Kineska aviokompanija uvodi najduži direktni let na svijetu. Put traje 29 sati, no uz jedno iznenađenje
China Eastern Airlines će od 4. prosinca dvaput tjedno letjeti od Šangaja do Buenos Airesa. Širokotrupni Boeing 777-300E putovat će po neuobičajenoj južnoj ruti, preko nekih od najudaljenijih svjetskih voda i blizu Antarktike.
China Eastern Airlines započela je prodaju karata za novu liniju koja povezuje Šangaj i Buenos Aires, a koju avioprijevoznik reklamira kao “najduži direktni let na svijetu”.
Let iz šangajske međunarodne zračne luke Pudong predviđen je da traje oko 25,5 sati do međunarodne zračne luke Ministro Pistarini (EZE) u argentinskoj prijestolnici, dok je povratni let zakazan na nevjerojatnih 29 sati, prema podacima aviokompanije sa sjedištem u Šangaju.
No postoji “kvaka”. Oba leta uključuju dvosatno zaustavljanje u Aucklandu na Novom Zelandu, tijekom kojeg putnici mogu izaći iz zrakoplova i odmoriti se. Dakle, iako je riječ o “direktnom” letu, nije u potpunosti bez presjedanja.
Razne aviokompanije pokušavale su u sklopu marketinških kampanja preuzeti titulu “najdužeg” leta, no većina stručnjaka slaže se da glavno priznanje ide Singapore Airlinesu. Njegov let bez zaustavljanja između zračne luke Changi u Singapuru i newyorške JFK-a pokriva udaljenost od 15.349 kilometara u trajanju od više od 18 sati, piše CNN.
China Eastern Airlines tvrdi da će njezin let biti “prva komercijalna ruta na svijetu koja povezuje antipodne gradove” – gradove smještene na suprotnim stranama Zemlje.
Aviokompanija bira neuobičajenu južnu rutu, preko nekih od najudaljenijih svjetskih voda i blizu Antarktike, a ističe da će takav izbor pomoći skratiti putovanje za barem četiri sata.
Linija, koju će prevoziti širokotrupni Boeing 777-300ER, prometovat će dvaput tjedno, počevši od 4. prosinca, prema podacima državne aviokompanije. “
Prema stranici za rezervacije Skyscanner, najbrži let od Šangaja do Buenos Airesa, koji nude Air France i Lufthansa, traje gotovo 31 sat, s presjedanjem u Parizu ili Amsterdamu.