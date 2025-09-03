Kanadska tvrtka DPM dovršila preuzimanje rudnika plemenitih metala u Varešu u BiH

Kanadska tvrtka Dundee Precious Metals (DPM) objavila je u srijedu kako je uspješno dovršila postupak preuzimanja vlasništva nad rudnicima kod Vareša u Bosni i Hercegovini iz kojih se eksploatiraju srebro i drugi dragocjeni metali.

DPM je ranije kupio tvrtku Adriatic Metals registriranu u Velikoj Britaniji, koja je dobila koncesiju za eksploataciju rudnika u Varešu. Točan iznos transakcije, kojom je formirana nova tvrtka DPM Metals Inc., nije poznat, no mediji su navodili kako je DPM za preuzimanje Adriatic Metals-a platio između milijardu i 1,25 milijardi američkih dolara.

David Rae, izvršni direktor DPM-a tada je pojasnio kako je uključivanjem rudnika u Varešu otvoren put ka uspostavi vrhunske rudarske tvrtke s vodećim potencijalom rasta, visokokvalitetnim razvojnim i istraživačkim projektima. Kazao je kako je ta transakcija na tragu očekivanja da će eksploatacija plemenitih metala iz Vareša u kratkom roku osigurati rast ukupne proizvodnje te osigurati produženi radni vijek rudnika.

Jedna od najvećih rudarskih transakcija na Balkanu

Sada je postupak preuzimanja Adriatic Metalsa u cijelosti okončan, a DPM je postao vlasnik i operacija u Varešu, čime je završena jedna od najvećih rudarskih transakcija na Balkanu.

DPM je kanadska rudarska tvrtka specijalizirana za plemenite metale, s operacijama i razvojnim projektima u Bugarskoj, Srbiji i Ekvadoru. na Balkanu djeluju više od dvadeset godina. Iz kompanije ističu kako 99 posto njihove radne snage čine domaći ljudi, čime izravno potiču rast lokalnog gospodarstva.

Adriatic Metals je eksploataciju rude iz Vareša započeo početkom 2024. godine, a izvoz koncentrata rudače sa srebrom i cinkom pokrenut je u svibnju prošle godine.