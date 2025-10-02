Kineski modni div otvara prve stalne ulične trgovine. Objasnio i zašto je izbor pao na jednu europsku zemlju

Shein, koji šalje proizvode u više od 150 zemalja, uglavnom posluje putem internetske stranice i aplikacije. Tvrtka je ranije otvarala privremene pop-up trgovine u gradovima poput Madrida i Pariza, ali nikada nije imala stalnu fizičku trgovinu.

Azijski div brze mode Shein odabrao je Francusku kao lokaciju za otvaranje svojih prvih stalnih fizičkih trgovina. Najprije će zauzeti prostore unutar robnih kuća u Parizu, a zatim i u još pet gradova – Dijonu, Reimsu, Grenobleu, Angersu i Limogesu.

Shein je u četvrtak rekao za BBC da je “utjecajno globalno modno tržište Francuske prirodan izbor” kao probna platforma tvrtke za fizičke trgovine.

Modni brend postao je najpoznatiji po sniženoj i trendovskoj odjeći, ali je naišao i na kritike zbog utjecaja na okoliš i radnih uvjeta. Tvrtka je ranije otvarala privremene pop-up trgovine u gradovima poput Madrida i Pariza, ali nikada nije imala stalnu fizičku trgovinu.

“Shop-in-shop” trgovine

Novi se prodajni prostori otvaraju kroz partnerstvo s trgovačkim nekretninskim koncernom Societe des Grands Magasins (SGM). Ta francuska kompanija upravlja robnim kućama BHV Marais i Galeries Lafayette, u kojima će se nalaziti ono što Shein naziva “shop-in-shop” trgovinama.

Prema priopćenju, novi će prostori stvoriti oko 200 radnih mjesta u Francuskoj, a Shein je dodao kako je suradnja usmjerena na revitalizaciju središta gradova i robnih kuća u zemlji.

“Odabirom Francuske kao mjesta za testiranje fizičke maloprodaje, Shein želi pružiti korist francuskim kupcima i širem maloprodajnom sektoru”, naveli su iz tvrtke.

Zabrana reklamiranja

Najava otvaranja trgovina dolazi nakon što je francuski Senat u lipnju usvojio zakon kojim se regulira industrija brze mode sankcioniranjem kompanija poput Sheina i njegova konkurenta Temua te zabranom njihovog oglašavanja.

Tvrtka je osnovana u Kini 2008. godine, a sjedište joj je u Singapuru. Shein se suočio s nadzorom zbog proizvodnje brze mode. Poslovni model temelji se na brzoj proizvodnji jeftine odjeće po uzoru na najnovije stilove, no kritiziran je zbog utjecaja na okoliš.