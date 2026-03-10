Kineski milijarder planira proizvoditi iznimno jeftine “jahte” za obične ljude

Kineski milijarder Richard Liu izjavio je da želi proizvoditi i prodavati luksuzne “jahte” po cijeni koja je tek djelić prosječne cijene automobila, kroz svoj novi brend Sea Expandary, u koji je osobno uložio gotovo 700 milijuna dolara. Brend je nedavno potpisao okvirni sporazum vrijedan 5 milijardi juana (723 milijuna dolara) s dvama gradovima u kineskoj obalnoj pokrajini Guangdong o izgradnji sjedišta za njegov novi brend – uključujući proizvodne pogone te centre za prodaju i postprodajne usluge.

Novinarima je rekao da želi putem Sea Expandaryja jahte učiniti “dostupnima običnim zaposlenim ljudima i svakodnevnim potrošačima”, navodeći cilj prodaje ekološki prihvatljivih plovila po cijeni od 100.000 juana, odnosno 14.469 dolara.

Liu nije precizirao što točno podrazumijeva pod pojmom “jahta”, no taj se izraz obično odnosi na plovila dulja od 40 stopa koja se odlikuju vrhunskom, često ručno rađenom izradom te luksuznim sadržajima poput raskošnih kabina za spavanje i posebno dizajniranih interijera.

Liuov cilj da jahtu naplaćuje manje od 15.000 dolara značio bi cijenu manju od trećine prosječne cijene automobila u SAD-u (49.191 dolar u siječnju, prema podacima Kelly Blue Booka) i tek djelić onoga koliko takva plovila obično stoje, pri čemu čak i manje jahte obično koštaju više od 500.000 dolara.

Na američkom tržištu danas bi se za 15.000 dolara mogla kupiti nova mala ribarska brodica ili rabljeni rekreacijski brod s centralnom konzolom dug oko 20 stopa.

Liu je rekao da će Sea Expandary voditi vlastiti izvršni direktor te da on osobno neće nadzirati svakodnevno poslovanje.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link na originalni članak)