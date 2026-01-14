Kina objavila rekordni trgovinski suficit od 1,2 bilijuna dolara

Kina je objavila rekordne brojke izvoza za 2025. godinu, kada su carine i trgovinska politika američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvale previranja u globalnom gospodarstvu.

Peking je izvijestio o najvećem svjetskom trgovinskom suficitu – vrijednosti robe i usluga prodanih u inozemstvu u usporedbi s uvozom – od 1,19 bilijuna dolara (890 milijardi funti).

To je prvi put da je kineski trgovinski suficit za cijelu godinu premašio bilijun dolara, nadmašivši rekordnih 993 milijarde dolara iz 2024.

Kineski mjesečni izvozni viškovi prošle su godine sedam puta premašili 100 milijardi dolara – znak da je Trumpova carinska poltiika jedva utjecala na njezinu ukupnu trgovinu s ostatkom svijeta, prenosi BBC.

Trgovina sa SAD-om je oslabila, ali to je nadoknađeno porastom kineskog izvoza u druge zemlje, posebno u jugoistočnu Aziju, Afriku i Latinsku Ameriku.

Wang Jun, zamjenik ministra u kineskoj carinskoj upravi, rekao je tijekom konferencije za novinare da su brojke izvanredne s obzirom na duboke promjene i izazove u globalnoj trgovini.

Istaknuo je porast izvoza zelene tehnologije, proizvoda povezanih s umjetnom inteligencijom i robotike.

Ogroman višak može se objasniti snažnom inozemnom potražnjom za kineskom robom, budući da je rasla trgovina s globalnim partnerima, uključujući zemlje Južne Azije i druge u Africi i Europi, kao i slabim domaćim tržištem.

Kinesko gospodarstvo opterećeno je krizom nekretnina i rastućim dugom, zbog čega su tvrtke oklijevale ulagati, a potrošači oprezniji u pogledu trošenja.

Kao rezultat toga, manja je potreba za uvozom robe, a uvoz je porastao za samo 0,5%, prema novim podacima.

U međuvremenu, slabiji juan, snažna ponuda robe i inflacija u zapadnim zemljama također su učinili kineski izvoz privlačnijim.

Kina je imala koristi od prodaje i više radnih mjesta stvorenih poslovanjem u inozemstvu, ali njezina bi se roba mogla suočiti s većim nadzorom stranih tržišta koja su pod pritiskom da konkuriraju njezinim proizvodima, rekla je.

Kineski uspjeh vjerojatno će se nastaviti i 2026. godine kako se kineska roba i usluge sve dublje ukorjenjuju u globalno poslovanje, rekla je analitičarka trgovinske politike Deborah Elms iz Zaklade Hinrich.

Ove najnovije brojke će se u Pekingu smatrati znakom da Kina ima kupce diljem svijeta, osim u SAD-u, ali Wang je upozorio da se Kina suočava s neizvjesnim vanjskim okruženjem.