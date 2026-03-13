Koje će četiri tvrtke biti dodane indeksu S&P 500 u ožujku?

Prema najavi S&P Globala, četiri nove tvrtke pridružit će se indeksu S&P 500 kao dio tromjesečnog rebalansa.

Najnovije ažuriranje će u indeks uključiti Vertiv Holdings, Lumentum Holdings, Coherent i EchoStar, koji zamjenjuju Match Group, Molinu Healthcare, Lamb Weston Holdings i Paycom Software, a promjene stupaju na snagu prije otvaranja tržišta u ponedjeljak, 23. ožujka.

Ova promjena naglašava rastuću važnost infrastrukture umjetne inteligencije unutar vodećeg američkog indeksa dionica.

S bilijunima dolara imovine koja prati S&P 500, rebalans obično potiče kupnju iz pasivnih fondova, često pružajući kratkoročni poticaj novim članovima, prenosi Euronews.

Ubrzo nakon objave S&P Globala, u petak 6. ožujka, dionice sve četiri tvrtke porasle su u prosjeku za 8% jer su investitori počeli predviđati povećani protok.

Tri od četiri nove tvrtke opskrbljuju se ključnom infrastrukturom za procvat umjetne inteligencije, od sustava napajanja i hlađenja do optičkih komponenti velike brzine.

Prema S&P Globalu, promjene pokazuju kako je održivo ulaganje u umjetnu inteligenciju postalo strukturna snaga na tržištu, do te mjere da mijenja sastav indeksa.

Velike tehnološke tvrtke predviđaju otprilike 600 milijardi eura potrošnje na umjetnu inteligenciju samo ove godine.

Vertiv Holdings

Vertiv Holdings specijaliziran je za kritičnu digitalnu infrastrukturu, nudeći upravljanje napajanjem, toplinom i modularne sustave koji podržavaju računalstvo visoke gustoće u podatkovnim centrima.

Tvrtka je zabilježila veliku potražnju za tekućim hlađenjem jer radna opterećenja umjetne inteligencije potiču potrošnju energije daleko iznad konvencionalnih razina.

Prema Vertivovim rezultatima za četvrto tromjesečje 2025., objavljenim u veljači, narudžbe su porasle za 252% u odnosu na prethodnu godinu u posljednjem tromjesečju, s prihodima od 15 milijardi dolara (13 milijardi eura).

Smjernice za cijelu 2026. godinu ukazuju na rast prodaje od 27% do 29%, što ukazuje na vrlo snažnu potražnju.

Očekuje se da će uvrštavanje u S&P 500 povećati vidljivost i likvidnost putem pasivnih priljeva sredstava. Ova prekretnica naglašava Vertivov razvoj u ključnog pokretača infrastrukture koja pokreće rast umjetne inteligencije.

Lumentum Holdings

Lumentum Holdings razvija napredne optičke komponente, infrastrukturu podatkovnih centara i industrijske laserske primjene.

Početkom ožujka, Nvidia je najavila višegodišnje strateško partnerstvo s Lumentumom koje uključuje ulaganje od 2 milijarde dolara (1,7 milijardi eura) za proširenje kapaciteta, unapređenje proizvodnje u SAD-u i jačanje suradnje u istraživanju i razvoju.

Ovo partnerstvo došlo je uz obveze kupnje naprednih laserskih komponenti vrijedne više milijardi dolara.

Dodatak S&P 500 indeksu podiže profil optičkih tehnologija kao temeljnog sloja u infrastrukturi umjetne inteligencije sljedeće generacije.

Za Lumentum, ovaj potez učvršćuje njegovu poziciju ključnog dobavljača u utrci za učinkovito skaliranje AI sustava neviđenim brzinama.

Coherent

Coherent Corp. američki je proizvođač optičkih materijala i poluvodiča. Tvrtka je repozicionirala svoj portfelj kako bi se uhvatila u koštac s izazovima energetske učinkovitosti.

Slično Lumentumu, tvrtka je nedavno otkrila paralelno strateško partnerstvo s Nvidijom, koje također uključuje ulaganje od 2 milijarde dolara (1,7 milijardi eura) i višemilijardne obveze kupnje napredne optike.

Suradnja je usmjerena na tehnologije ključne za buduće arhitekture podatkovnih centara i podržava širenje proizvodnje u SAD-u.

Uključivanje u S&P 500 indeks prepoznaje Coherentovu transformaciju i strukturnu potražnju zbog globalnog razvoja umjetne inteligencije.

Veći institucionalni interes i povećana likvidnost očekuju se nakon što rebalans stupi na snagu. Ovaj razvoj događaja učvršćuje ulogu tvrtke kao nezamjenjivog partnera u infrastrukturi koja podupire brzi napredak umjetne inteligencije.

EchoStar

EchoStar je jedina tvrtka dodana indeksu S&P 500 koja nije izravno povezana s širenjem AI infrastrukture. Specijalizirana je za satelitsku komunikaciju, bežične telekomunikacije i internetske usluge.

U skladu s ostalim konkurentima, EchoStar je u protekloj godini ostvario troznamenkasti rast, što odražava otpornost telekomunikacijskog prostora usred širih tehnoloških promjena.

Ovaj potez nadopunjuje fokus drugih novih tvrtki na podatkovne centre i naglašava kako komunikacije i dalje oblikuju sastav vodećeg američkog dioničkog indeksa.

Kvartalne prilagodbe slijede obrazac S&P 500 koji se razvija uz tehnološke promjene. Dok pasivni priljevi donose trenutni poticaj, dugoročni utjecaj leži u boljoj usklađenosti sa sektorima koji pokreću moderno gospodarstvo.