Kina se kladi na pokrajinu veličine Belgije kako bi preoblikovala globalnu trgovinu

Kineska komunistička partija službeno je pretvorila otočnu pokrajinu Hainan u luku slobodne trgovine, što je jedan od najambicioznijih ekonomskih eksperimenata vlade do sada.

Od prosinca 2025. stupili su na snagu novi zakoni kojima je Hainan postao zasebna carinska zona.

Taj potez je u suprotnosti s trenutnim globalnim trendom protekcionizma, budući da mnoge zemlje pooštravaju trgovinska pravila i kontrolu ulaganja.

Hainan je sada efektivno najveća svjetska luka slobodne trgovine po površini. Prostire se na više od 35.000 četvornih kilometara, otprilike je pedeset puta veći od Singapura, pa čak i malo veći od Belgije.

Kina pokušava ponuditi rješenje za rastuće neizvjesnosti u globalnom gospodarstvu i pokušava ponoviti uspjeh Singapura, s lukom slobodne trgovine veličine europske nacije, prenosi Euronews.

Prema državnoj novinskoj agenciji Xinhua, pokretanje posebnih carinskih operacija nije samo promjena politike, već temeljno restrukturiranje načina na koji otočna pokrajina komunicira s međunarodnim tržištima.

Jedinstveni okvir, koji je uspostavila Komunistička partija Kine, mogao bi učiniti Hainan najpovoljnijom jurisdikcijom za poslovanje na svijetu.

Ovo nije prvi put da državno vođeno gospodarstvo, opisano kao socijalističko tržišno gospodarstvo, uzima primjer iz kapitalističkog priručnika kako bi ojačalo svoju globalnu dominaciju.

Posebne ekonomske zone (SEZ) uspješno se provode u Kini od kasnih 1970-ih, kao dio nacionalne politike otvorenih vrata za gospodarstvo. Ove SEZ-ove omogućuju Pekingu eksperimentiranje s kapitalističkim mehanizmima, u ograničenim područjima, uz održavanje šire državne kontrole nad gospodarstvom.

Godine 2020., kineska komunistička partija predstavila je sveobuhvatan plan za pretvaranje Hainana iz obične posebne ekonomske zone u strateško središte osmišljeno da konkurira Hong Kongu, Singapuru i Dubaiju.

Stvaranje potpuno odvojenog trgovinskog i investicijskog sustava za pokrajinu bio je cilj do kraja 2025. godine. U budućnosti, stranka predviđa da će Hainan doseći institucionalnu zrelost do 2035. godine i postići snažan globalni utjecaj do sredine stoljeća.

Pokrajina obuhvaća otok Hainan i razne manje otoke u Južnom kineskom moru, a sada funkcionira po carinskom sustavu s “dvostrukim linijama” osmišljenom za veću otvorenost uz održavanje domaće sigurnosti.

Prva linija označava granicu između Hainana i globalnog gospodarstva, gdje je uklonjena većina trgovinskih barijera. Prema novom zakonodavstvu, većina robe može slobodno ući u pokrajinu, sa značajno proširenim popisom uvoza bez carine koji obuhvaća sirovine, opremu i potrošačke proizvode.

Druga linija funkcionira kao filter između Hainana i kontinentalne Kine. Tamo se primjenjuju standardna carinska pravila, a roba podliježe carinama i kontrolama namijenjenima zaštiti domaćih tržišta.

Međutim, sustav stvara snažan poticaj za proizvođače. Roba koja ulazi u Hainan i koja postiže najmanje 30% dodane vrijednosti unutar pokrajine može ući u kontinentalnu Kinu bez carine, a ta je politika osmišljena kako bi se potaknula dodatna proizvodnja na otocima, umjesto da se koriste isključivo kao tranzitno središte.

Na primjer, australska govedina može se uvesti u Hainan bez carine. Zatim, ako se govedina nareže i pakira za proizvode namijenjene Kini u samoj otočnoj provinciji, može ući u supermarkete kontinentalne Kine s istim izuzećima.

Kineska strateška vrata

Opseg planova KPK za Hainan proteže se daleko izvan carinskih aranžmana.

Pokrajina primjenjuje fiksnu stopu poreza na dobit od 15%, nižu od one u Hong Kongu (16,5%), Singapuru (17%) i kontinentalnoj Kini (25%).

Hainan sada posluje i pod posebnim regulatornim okvirom u nekoliko drugih područja, koji se značajno razlikuje od propisa na kopnu.

Na primjer, ako farmaceutski proizvod ili medicinski uređaj odobri jedna od mnogih regulatornih agencija bilo gdje u svijetu, može se koristiti na otočnoj pokrajini unatoč tome što je zabranjen na kopnu.

Slično tome, tvrtke registrirane u Hainanu mogu podnijeti zahtjev za širi pristup internetu, što im omogućuje zaobilaženje takozvanog “Velikog kineskog vatrozida”, sustava zakona i tehnologija koje provodi KPK za kontrolu online aktivnosti diljem zemlje.

Strane tvrtke također mogu otvoriti posebne bankovne račune u Hainanu, s kapitalnim tokovima izuzetim od kontrola deviznog tržišta na kopnu, dok stranim sveučilištima je dopušteno osnivanje kampusa bez kineskog partnera.

Bezvizni ulazak u pokrajinu također je proširen s 59 na 86 zemalja, uključujući Sjedinjene Države, Njemačku i Australiju, kao i nekoliko zemalja Bliskog istoka i Južne Amerike.

Posjetitelji mogu ostati do 30 dana bez vize u poslovne svrhe, zbog liječenja ili turizma, jer vlasti također promoviraju otočnu pokrajinu kao glavnu turističku destinaciju.

Usred rastućih napetosti u globalnom gospodarstvu, Hainan nudi niske poreze, nulte carine i visok pristup tržištima azijsko-pacifičke regije.