Kina ublažila antidampinške namete na uvoz svinjetine iz EU-a

Kina je zaključila istragu o uvozu svinjetine iz Europske unije, odredivši znatno niže carinske stope od nameta uvedenih u rujnu kako bi se uravnotežile umjetno niske cijene proizvoda, pokazala je u utorak objava ministarstva trgovine.

Od srijede Kina će na uvoz svinjetine iz EU‑a tijekom razdoblja od pet godina naplaćivati carine u rasponu od 4,9 do 19,8 posto, objavilo je ministarstvo trgovine u utorak.

The ruling shows that the imports of such products from the EU were dumped and caused substantial harm to the domestic industry in China.

Peking je u lipnju prošle godine pokrenuo istragu, na zahtjev koji je u ime domaće industrije podnijela Kineska udruga stočara, tvrdeći da kompanije iz EU-a prodaju proizvode od svinjetine po cijenama nižim od troškova proizvodnje.

Predmetom istrage bio je izvoz EU-a o vrijedan više od dvije milijarde dolara, ponajprije iz velikih zemalja‑proizvođača poput Španjolske, Nizozemske i Danske, koji bi za značajan dio isporuka, poput svinjskih ušiju, papaka i njuški, iznimno cijenjenih u kineskoj kuhinji, teško pronašli drugo tržište.

U lipnju ove godine ministarstvo trgovine produljilo je istragu do 16. prosinca, pozivajući se na “kompleksnost” situacije, a početkom rujna preliminarno su uvoznicima odredili plaćanje depozita na svinjetinu iz uvoza u rasponu od 15,6 do 62,4 posto vrijednosti robe kako bi neutralizirali nepovoljan utjecaj dampinga na domaću industriju.

U utorak Peking je objavio da je istraga potvrdila sumnju o cijenama nižim od troškova proizvodnje koje su nanijele “značajnu štetu” domaćim proizvođačima, uz odluku od carinama na uvoz od maksimalno 20 posto.

“Rezultat odražava 18 mjeseci intenzivnih nastojanja da se pronađe kompromisno rješenje za ovo pitanje i za niz drugih trgovinskih prijepora između Kine i EU‑a”, izjavio je Even Rogers Pay, direktor pekinške kompanije Trivium China.

“Niže carinske stope signaliziraju da su pregovori bili konstruktivni, a ne destruktivni, za odnos (Pekinga i Bruxellesa)”, ocjenjuje Pay.

Rujanska odluka o produljenju istrage o uvozu svinjetine vremenski se bila poklopila s pregovorima kineskih i europskih predstavnika u Parizu o trgovini električnim vozilima.

Bruxelles je u listopadu prošle godine uveo dodatne carine na uvoz električnih vozila iz Kine, u rasponu od 17 do 37 posto, uz obrazloženje da ih kompanije prodaju po cijenama nižim od troškova proizvodnje.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i španjolski kralj Felipe posjetili su u protekla dva mjeseca Peking, napominje Reuters. Madrid je početkom prosinca objavio da je dobio potvrdu Pekinga da može nastaviti s isporukama svinjetine iz regija koje nisu zahvaćene afričkom svinjskom kugom.

Kina je najveći svjetski potrošač svinjetine, a u 2024. smanjila je uvoz tog mesa, uključujući i iznutrice, za 20 posto, na 4,8 milijardi dolara. Više od polovine uvoza stiglo je Europske unije, uglavnom iz Španjolske.