom. Sličan obrazac pojavljuje se i prema lokaciji rada: 63% radnika na daljinu izvještava o takvom kontaktu, u usporedbi s 48% zaposlenika koji rade isključivo u prostorijama svog poslodavca“, navodi se u istraživanju Eurofounda.

Prema izvješću o stalnoj zaposlenosti (Always-On Workforce Report), 92% zaposlenika u Ujedinjenom Kraljevstvu teško se mentalno isključi tijekom slobodnog vremena, što je znatno iznad europskog prosjeka od 78%. Slično tome, 88% ih je reklo da osjećaju tjeskobu ili krivnju kada traže dopust.

Kombinacija operativnih, osobnih i kulturnih čimbenika sprječava radnike da se potpuno isključe, uključujući strah od propuštanja, očekivanja menadžmenta, radne aplikacije na njihovim telefonima i zabrinutost da će ih se doživjeti kao zamjenjive.

Što europske zemlje poduzimaju po tom pitanju?

U nastojanju da bolje zaštite ravnotežu između poslovnog i privatnog života radnika, nekoliko europskih zemalja, uključujući Francusku, Italiju, Belgiju, Španjolsku, Portugal, Irsku, Grčku i Luksemburg, uvelo je zakonske mjere, propise o radu ili kodekse na radnom mjestu s ciljem ograničavanja kontakta izvan radnog vremena i zaštite prava zaposlenika na odmor.

Te mjere kreću se od zakona o pravu na isključenje i izmjena zakona o radu do kolektivnih ugovora i neobvezujućih kodeksa prakse. Nasuprot tome, Ujedinjeno Kraljevstvo trenutno nema samostalno zakonsko pravo na isključenje.

Unatoč ovom napretku, provođenje pravila i dalje predstavlja izazov. Nacionalni pristupi znatno se razlikuju, stvarajući jaz diljem Europe. Poslodavci se također moraju nositi s duboko ukorijenjenim kulturama stalne aktivnosti na radnom mjestu, dok hibridni rad, međunarodna suradnja i prekogranični timovi mogu otežati uspostavljanje jasnih granica između radnog i osobnog vremena.

To se posebno odnosi na više menadžere i zaposlenike s fleksibilnim radnim uvjetima, čije uloge često uključuju nepravilne rasporede, veću autonomiju i suradnju u različitim vremenskim zonama. Kao rezultat toga, može biti manje jasno kada se očekuje da će biti dostupni i kada počinje njihovo slobodno vrijeme.

Strah od toga da budu percipirani kao manje predani svome poslu, također može navesti zaposlenike da dobrovoljno odgovaraju na poslovnu komunikaciju izvan redovnog radnog vremena, što organizacijama otežava poticanje trajnih kulturnih promjena.