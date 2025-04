Kineska kontrola izvoza tehnoloških minerala otežava opskrbu širom svijeta

U kolovozu 2023. Peking je proizvode od tih triju metala uvrstio na popis proizvoda čiji izvoz strogo kontrolira, odgovorivši tako na američke zabrane izvoza ‘jakih’ čipova u Kinu.

Kineska kontrola izvoza antimona, germanija i galija znatno je smanjila opskrbu tehnološkog sektora širom svijeta, usprkos visokim cijenama. Mnogi su kupci, osobito u Europi, odsječeni od opskrbnog lanca.

Kina je najveći svjetski proizvođač antimona, germanija i galija, ključnih sirovina u proizvodnji čiste energije, poluvodiča i čipova, ali i vojne opreme.

U kolovozu 2023. Peking je proizvode od tih triju metala uvrstio na popis proizvoda čiji izvoz strogo kontrolira, odgovorivši tako na američke zabrane izvoza ‘jakih’ čipova u Kinu.

Predstavnik njemačke industrije Holger Kunze rekao je tada da će posljedice kineske odluke o ograničavanju izvoza metala koji se upotrebljavaju u proizvodnji poluvodiča osjetiti i Europa, iako su one možda odgovor na američka trgovinska ograničenja.

Kinesko-američke trgovinske trzavice eskalirale su u 2024. odlukom SAD-a o ograničenju izvoza nove generacije strojeva za proizvodnju čipova. Pod pritiskom Washingtona ta su ograničenja uveli i Japan i Nizozemska koja je u rujnu najvećoj europskoj tehnološkoj kompaniji ASML-u zabranila izvoz strojeva baziranih na ultraljubičastoj tehnologiji.

Zabrana izvoza antimona, germanija i galija

Početkom prosinca Washington je dodatno ograničio i izvoz poluvodiča i strojeva u Kinu, a Peking je žustro odgovorio potpunom zabranom izvoza antimona, germanija i galija u SAD.

Mehanizam kontrole izvoza Pekingu omogućuje upravljanje rudarenjem i obradom važnih minerala. Ako se proizvod nalazi na popisu za kontrolu izvoza, izvoznici moraju tražiti dozvolu, a postupak njezinog pribavljanja dugotrajan je i ‘netransparentan’, navodi Reuters.

Najnoviji podaci kineske carine uprave, objavljeni u nedjelju, pokazuju jasan obrazac – izvoz je potonuo, a neki su kupci, osobito u Europi, odsječeni od opskrbnog lanca.

Kineski izvoz proizvoda od antimona i germanija potonuo je u prvom ovogodišnjem tromjesečju za 57 odnosno za 39 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Izvoz galija potonuo je u ožujku na najnižu razinu od listopada 2023. U prva tri ovogodišnja mjeseca isporuke su porasle, ali trenutni je trend i dalje daleko ispod razine iz 2022., posljednje pune godine prije uvođenja mehanizama kontrole izvoza.

Antimon se izvozi u manji broj zemalja, u skromnim količinama, napominje Reuters.

Nakon petomjesečne pauze kineske kompanije isporučile su u ožujku skromne količine antimona u Belgiju i Njemačku, ali izvoz je bio daleko ispod povijesnih razina. Veliki kupci poput Nizozemske nisu primili nijednu isporuku od rujna prošle godine.

Izvoz antimona u SAD obustavljen je u rujnu prošle godine, a izvoz germanija i galija još u 2023. godini.

Zbog smanjenog kineskog izvoza kupci širom svijeta muku muče s pronalaskom potrebnih sirovina, pa cijene triju minerala rastu, ne samo u svijetu, nego i u samoj Kini.

Okidač za dodatne mjere kontrole “recipročne carine”

Tako su od početka godine cijene antimona na fizičkom tržištu u Kini poskočile gotovo za 66 posto, dosegnuvši 18. travnja najvišu razinu otkad se njime trguje na burzi, od 230 tisuća juana (31.509 dolara) po toni.

Obrazac izvoza galija, germanija i antimona nameće i pitanje koliko će izvoznih licenci Kina odobriti za sedam tehnoloških metala koje je ovog mjeseca dodala na popis kontroliranih proizvoda, ali i u kojem vremenskom roku. Izvoznici očekuju da će ih morati čekati mjesecima, a prodaju li američkim kupcima, još i duže.

Okidač za dodatne mjere kontrole bile su “recipročne carine” koje je ovog mjeseca uveo kabinet američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Peking je na nove američke namete odgovorio istom mjerom, a zabranio je i izvoz skupine tehnoloških minerala.

I trgovinski partneri Kine moraju poštivati ograničenja, prema današnjem izvješću južnokorejskog lista Korea Economic Daily.

Peking je nedavno od južnokorejskih kompanija zatražio da ne isporučuju američkim proizvođačima oružja proizvode koji sadrže tehnološke minerale kineskog porijekla, piše u utorak Korea Economic Daily, pozivajući se na izvore u vladi i poslovnim krugovima.

Poremećaji u rastu južnokorejskog gospodarstva

Kinesko ministarstvo trgovine uputilo je zahtjev u pismu južnokorejskim proizvođačima energetskih transformatora, baterija, zaslona, električnih vozila, zrakoplovne i medicinske opreme, piše list.

Prekrše li ograničenja izvoza, južnokorejske kompanije mogle bi se suočiti sa sankcijama, citira Korea Economic Daily tvrdnje izvora.

“Peking je tom odlukom prvi puta službeno uveo mjere kontrole izvoza kompanijama koje nisu iz SAD-a ali su razvile veze s prvim gospodarstvom svijeta”, navodi list.

Nastavi li Kina tim smjerom, rezultat bi mogli biti značajni poremećaji u rastu južnokorejskog gospodarstva, koje se u velikoj mjeri oslanja na izvoz poluvodiča, baterija i električnih automobila, zaključuje Korea Economic Daily.

Južnokorejsko ministarstvo industrije nije bilo odmah dostupno za komentar izvješća budući da je radno vrijeme završilo, napominje Reuters.

