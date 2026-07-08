Ključni globalni ekonomski rizici koje treba pratiti do kraja godine

Nakon šest mjeseci obilježenih ratom, naftnim šokom i trgovanjem umjetnom inteligencijom, ekonomisti predviđaju da će ostatak godine obilježiti nekoliko međusobno povezanih rizika, a ključni faktor je hoće li se mirovni sporazum između SAD-a i Irana održati.

“Njegova trajnost odredit će hoće li globalno gospodarstvo dobiti energetski potaknut vjetar u leđa zbog dezinflacije ili će apsorbirati drugi naftni šok“, izjavio je glavni globalni ekonomist Ryan Sweet u izvješću Oxford Economicsa, nazivajući sporazum ključnom “domino kockicom” koja će odrediti hoće li se drugi rizici pojačati ili ublažiti.

Konzultantska tvrtka očekuje ubrzanje globalnog gospodarstva, predviđajući godišnji rast od 3,1% u drugoj polovici godine u odnosu na procijenjenih 1,6% u prvoj, uglavnom zbog jeftinije nafte koja doprinosi prihodima kućanstava, prenosi Euronews.

Ako primirje ostane na snazi, Oxford Economics predviđa da će se prosječna cijena Brent sirove nafte kretati oko 70 dolara po barelu, što će ublažiti inflaciju i financijske uvjete na tržištima u nastajanju i u tehnološkim vrijednostima.

Ako se to dogodi, posljedice ne bi ostale ograničene na tržište nafte.

Američka vojska napala je Iran rano u srijedu nakon što je, prema izvještaju Teherana, napala tri broda u Hormuškom tjesnacu. Iran je uzvratio napadima usmjerenim na Bahrein i Kuvajt. To je povećalo rizik da bi se privremeni sporazum o prekidu borbi u ratu mogao raspasti. Međutim, razmjena vatre slijedila je obrazac sličnih napada tijekom krhkog primirja iz sporazuma, a nijedna zemlja nije odmah signalizirala da će se povući od pregovaračkog stola.

Cijene nafte reagirale su na napade porastom od više od 3% do srijede ujutro, a međunarodna referentna nafta Brent prodaje se za 76 dolara po barelu.

“Prekid mirovnog sporazuma ne bi samo povećao cijene nafte, već bi povećao i pritisak na lance opskrbe umjetnom inteligencijom u Aziji, prisilio središnje banke na oštriji stav, pooštrio financijske uvjete i mogao bi promijeniti ishod američkih međuizbora i izraelskih izbora”, rekao je Sweet.

Ipak, ne dijele svi isto mišljenje o cijenama nafte.

Središnja prognoza Morgan Stanleyja, objavljena u svibnju, predviđa povratak cijene sirove nafte na otprilike 90 dolara po barelu do kraja godine, što je razlika od oko 20 dolara u usporedbi s prognozom Oxford Economicsa.

Svjetska banka također je opreznija, predviđajući da će prosječna cijena barela nafte Brent ove godine biti oko 94 dolara, a istovremeno upozorava da će se globalni rast BDP-a usporiti na 2,5% u 2026. godini.

Razmišljajući o tome kako nedavna razmjena napada testira krhko primirje, Sweet je rekao: “Promet kroz Hormuški tjesnac dobar je pokazatelj. Sporazumom se obvezalo potpuno obnavljanje prometa u roku od 30 dana, što sredinu srpnja čini prvim čvrstim rokom“, objasnio je.

“Održivi povratak na 75% ili više predratnog prometa kroz Hormuški tjesnac do sredine srpnja povećao bi šanse da se sporazum održi i obrnuto”, zaključio je Sweet.

Drugi pokazatelj, kaže on, jest poziva li se Iran formalno na libanonsku klauzulu sporazuma zbog izraelskih napada i dolazi li njegov odgovor u vojnom ili retoričkom obliku.

