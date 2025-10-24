Kinesko ministarstvo: Rješavanje trzavica u trgovinskim odnosima sa SAD-om je ostvariv cilj

Kina je zadovoljna dosadašnjim razgovorima sa SAD-om i smatra da je rješavanje trzavica u trgovinskim odnosima ostvariv cilj, rekao je ministar trgovine Wang Wentao.

Prve četiri runde kinesko‑američkih gospodarskih i trgovinskih pregovora jasno su pokazale da dvije strane mogu, na temelju međusobnog poštovanja i ravnopravnosti, otkloniti bojazni druge strane i promovirati zdrav, stabilan i održiv razvoj američko-kineskih ekonomskih i trgovinskih odnosa, rekao je kineski ministar u petak na konferenciji za novinare.

Kinesko i američko izaslanstvo sastalo se u svibnju u Ženevi, a uslijedili su lipanjski sastanak u Londonu, srpanjski u Stockholmu i rujanski u Madridu.

Kina se kao odgovorna sila postojano odupire razdvajanju od SAD‑a i čuva sigurnost i stabilnost globalnih proizvodnih i opskrbnih lanaca, naglasio je Wang.

Peking vjeruje da je cilj rješavanja trgovinskih i ekonomskih nesuglasica sa SAD-om sasvim ostvariv, citira ruska novinska agencija riječi kineskog dužnosnika uoči novog kruga pregovora u Maleziji.

Kinesku delegaciju predvodit će na pregovorima koji će se protegnuti od petka do ponedjeljka potpredsjednik vlade He Lifeng, objavilo je ministarstvo trgovine.

Tema razgovora bit će “ključna pitanja u kinesko‑američkim gospodarskim i trgovinskim vezama”, u skladu s važnim konsenzusom koji su američki predsjednik Donald Trump i njegov kineski kolega Xi Jinping postigli u telefonskim razgovorima, dodaju iz ministarstva.

Pregovori u Maleziji mogli bi pripremiti teren i za sastanak kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Američka strana tvrdi da će se dva čelnika sastati na marginama sastanka Azijsko-pacifičkog foruma za gospodarsku suradnju (APEC) u četvrtak u Južnoj Koreji, no Peking još nije objavio službenu potvrdu.

I kineski analitičari smatraju da su Kina i SAD postigli napredak u četiri kruga pregovora, što je stabiliziralo bilateralne veze i pokrenulo val pozitivnih očekivanja na svjetskim tržištima, piše China Daily.

No, Washington je u posljednje vrijeme svojim potezima pogazio preuzete obaveze, što “ne pomaže u gradnji mostova” i moglo bi poništiti mukom postignuti napredak, upozoravaju.

SAD poziva na pregovore i istodobno izlaže Peking pritisku, objašnjavaju, ne navodeći detalje.

Washington bi, po njihovom mišljenju trebao prijeći s riječi na djela i izaći u susret Kini kako bi se pronašla obostrano korisna rješenja.

Za napredak nije dovoljno samo sjesti za pregovarački stol, treba konzistentno i u dobroj vjeri ispunjavati obveze koje su za tim stolom dogovorene, smatra Wang Wen, dekan Kineskog instituta za financije Chongyang pri Sveučilištu Renmin, prema izvještaju China Dailyja.

Trgovina nije oružje

Ravnatelj centra za međunarodnu sigurnost i strategiju na Sveučilištu Tsinghua Da Wei smatra pak da bi i Peking i Washington trebali prijeći preko epizode pojačanih napetosti, prenosi South China Morning Post.

Ni Kina ni SAD ne bi trebali pretvoriti u oružje još više aspekata međusobnih odnosa, objasnio je Da.

“Jako je važno da se dvije strane kontroliraju”, kaže kineski stručnjak za South China Morning Post, da prekinu potragu za novim “oružjem” koje bi mogle upotrijebiti.

Tenzije između Kine i SAD‑a rasplamsale su se početkom mjeseca kada je Peking na američku zabranu izvoza određenih kategorija čipova odgovorio izvoznim kontrolama za rijetke zemne minerale.

Kina je u proteklih godinu dana pokazala viši stupanj samopouzdanja u odnosima sa SAD-om, između ostalog i zahvaljujući velikim pomacima u tehnologiji, poput onog DeepSeeka, primjećuje Da.

Peking je tako prvi puta stisnuo Washington kontrolom izvoza rijetkih zemnih minerala, ali mora ipak paziti, smatra stručnjak.

“Moramo upravljati bilateralnim odnosima jer se izlažemo opasnosti za propustimo priliku i da krenemo opasnijim smjerom”, citira list njegove riječi.

Vrijednost trgovinskih dogovora nije samo u upravljanju gospodarskim odnosima dvaju najvećih svjetskih gospodarstava, već i u stvaranju predvidljivog okruženja za sve zemlje u njihovoj orbiti, zaključuju kineski stručnjaci.