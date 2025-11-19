Kina prestigla SAD i ponovno postala glavni trgovinski partner Njemačke

Kina je ponovno preuzela titulu glavnog trgovinskog partnera Njemačke. Prestigla je Sjedinjene Države nakon što je predsjednik Donald Trump pokrenuo svoju carinsku ofenzivu, pokazali su službeni podaci.

Ukupna trgovina između najvećeg europskog gospodarstva i Kine od siječnja do rujna ove godine blago je porasla na gotovo 186 milijardi eura (215 milijardi dolara), prema podacima savezne statističke agencije Destatis.

U istom razdoblju, trgovina između Njemačke i Sjedinjenih Država usporila se za gotovo četiri posto na nešto manje od 185 milijardi eura, navodi se.

Kina je već bila glavni trgovinski partner Njemačke od 2016. do 2023., ali Sjedinjene Države su skočile na vodeće mjesto 2024., jer je Berlin nastojao smanjiti dugogodišnju ekonomsku ovisnost o Kini.

“Razvoj događaja odražava negativan utjecaj koji američke carine imaju na njemački izvoz u SAD”, rekao je za AFP ekonomist ING-a Carsten Brzeski.

Prema sporazumu postignutom u srpnju, izvoz EU-a u Sjedinjene Države suočava se s osnovnom carinom od 15 posto – daleko višom nego prije Trumpovog povratka na dužnost.

Carine su težak teret za već ionako posrnulo njemačko gospodarstvo.

SAD ostaje glavno njemačko izvozno tržište, za robu u rasponu od automobila do lijekova, a Njemačka ima značajan trgovinski suficit sa Sjedinjenim Državama.

“To pokazuje stalnu ovisnost njemačkog gospodarstva, a posebno industrije, o rijetkim zemnim metalima, poluvodičima i drugim ulaznim robama iz Kine“, rekao je.

Njemačka ima trgovinski deficit s Kinom

“Ovo kontinuirano oslanjanje posebno je teško za Njemačku jer se Kina sada doživljava više kao konkurent nego kao trgovinski partner”, rekao je za AFP analitičar banke LBBW Jens-Oliver Niklasch.

Kina se više ne smatra samo ključnim tržištem za njemački izvoz, a mnoge kineske tvrtke pojavile su se posljednjih godina kao konkurencija vodećim njemačkim tvrtkama.

Vijest dolazi u trenutku kada ministar financija Lars Klingbeil ovog tjedna putuje u Kinu, kao prvi predstavnik njemačke vladajuće koalicije, koja je preuzela vlast u svibnju, koji posjećuje drugo najveće svjetsko gospodarstvo, prenosi France 24.

Problemi u tradicionalnim trgovinskim odnosima među mnogim su problemima s kojima se suočava Njemačka, za koju se očekuje da će ove godine ostvariti tek skroman rast nakon dvije godine recesije.

Kancelar Friedrich Merz obećao je oživjeti gospodarstvo, uključujući i kroz nagli porast potrošnje na obranu i infrastrukturu, potaknut dugom.