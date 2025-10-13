Kineski izvoz ubrzao u rujnu

Kineski izvoz naglo je ubrzao u rujnu, odražavajući dvoznamenkasti skok isporuka u Europsku uniju i jugoistočnu Aziju, pokazali su podaci carinske uprave.

Isporuke kineske robe poskočile su u rujnu za 8,3 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, pokazali su podaci carinske uprave.

U kolovozu izvoz je bio porastao za 4,4 posto, signalizirajući posustajanje nakon 7,2-postotnog rasta sredinom ljeta.

Podaci o uvozu pokazuju još snažniji oporavak, uz stopu rasta u rujnu od 7,4 posto, najvišu od travnja prošle godine. U kolovozu bio je porastao samo 1,3 posto.

Kina je u rujnu zabilježila višak u robnoj razmjeni sa svijetom od 90,45 milijardi dolara, manji za 11,6 posto nego u prethodnom mjesecu.

Izvoz u SAD potonuo je za 27 posto u odnosu na prošlogodišnji rujan, pokazali su podaci. Isporuke u Europsku uniju, jugoistočnu Aziju i Afriku poskočile su pak u rasponu od četrnaest do 15,6 posto.

Kineski uvoz čelika ponovo je porastao, naznačivši putanju prema najvećoj vrijednosti u cijeloj 2025. godini otkada carinska uprava objavljuje podatke.

Kineski kupci znatno su pojačali i nabavu soje, ponajprije iz Južne Amerike, izvijestila je carinska uprava.

