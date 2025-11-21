Kina modernizira željezničku vezu Zambije s Indijskim oceanom

Kina je u četvrtak potpisala sporazum sa Zambijom i Tanzanijom o modernizaciji pruge TAZARA koja povezuje zambijski grad Kapiri Mboshi s tanzanijskom lukom Dar es Salaam na Indijskom oceanu.

Radovi na potezu od 1.860 kilometara uključivat će sanaciju kolodvora, pruge, tunela, mostova i gradnju infrastrukture duž koridora, rekao je predstavnik Kineske željezničke korporacije Dai Hegen.

Vrijednost radova trebala bi iznositi 1,4 milijarde dolara.

Kina će zajedno s Tanzanijom i Zambijom ojačati suradnju duž pruge TAZARA, koju u Africi nazivaju i Uhura (Sloboda) Railway, i promicati trgovinu među afričkim zemljama, navodi kineska novinska agencija Xinhua.

Obujam prijevoza tereta trebao bi zahvaljujući obnovljenom željezničkom koridoru porasti sa sadašnjih 100.000 tona na 2,4 milijuna tona godišnje.

Kina je 70-ih godina prošlog stoljeća financirala gradu pruge kako bi olakšala dopremu bakra i goriva preko Tanzanije. TAZARA je i danas važna trgovinska ruta i konkurencija koridoru Lobito, ruti od Angole preko Zambije do Demokratske Republike Kongo, koji podupiru SAD i EU.

Sporazum o modernizaciji TAZARE potpisan je tijekom posjeta kineskog premijera Li Qianga Zambiji, nakon 27-godišnje pauze, i vremenski se poklopio s izlaskom drugog najvećeg proizvođača bakra u Africi iz financijske krize, primjećuje Reuters.

“Želimo surađivati sa Zambijom kako bismo joj pomogli u modernizaciji”, rekao je Li tijekom razgovora sa zambijskim predsjednikom Hakaindeom Hichilemom uoči potpisivanja.

Posjet kineskog premijera sastavni je dio strategije produbljivanja veza s Tanzanijom, a održiviji tanzanijski plan otplate duga od 13,4 milijarde dolara iznjedrio je i pojačani interes Europe i SAD-a.

Zambijski predsjednik izrazio je zahvalnost za kinesku ulogu u procesu restrukturiranja zambijskog duga. Kina je najveći službeni vjerovnik Zambije, s odobrenim kreditima od 5,7 milijardi dolara, a Peking želi u prvi plan staviti upravo zemlje članice razvojne inicijative Pojas i put predsjednika Xi Jinpinga.

Zambija je u ponedjeljak izdala dozvolu za zajedničko ulaganje s kineskom korporacijom Fujian Xiang Xin (FJXX) u gradnju rafinerije i energetskog kompleksa vrijednog 1,1 milijardu dolara.

Kineske tvrtke uložile su u Zambiju u protekla dva desetljeća oko šest milijardi dolara, gotovo u pravilu u sektor metala, pokazuju podaci Američkog instituta za poduzetništvo.

Kina želi potaknuti afričku proizvodnju i izvoz proizvoda više dodane vrijednosti u Aziju i stoga planira uvesti nulte carine za afričke zemlje koje imaju diplomatske odnose s Pekingom.

Plan uključuje i poticanje razvoja industrijskih parkova i zona duž željezničke pruge i u okolnim područjima, navodi Xinhua.

