Kineski maloprodajni div ulaže 3,12 milijardi dolara u stanove za dostavljače

Kineski div u sektoru internetske trgovine JD.com objavio je da će uložiti 22 milijarde juana (3,12 milijardi dolara) u stambeno zbrinjavanje dostavljača, u uvjetima intenzivnog natjecanja na tržištu maloprodaje s brzom dostavom.

JD.com već je radnicima osigurao 28 tisuća stanova, prema današnjoj objavi na društvenoj mreži WeChat, a u idućih pet godina namjeravaju ih osigurati još 150 tisuća, tvrde.

Konkurent u segmentu dostave hrane Meituan objavio je pak u studenom da će tijekom idućih pet godina uložiti 10 milijardi juana u proširivanje sustava socijalnog osiguranja za svoje dostavljače.

Kineski maloprodajni divovi JD.com, Meituan i Alibaba vode u ovoj godini žestoku borbu za tržišni udio u sektoru maloprodaje s dostavom robe unutar sat vremena.

Žestoka konkurencija nagnala je kompanije da ulažu milijarde dolara u subvencije i popuste za potrošače, što im je smanjilo marže i privuklo pozornost regulatora.

Vlasti su u takvim uvjetima pozvale na razgovor Meituan, JD.com i Alibabu i poručile im da primire nadmetanje na “racionalnu” razinu.

Dostavljači su pak pod ogromnom pritiskom. Procjenjuje se da u Kini oko 12 milijuna radnika u prepoznatljivim šarenim odorama na biciklima isporučuje kupcima široku paletu proizvoda, od hrane do mobitela.

Njihova teška pozicija privukla je u proteklim godinama pozornost kineske javnosti kroz filmove, memoare i objave na društvenim mrežama, a kompanije su na kritike građana odgovorile obećanjima o boljem socijalnom osiguranju za dostavljače, a neke su izmijenile i poticaje pa vozačima sada isplaćuju nagrade za brzu dostavu, umjesto kazni za kašnjenje.

Meituan već provodi program subvencioniranih “stanova za dostavljače” u gradovima poput Pekinga, Shenzhena i Chongqinga, nudeći im cjenovno prihvatljiv, siguran i subvencioniran smještaj, sa stanarinama u nekim dijelovima Pekinga od tek pola tržišnog iznosa, navodi Reuters.