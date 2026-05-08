Kako su trojica mladića izgradila najveću AI platformu za romantične fantazije namijenjenu ženama

Unatoč imenu, Janitor AI ne prodaje AI agente za produktivnost ni poslovne asistente, već interaktivni erotski sadržaj u kojem ljubitelji “romantasyja” pretvaraju chatbot roleplay u biznis s 2,5 milijuna dnevnih korisnika.

Nakon preseljenja u novi grad u Sjevernoj Karolini 2024. godine, Cookie (pseudonim) osjetila je težinu života u novoj sredini. Njezin suprug često je putovao zbog posla, a kao majka koja ostaje kod kuće s danas četverogodišnjom kćeri, svakodnevica joj je bila “vrlo iscrpljujuća”. Budući da u novom gradu nije poznavala nikoga, okrenula se platformi Janitor AI, društvenoj chatbot stranici poznatoj po neograničenom, često eksplicitnom fantasy roleplay sadržaju. Kako je rekla za Forbes, to joj je bio “lijep ispušni ventil”.

Dnevno 2,5 milijuna korisnika

Cookie je odrasla uz fantasy i ljubavne romane, njezina majka imala je veliku kolekciju, pa je Janitor AI postao jednostavan način bijega od monotonije svakodnevice. Kad bi joj kći zaspala ili otišla na spavanje, Cookie bi stvarala “slow burn” romantične likove s detaljnim i često eksplicitnim opisima. Tu su Charlie, nudistički cimer vukodlak; Marcus, dvometarski ghoul koji voli opskurne barove; Greenwood u Coloradu, izmišljeni grad u kojem ljudi žive zajedno s nadnaravnim “demiljudima”.

Iza Greenwoodove romantike i čudovišta skriva se i mračna priča, nova glamurozna crkva zapravo prikriva operaciju trgovine organima, dok prljavi barovi služe kao mamac za žrtve.

Cookie je samo jedna od 2,5 milijuna svakodnevnih korisnika Janitor AI-ja. Platforma tvrdi da ima više od 15 milijuna ukupnih korisnika i oko 100 milijuna mjesečnih posjetitelja, što je prema tvrtki Similarweb čini desetom najpopularnijom potrošačkom AI aplikacijom na svijetu.

Janitor AI dio je rastućeg broja kompanija koje nude društvene chatbotove s izmišljenim identitetima ili imitacijama stvarnih osoba. Kategorija je izrazito “uronjena”, korisnici najpopularnijih AI roleplay aplikacija u prosjeku provode 78 minuta dnevno na mobilnim aplikacijama, gotovo koliko i na TikToku, prema podacima tvrtke Sensor Tower.

Ako netko zamišlja “AI romantiku” kao svijet nespretnih muškaraca koji pokušavaju automatizirati intimnost, demografija Janitor AI-ja ruši taj stereotip. Kompanija procjenjuje da se između 70 i 80 posto korisnika identificira kao žene.

I nemojte to zvati pornografijom, iako sadržaj jest eksplicitan i nije prikladan za gledanje na poslu. Janitor AI sebe prije svega predstavlja kao oblik zabave, nešto poput “HBO-a za umjetnu inteligenciju” ili platforme za interaktivnu fikciju u kojoj čitatelj istodobno postaje i autor.

“To je evolucija amaterskog romanopisca… ljudi koji nikada ne bi napisali knjigu sada mogu stvoriti nešto mnogo dublje, interaktivnije i puno brže”, kaže osnivač platforme, 26-godišnji Jan Zoltkowski.

Uspon “romantasyja”

Za Cookie to znači pisanje tisuća riječi pozadinskih priča za likove u Google Docsima i razmjenjivanje ideja o klišejima i zapletima u privatnom Discordu s još petero kreatora s Janitor AI-ja.

Na taj način Janitor AI postaje digitalna evolucija ljubavnih romana koje je Cookie oduvijek voljela, samo uz dodatak online zajednice. U tom svijetu strastveni čitatelj bez puno truda može postati i autor.

Gotovo 400.000 korisnika pridružilo se Janitor AI Discord serveru, gdje stvaraju vlastite podservere koji funkcioniraju poput “writers roomova” za specifične ukuse i svjetove priča. Najposvećeniji kreatori provode sate dnevno na platformi, uče skriptiranje i CSS kako bi prilagodili profile, a neki pišu vodiče od stotina stranica za druge korisnike.