Carine, trgovina i umjetna inteligencija

Trgovina je još jedan rizik koji bi mogao promijeniti izglede. Američke carine iz članka 122 istječu 24. srpnja, ali Washington je već pripremio zamjenske carine prema članku 301.

Oxford Economics očekuje da će promjene od kraja srpnja povećati efektivne carinske stope, jer SAD nastoji održati mjesečne carinske prihode između 25 milijardi dolara (21,8 milijardi eura) i 30 milijardi dolara (26,2 milijarde eura).

Europa također zauzima stroži stav. Europska komisija ima više od 50 otvorenih istraga o trgovinskoj zaštiti protiv Kine, u odnosu na 17 prije godinu dana, i planira do rujna predstaviti širu strategiju ekonomske sigurnosti.

Oxford Economics napominje da američka industrija umjetne inteligencije uvelike ovisi o poluvodičima i drugoj opremi koja se isporučuje iz sjeveroistočne i jugoistočne Azije, regije koje će najviše izgubiti od daljnjih poremećaja u prometu robe kroz Hormuški tjesnac.

U međuvremenu, Banka za međunarodna poravnanja (BIS), krovno tijelo središnjih banaka, upozorila je da procvat umjetne inteligencije sve više počiva na “kružnom financiranju” između proizvođača čipova i laboratorija za umjetnu inteligenciju, kao i na blago reguliranom privatnom kreditiranju, gdje se kreditiranje sektora učetverostručilo u pet godina.

Šef BIS-a za azijsko-pacifičku regiju, Zhang Tao, upozorio je da ovisnost sektora o nebankarskom financiranju znači da bi pad umjetne inteligencije mogao izazvati oštriju i bržu korekciju od tradicionalne bankarske krize.

Sweet je objasnio kako bi takav preokret mogao izgledati.

“Stvorili smo takozvani scenarij tehnološkog kraha u kojem američke tehnološke dionice padnu za 25% tijekom godine“, rekao je za Euronews.

Prema Sweetu, takav bi šok uzrokovao “zaustavljanje” američkog gospodarstva, što bi se prelilo na izvoznike tehnologije i raspoloženje investitora diljem svijeta, ostavljajući globalni rast na 1,1 postotni bod ispod osnovne vrijednosti Oxford Economicsa sljedeće godine.

Središnje banke i politika

Oxford Economics očekuje da će se glavne središnje banke pokazati blažima nego što financijska tržišta trenutno predviđaju, iako bi se mogle brzo promijeniti ako promet kroz Hormuški tjesnac posustane ili ako cijene umjetne inteligencije signaliziraju stres u ponudi.

Najbliži test je odluka Federalnih rezervi o kamatnim stopama pod predsjedanjem Kevina Warsha kasnije ovog mjeseca, nakon izvješća o smanjenju zaposlenosti u lipnju.

Osim toga, slijede američki međuizbori u studenom i opći izbori u Izraelu, koji bi se trebali održati krajem listopada, a oba bi mogla utjecati na mirovni proces na Bliskom istoku. U rujnu bi njemački državni izbori također mogli testirati koaliciju koja stoji iza njemačke fiskalne politike, ključnog pokretača gospodarstva eurozone.

Oxford Economics također ističe stvarni rast, od jače produktivnosti potaknute umjetnom inteligencijom do gospodarstva EU koje je iznenađujuće dobro prebrodilo drugo tromjesečje.

Sweet tvrdi da će se prvo pokazati je li otpornost u Europi stvarna u Njemačkoj i u kreditnim podacima.

“Kad bi tvrtke apsorbirale smanjenje marži zbog skoka cijena energije bez smanjenja ulaganja i kreditiranja, to bi ojačalo tvrdnju da je temeljni zamah u gospodarstvu bolji nego što smo očekivali“, rekao je za Euronews, dodajući da bi smanjenje bankovnog kreditiranja u eurozoni potaknulo promjene.

Važno je istaknuti da je tipičan promašaj prognoze Oxford Economicsa gotovo cijeli postotni bod, a raspon oko ove procjene posebno je širi nego inače.