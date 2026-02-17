Kina prvi put gradi podmornice brže od Amerike – zašto je to ozbiljan problem za Washington?

Satelitske snimke kineskih brodogradilišta pokazuju nagli rast proizvodnje, dok američki programi kasne, a flota se privremeno smanjuje.

Kina je u posljednjih pet godina značajno povećala proizvodnju podmornica na nuklearni pogon do te mjere da ih porinjuje brže od Sjedinjenih Država, čime dovodi u pitanje dugogodišnju američku prednost u pomorskoj moći, navodi se u novom izvješću Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS).

Jačanje podmorničkih snaga Ratne mornarice Narodnooslobodilačke vojske (PLA Navy) uključuje i podmornice s balističkim projektilima i napadne podmornice, stoji u izvješću think thanka.

U razdoblju od 2021. do 2025. Kina je nadmašila SAD po broju porinutih podmornica – 10 prema 7 – i po tonaži – 79.000 prema 55.500 tona, navodi se u izvješću koje se temelji na analizi satelitskih snimaka brodogradilišta u Kini. To predstavlja oštar zaokret u odnosu na razdoblje 2016.–2020., kada je Kina povećala flotu za samo tri podmornice (23.000 tona), dok je američka mornarica dobila sedam novih (55.500 tona), prema analizi IISS-a koju prenosi CNN.

Povećanje kapaciteta

Podaci se odnose na porinute podmornice, ali ne nužno i na dovršene i uvedene u operativnu uporabu, gdje SAD i dalje ima značajnu prednost.

Početkom 2025. Kina je imala 12 aktivnih podmornica na nuklearni pogon – šest s balističkim projektilima i šest s vođenim projektilima ili napadnih – prema publikaciji “Military Balance 2025” IISS-a. SAD je imao ukupno 65 podmornica, od čega 14 s balističkim projektilima.

Kina također raspolaže velikom flotom konvencionalnih podmornica, njih 46, navodi se u Military Balanceu.

Kako bi podržao rast nuklearne podmorničke flote, Peking je značajno proširio brodogradilište Huludao tvrtke Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. na sjeveru Kine, stoji u izvješću pod naslovom “Boomtime at Bohai”.

“Veći broj plovila na moru predstavlja rastući izazov za SAD i druge zapadne zemlje dok se bore povećati vlastitu proizvodnju”, navodi se u izvješću IISS-a koje ipak donosi i ponešto ohrabrujuće vijesti za Washington i njegove saveznike.

Kvaliteta na strani SAD-a

“Kineski projekti gotovo sigurno zaostaju za američkim i europskim podmornicama u pogledu kvalitete”, navodi se. Najnovije kineske podmornice navodno nisu tihe kao američke, što SAD-u i dalje daje prednost u skrivanju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da u pomorskim sukobima veća flota obično ima prednost. Kina već posjeduje najveću svjetsku flotu razarača, fregata i drugih površinskih borbenih brodova.

Kada je riječ o broju podmornica u idućih pet godina, izvješće CRS-a navodi da bi broj američkih napadnih podmornica mogao dosegnuti “najnižu točku ciklusa“ – 47 – 2030. godine, kako se budu povlačile starije podmornice klase Los Angeles.

Povećanje na 50 napadnih podmornica ne očekuje se prije 2032., i to pod uvjetom da se ostvare planirani ciljevi izgradnje. No izvješće upozorava da bi planovi o prodaji tri do pet podmornica klase Virginia Australiji u sklopu sporazuma AUKUS mogli kratkoročno usporiti rast američke flote.

Nadolazeća “najniža točka ciklusa” u broju podmornica prvi je put zabilježena još 1995., navodi CRS, dodajući da bi mogla dovesti do razdoblja povećanog operativnog opterećenja za američke napadne podmornice i potencijalno oslabiti konvencionalno odvraćanje prema protivnicima poput Kine.