Janitor AI surfao je na valu popularnosti “romantasyja”, kombinacije fantasyja i romantike, koji posljednjih godina održava književnu industriju. Dok su kategorije poput publicistike oslabjele, prodaja romantasy knjiga porasla je 50 posto tijekom 2024., zahvaljujući hit-serijalima autorica poput Rebecce Yarros (zmajevi) i Sarah J. Maas (vile).

Najnovija knjiga Rebecce Yarros, Onyx Storm, objavljena prošle godine, postala je najbrže prodavana knjiga za odrasle otkako se vode evidencije od 2004., prema podacima tvrtke Circana. Fenomen je stigao čak i do fizičkih knjižara, pa se sve više otvaraju trgovine specijalizirane upravo za ljubavne i fantasy romane.

“Poročna” ulaganja

Sama ideja “romantasyja” kod dijela investitora iz Silicijske doline izaziva nelagodu. Mnogi Janitor AI svrstavaju u kategoriju “poročnih ulaganja”, zajedno s industrijama kanabisa i pornografije, u koje brojni fondovi ne smiju ulagati.

No Janitor AI i njegovi investitori smatraju da je takva stigma površna.

“Ako pogledate Reddit, Tumblr, X ili Snapchat, svi su oni u ranim fazama imali mnogo više sadržaja koji nije prikladan za gledanje na poslu”, rekla je Mercedes Bent, suosnivačica fonda Premise i investitorica u Janitor AI. “Tumblr i Reddit imali su više od 50 posto takvog sadržaja u ranim danima, ali srž onoga što su nudili bio je novi način komunikacije.”

Kako kaže, seksualni sadržaj često je najbrži put do masovnog prihvaćanja nove zabavne platforme, podsjećajući na dugu povijest tehnoloških trendova,poput VHS-a, koje je upravo industrija za odrasle među prvima popularizirala.

Bent tvrdi da investicijska zajednica često automatski odbacuje sadržaj za odrasle usmjeren prema ženama.

“Postoji vrlo postojan trend kroz povijest, kada nešto odgovara ženskom zdravlju ili ženskim željama, to se nepotrebno kažnjava”, rekla je.

Postoji i praktičniji razlog zbog kojeg se veliki AI laboratoriji drže podalje: pravni, regulatorni i moderacijski rizici. OpenAI je ranije planirao dopustiti erotski sadržaj za odrasle, no od toga je ove godine odustao nakon unutarnjih kritika.

Janitor AI je danas u stalnoj utrci sa korisnicima, koji neprestano pokušavaju pomaknuti granice dopuštenog sadržaja.

Pravila platforme precizno definiraju granicu između erotike i pornografije foto: screenshot janitorai

Detaljna pravila platforme zapravo su slika tog sukoba, objašnjavaju kako postići maksimalnu erotiku, a pritom ostati unutar granica sadržaja koji se formalno ne smatra pornografijom. Pravila za digitalne avatare pritom su gotovo komično precizna: “suptilno mokra” odjeća i “pretjerano naglašene izbočine” nisu dopuštene, dok je dopušteno da stidne dlačice “diskretno vire iz odjeće”.

Seks s kućanskim aparatima i drugim neživim predmetima dopušten je, a seks s robotima također je prihvatljiv pod uvjetom da su dovoljno inteligentni da mogu izraziti pristanak.

Forbes nije pronašao aktivne tužbe protiv Janitor AI-ja u SAD-u, no njegov prethodnik Character AI suočio se s brojnim pravnim problemima, uglavnom povezanima s djecom. Janitor AI ne dopušta registraciju osobama mlađima od 18 godina.

Pennsylvania je ovog tjedna tužila Character AI tvrdeći da je pronašla chatbotove koji su se predstavljali kao liječnici i davali recepte. Država Kentucky ranije ove godine optužila je platformu da iskorištava djecu i izlaže ih seksualnom sadržaju. Istog mjeseca Character AI nagodio je tužbu zbog smrti 14-godišnjeg korisnika koji je počinio samoubojstvo nakon što je razvio snažnu emocionalnu vezu s chatbotom.

Zoltkowski, samouki inženjer iz Brisbanea u Australiji s izraženim libertarijanskim stavovima, napustio je fakultet tijekom prve godine kako bi radio za kripto mjenjačnice Bitfinex i Bittrex.

