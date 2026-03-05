Kina spušta cilj rasta na najnižu razinu od 1991. Što stoji iza odluke Pekinga?

Peking spušta ambicije rasta kako bi lakše upravljao gospodarstvom u vrijeme sporije potrošnje, starenja stanovništva i sve većih geopolitičkih napetosti.

Kina je snizila cilj godišnjeg gospodarskog rasta na raspon od 4,5 do pet posto, što je najniži cilj rasta od 1991. godine, dok se suočava s brojnim izazovima u zemlji i inozemstvu.

Ovo je prvi put da je cilj smanjen otkako je 2023. postavljen na “oko pet posto”. Cilj nije bio određen 2020. zbog pandemije. Detalji su objavljeni tijekom najvećeg kineskog političkog okupljanja, poznatog kao “dvije sjednice”, zajedno s nekim elementima 15. petogodišnjeg plana za drugo najveće svjetsko gospodarstvo. Skup, koji je započeo u srijedu i obično traje najmanje tjedan dana, okuplja političko vodstvo zemlje na nizu sastanaka.

Peking nastoji preoblikovati svoje gospodarstvo dok se suočava s problemima poput slabe potrošnje, smanjenja broja stanovnika, dugotrajne krize u sektoru nekretnina, globalnih trgovinskih napetosti i energetskog pritiska uzrokovanog ratom s Iranom.

Jedan analitičar kineskog gospodarstva rekao je za BBC da niži cilj Kini daje “više prostora za upravljanje gospodarstvom” bez potrebe za velikim financijskim izdacima samo kako bi se dosegnule određene brojke.

“Kina je i ranije koristila fleksibilne ciljeve, osobito tijekom pandemije, ali to nije uobičajeno”, dodao je Jason Bedford iz istraživačke skupine East Asian Institute.

Previše ovisni o uvozu

Detalji kineskog cilja rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) i ciljevi iz najnovijeg petogodišnjeg plana sadržani su u izvješću od 46 stranica koje je objavio premijer Li Qiang. Cjeloviti tekst plana, koji će definirati ciljeve kineskog gospodarskog razvoja do 2030., bit će stavljen na glasanje posljednjeg dana skupa. Očekuje se da će državni mediji plan objaviti dan ili dva nakon toga.

Li je delegatima rekao da će petogodišnji plan uključivati ulaganja u inovacije, visokotehnološke industrije, znanstvena istraživanja te dodatne mjere za poticanje potrošnje kućanstava. Njegovi komentari naglašavaju zabrinutost Pekinga da slaba domaća potrošnja čini zemlju previše ovisnom o izvozu, ali i ističu ambicije da se modernizira kineska industrijska proizvodnja.

Izvješće predviđa više od 100 velikih projekata u sljedećih pet godina za proširenje kineskih industrijskih kapaciteta, s naglaskom na znanost i tehnologiju, promet i energetiku. Peking je također jasno istaknuo ambiciju da postane globalna tehnološka sila, uz planove za široku primjenu alata umjetne inteligencije u ključnim industrijama.

Kina želi predvoditi razvoj zelene energije, smanjiti emisije ugljika i poboljšati zaštitu okoliša, napisao je Li.

Zemlja će također graditi “društvo naklonjeno rađanju djece” dok se suočava s problemima zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene skrbi, navodi se u izvješću.

Realan pogled na problem

U siječnju su službeni podaci pokazali da je Kina u 2025. ostvarila cilj gospodarskog rasta od pet posto. Međutim, Peking je također objavio da je rast u posljednja tri mjeseca godine usporio na 4,5 posto, pod pritiskom slabe domaće potrošnje i dugotrajne krize na tržištu nekretnina.

Više od dvije trećine kineskih pokrajina smanjilo je svoje ambicije rasta, bilo spuštanjem ciljeva ili promjenom formulacije s cilja iznad određene razine na cilj od “oko” te razine.

Zhou Zheng, analitičar politika u China Macro Groupu, rekao je da novi kineski cilj rasta pokazuje da je Peking “realističan” dok se nosi sa složenim domaćim izazovima i teškim globalnim trgovinskim okruženjem. Kineski gospodarski rast i dalje predstavlja “velik uspjeh” s obzirom na to da se zemlja istodobno bavi velikim i međusobno povezanim problemima za čije će rješavanje trebati vrijeme, rekao je Zhou.

Traženje novih trgovinskih partnera

No istraživačica sa Sveučilišta Georgetown Ning Leng upozorila je da kineske podatke o rastu treba uzeti “s određenom rezervom”, jer drugi pokazatelji upućuju na slabiju gospodarsku sliku. Kriza u kineskom sektoru nekretnina snažno je pogodila gospodarstvo i jedan je od glavnih razloga slabe domaće potrošnje, dodala je.

Problemi u tom sektoru doveli su i do otpuštanja i smanjenja plaća diljem zemlje. Proizvodnja i izvoz pomogli su održati kinesko gospodarstvo, a zemlja je prošle godine ostvarila najveći trgovinski suficit u povijesti – vrijednost izvoza roba i usluga u odnosu na uvoz – od 1,19 bilijuna dolara.

No to također znači da je Kina postala posebno ovisna o izvozu kako bi nadoknadila slabosti u gospodarstvu, što je slabost koju Sjedinjene Države prepoznaju, rekla je Ning.

Carine američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatno su povećale pritisak na kinesko gospodarstvo koje se oslanja na izvoz.

Kina je odgovorila preusmjeravanjem velikih resursa u traženje novih trgovinskih partnera kako bi osigurala prodaju svojih proizvoda i održala proizvodni sektor, rekla je Ning.