Kako se pripremiti za promjene na tržištu rada? Ovo su najtraženije vještine

Kako se poslovi razvijaju, tražene vještine za određenu poziciju na tržištu rada se mijenjaju. Dok se pojavljuju novi zahtjevi, drugi postupno nestaju, dok je utjecaj umjetne inteligencije na radno mjesto i dalje tema o kojoj se žestoko raspravlja.

Izvješće Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) pod nazivom “Izvješće o budućnosti radnih mjesta za 2025.“ navodi vještine koje poslodavci traže kod svojih zaposlenika. Izvješće se temelji na doprinosima više od 1000 velikih globalnih poslodavaca, koji zajedno predstavljaju više od 14 milijuna radnika u 22 industrije i 55 gospodarstava diljem svijeta, prenosi Euronews.

Analitičko razmišljanje je najtraženija vještina, prema WEF-u. Oko 69% poslodavaca kaže da je to ključni zahtjev za njihovu radnu snagu. Otpornost, fleksibilnost i agilnost zauzimaju drugo mjesto, a dvije trećine poslodavaca (67%) nazivaju ove vještine izrazito važnima.

Kako se vještine nastavljaju razvijati, vodstvo i društveni utjecaj ostaju važni. Oko 61% poslodavaca kaže da je to ključna vještina koja im je potrebna kod zaposlenika.

Kreativno razmišljanje se također smatra ključnom vještinom, koju je navelo 57% poslodavaca.

Motivacija i samosvijest, tehnološka pismenost, empatija i aktivno slušanje te znatiželja i cjeloživotno učenje također su vještine koje barem polovica poslodavaca smatra bitnima za svoju radnu snagu.

Potražnja za tehnološkim vještinama

Potražnja poslodavaca za tehnološkim vještinama rasti će brže od bilo koje druge kategorije u sljedećih pet godina. Većina ispitanika istaknula je umjetnu inteligenciju za koje se očekuje porast od 87%. Slijede mreže i kibernetička sigurnost (70%) i tehnološka pismenost (68%).

Uz ove tehnološke vještine, očekuje se da će kreativno razmišljanje, otpornost, fleksibilnost i agilnost te znatiželja i cjeloživotno učenje dobiti na važnosti.

“Pandemija COVIDA-19, uz brzi napredak u tehnologijama, dovela je do značajnih poremećaja na tržištu rada”, navodi se u izvješću.

Gospodarstva s nižim srednjim i višim srednjim dohotkom očekuju veće promjene u vještinama radnika, dok gospodarstva s visokim dohotkom predviđaju manje poremećaje.

Na primjer, među 55 gospodarstava u izvješću, 10 od 12 koje očekuju najmanje poremećaje u vještinama između 2025. i 2030. nalaze se u Europi. To uključuje Dansku, Nizozemsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Njemačku.

Izvješće WEF-a također otkriva koja su radna mjesta u porastu i opadanju.