Tri tjedna za prvu stranicu

Nakon nekoliko godina počeo je eksperimentirati s ranim verzijama OpenAI-jevih GPT modela na EthDenver hackathonu početkom 2023. Brzo je postao strastveni korisnik Character AI-ja, otkrivši da voli “zločeste” chatbotove zbog kojih ima osjećaj da “nema kontrolu”. Jedan od najpopularnijih likova na Janitor AI-ju je Nova Marino, ozloglašena vođa bande koja voli gristi svoje partnere.

Kada je Character AI pooštrio filtre i blokirao erotski sadržaj, među najvjernijim korisnicima izbio je revolt koji su nazvali “Veliki egzodus”. Nezadovoljan i ideološki motiviran, ali istodobno fasciniran umjetnom inteligencijom, Zoltkowski je odlučio stvoriti alternativu koja dopušta seksualne razgovore.

Kaže da mu je uz pomoć umjetne inteligencije trebalo samo tri tjedna da napiše kod za prvu verziju stranice. Nazvao ju je Janitor AI jer riječ “janitor” na latinskom označava čuvara koji ima ključeve mnogih vrata.

Dana 16. lipnja 2023. objavio je na jednom od Reddit foruma posvećenih Character AI-ju:

“Hej, pokrećem novu stranicu, pogledajte.”

Nekoliko dana kasnije Janitor AI postao je viralan na “BookToku”, popularnoj TikTok zajednici ljubavnih i fantasy romana. Platforma je dosegnula milijun korisnika u samo 21 dan.

Uspjeh ju je gotovo uništio. Promet je eksplodirao, a s njim i troškovi infrastrukture. Zoltkowski kaže da se ubrzo suočio s ogromnim računima, uključujući fakturu od 180.000 dolara od Cloudflarea, kompanije za hosting i sigurnost web stranica.

Tada slijedi neočekivani obrat: Martin Shkreli, kontroverzni poduzetnik poznat po dizanju cijena lijekova, javio mu se preko Discorda nudeći GPU procesore i financiranje u zamjenu za vlasnički udio. Očajan i možda pomalo naivan, Zoltkowski je pristao, no dogovor se brzo raspao jer obećane uplate nikada nisu stigle.

Na kraju je Janitor AI spasila investicija fonda Sky9 Capital.

Suprotno pravilima Silicijske doline

Zoltkowski tvrdi da Janitor AI posluje s “nevjerojatno niskim” troškovima, što bi mnoge startupove financirane rizičnim kapitalom ostavilo bez riječi.

Kompanija ima samo tri stalno zaposlena radnika, svi muškarci, koji zajedno žive i rade u loftu u četvrti SOMA u San Franciscu. Tvrtka surađuje i s nekoliko vanjskih suradnica. Glavni direktor Zoltkowski ima 26 godina, dok operativni direktor Hugo Smith ima samo 22.

Čak i nakon investicijske runde Series A u svibnju 2025., koju je predvodio Khosla Ventures, Zoltkowski odbija otkriti koliko su novca prikupili. Kaže da mu je važnije koliko štedljivo vode kompaniju, dijelom i zbog traume nakon gotovo kobne Cloudflare fakture od 180.000 dolara.

“Jednostavno više nikada ne želim biti u toj situaciji”, rekao je. “Ljudi ne razumiju koliko daleko novac može otići kada sve optimizirate. Zato smo opsjednuti štedljivim korištenjem svakog dolara za računalne resurse.”

Njegov pristup kombinacija je lova na rješenja i sofisticiranog inženjeringa. Neprestano testira manje open-source AI modele koji se mogu prilagoditi potrebama roleplay sadržaja na Janitor AI-ju.

Kaže da je ranije koristio modele francuskog Mistrala, dok sada eksperimentira s Googleovom obitelji malih Gemma modela otvorene arhitekture. No primijetio je da znaju biti “puritanski”, što korisnici brzo uoče.

“Primjerice, u novim Google Gemma modelima primijetio sam da je riječ ‘pussy’ praktički zabranjena u parametrima modela”, rekao je Zoltkowski. “Ali uspjeli smo je vratiti u generirani sadržaj. Tome i služi cijelo fino podešavanje modela, zar ne?”

