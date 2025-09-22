Kineska kompanija najavila novu brodsku rutu do Europe preko Arktika

Kineski brodar za kontejnerski prijevoz Sea Legend otvorit će ovog tjedna prvu izravnu rutu do Europe preko Arktika i gotovo prepoloviti rok ekspresne dostave, izvijestio je u ponedjeljak Global Times.

Kontejnerski brod Istanbul Bridge dovršio je u ponedjeljak utovar tereta u luci Ningbo Zhoushan i trebao bi se 24. rujna arktičkom pomorskom rutom otputiti prema Felixstoweu, najvećoj kontejnerskoj luci u Velikoj Britaniji, piše kineski list.

Putovanje bi trebalo trajati 18 dana i dolazak broda očekuje se 10. listopada.

Krajem prošle godine luka Ningbo Zhoushan uspostavila je rutu za ekspresnu dostavu robe s odredištem u njemačkom Wilhelmshavenu. Brodovi do Njemačke putuju 26 dana.

Polazak broda Istanbul Bridge službeno će otvoriti prvu brzu rutu za kontejnerski prijevoz na potezu Kina-Europa preko Arktika.



Kineska tvrtka skratit će arktičkom rutom vrijeme isporuke za 22 dana i prepoloviti emisiju ugljika, navodi Global Times, i prvi puta na putu iz luke Ningbo Zhoushani poloviti Arktičkim oceanom.

Uprava luke napominje da će ruta pomoći kineskim tvrtkama u ublažavanju problema nesigurnosti u globalnoj trgovini i u istraživanju novih međunarodnih logističkih kanala, prema priopćenju poslanom Global Timesu u ponedjeljak.



Transportni su kapaciteti na prvom putovanju popunjeni, a uz pošiljke s kratkim rokom isporuke, naručene u e-trgovini, brod Istanbul Bridge prevozi i baterije visoke sigurnosti i jedinice za pohranu velikih količina energije.

Pošiljke će imati osigurano izravno pristajanje u britanskoj luci i kontejneri će biti preuzeti u kratkom roku i vremenski usklađeni s vrhuncem europske božićne sezone, navodi se u izjavi.