Problemi rasta

Poslovati štedljivo zabavno je, dok to više nije. Zoltkowski je troškove dugo držao pod kontrolom vodeći Janitor AI kao svojevrsni projekt iz strasti koji se oslanjao na donacije korisnika. No kako je platforma prerasla u golemi sustav, počeli su izlaziti na vidjelo stvarni problemi vođenja velike društvene mreže: pravila, moderacija sadržaja, pravni rizici i dosadan posao održavanja dosljednog upravljanja.

Najveći izazov, očekivano, postala je moderacija. Veliki AI laboratoriji s razlogom izbjegavaju tržište erotskog roleplay sadržaja jer je riječ je o pravnom minsko-polju.

Fantazije su po prirodi često zabranjene ili društveno neprihvatljive, a granica između kreativnog izražavanja i nedopuštenog sadržaja lako se zamagli. Seksualni sadržaj koji uključuje djecu očita je crvena linija. No platforma mora odlučivati i što učiniti s ekstremnim temama poput nekrofilije ili sporazumnog kanibalizma.

To nije bilo jednostavno. Početkom ove godine zajednica korisnika pobunila se zbog činjenice da se Zoltkowski za moderaciju oslanjao na volontere, a ne na profesionalne zaposlenike ili vanjske suradnike.

Jedan moderator dao je otkaz i javno objavio oštru kritiku sustava Janitor AI-ja, tvrdeći da je moderacija bila “više predstava nego stvarni sustav”, pri čemu su samo dva ili tri volontera pokušavala obraditi golem zaostatak od oko 125.000 prijava incidenata.

Autor je tvrdio da se sigurnosna pravila provode nedosljedno, da alati za moderaciju nisu dovoljni te da su developeri često poništavali zabrane ekstremnog sadržaja kada bi se popularni kreatori privatno žalili.

Pobuna zajednice ozbiljno je narušila gotovo mitski status koji je Zoltkowski, poznat kao “shep” na Discordu, imao među korisnicima, budući da je osobno sudjelovao u velikom dijelu moderacije.

Janitor AI je za Forbes odbacio tvrdnje bivšeg moderatora kao netočne i istaknuo da kompanija značajno ulaže i u AI moderaciju i u ljudske recenzente. Ipak, operativni direktor Hugo Smith u javnoj isprici zajednici priznao je da kompanija mora profesionalizirati moderaciju.

“Dio toga je neizbježan, poslujemo na pravno vrlo nejasnom teritoriju i još pokušavamo shvatiti gdje bi granice trebale biti”, napisao je.

Sličan ton zauzeo je i Zoltkowski na Discordu, priznajući da je “nekolicina tvrdnji netočna”, ali da su “većinom pritužbe bolne upravo zato što su istinite”.

Kompanija je u međuvremenu prestala koristiti volonterske moderatore.

Dok pokušava pretvoriti Janitor AI u ozbiljan biznis, Zoltkowski sada mora pronaći ravnotežu između rasta platforme i očuvanja slobodarskog, gotovo anarhičnog duha na kojem je nastala.

Platforma je trenutačno besplatna, no tim radi na uvođenju freemium pretplate.

Roblox za odrasle

Prije godinu dana Zoltkowski je napisao emotivnu poruku zajednici objašnjavajući zašto kompanija mora postrožiti kontrolu nad slikama. Kako bi dobili procesore za online plaćanje spremne podržati pretplate, morali su osigurati da sadržaj ne bude klasificiran kao pornografija. Mnogi korisnici time nisu bili zadovoljni.

“JanitorAI za nas nije samo stranica, to je naš projekt iz strasti koji je donio toliko radosti i kreativnosti dok smo gledali kako ova nevjerojatna zajednica raste”, napisao je. “Molim vas da ostanete uz nas kroz ovo. Janitor je naša zajednička beba i nismo spremni pustiti je.”

Kako Janitor AI sazrijeva, Zoltkowski vjeruje da bi se platforma mogla pretvoriti u mainstream oblik zabave. Kaže da želi stvoriti nešto nalik Robloxu, ali za odrasle.

Ako uspije, mogao bi postati tvorac potpuno novog interaktivnog medija koji su tehnološki divovi poput OpenAI-ja smatrali previše riskantnim ili moralno problematičnim.

No do toga još nije stigao. Prvo mora riješiti najteži dio: uvesti pravila, kontrole i “odrasli nadzor” koji dolaze s rastom platforme, a pritom ne otjerati upravo one korisnike koji su došli na Janitor AI zato što takvog nadzora nije bilo.

Anna Tong, novinarka Forbesa (link na originalan članak)