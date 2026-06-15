Koje europske zemlje imaju najbogatije osobe starije od 65 godina?

Bogatstvo u mirovini dramatično varira diljem Europe, oblikujući životni standard daleko iznad onoga što sam prihod od mirovine može pružiti.

U određenim zemljama, kućanstva posjeduju 30 puta više bogatstva od drugih, što naglašava kako stanovanje, mirovine i obiteljska potpora mogu oblikovati financijsku sigurnost kasnije u životu.

Dakle, koje zemlje imaju najbogatije osobe starije od 65 godina?

Istraživanje o financiranju i potrošnji kućanstava (HFCS) Europske središnje banke, objavljeno sredinom 2023., pruža komparativne podatke o bogatstvu starijih osoba.

U eurozoni, kućanstva u kojima žive starije osobe u dobi od 65 do 74 godine imaju medijan neto bogatstva od 185.300 eura. Među 22 europske zemlje, to se kreće od 36.300 eura u Latviji do 1.219.500 eura u Luksemburgu. (Radi usporedbe, brojke bogatstva prikazane su u eurima, uključujući i zemlje izvan eurozone.)

Luksemburg je jasan izuzetak. Sljedeća najviša brojka, na Malti, iznosi 310.000 eura, prenosi Euronews.

Belgija i Irska vode ispred Francuske i Njemačke

Isključujući ove dvije zemlje s najmanjim brojem stanovnika u EU, starija kućanstva u Belgiji i Irskoj su najbogatija. Medijan neto bogatstva za kućanstva u dobi od 65 do 74 godine u Belgiji iznosi 307.700 eura. Irska je također blizu razine od 300.000 eura s 296.700 eura.

Francuska je peta s 232.800 eura, a odmah iza nje slijedi Njemačka s 232.100 eura. U Španjolskoj je medijan neto bogatstva za ovu dobnu skupinu 200.800 eura.

Među četiri najveća gospodarstva EU-a, Italija ima najnižu brojku sa 168.000 eura, što znači da ljudi u mirovinskoj dobi u Francuskoj i Njemačkoj posjeduju preko 60.000 eura više bogatstva od onih u Italiji.

Austrija (188.500 eura) je tek nešto iznad prosjeka eurozone, dok je Finska (176.100 eura) tek nešto ispod njega.

Nizozemska među zemljama ispod prosjeka

Nizozemska (134.400 eura) ističe se kao zemlja s relativno skromnim bogatstvom kućanstava među osobama starijim od 65 godina unatoč visoko ocijenjenom mirovinskom sustavu, što naglašava da snažni mirovinski prihodi ne znače uvijek visoku razinu privatnog bogatstva.

Istovremeno, Slovenija (138.200 eura), Grčka (104.300 eura), Češka (102.900 eura) i Slovačka (100.800 eura) također su znatno ispod prosjeka.

Na dnu popisa, uz Latviju, još pet zemalja ima medijan neto bogatstva ispod 100.000 eura za kućanstva u dobi od 65 do 74 godine: Litva (51.400 eura), Mađarska (54.400 eura), Estonija (73.500 eura), Hrvatska (75.900 eura) i Portugal (99.200 eura).

Medijan neto bogatstva kućanstava u dobi od 75 i više godina u eurozoni iznosi 144.400 eura, što je 40.900 eura, odnosno 22% niže nego za osobe u dobi od 65 do 74 godine.

U gotovo svakoj zemlji koja je obuhvaćena istraživanjem, medijan bogatstva niži je među kućanstvima u dobi od 75 i više godina nego među onima u dobi od 65 do 74 godine. Luksemburg i Belgija su jedine iznimke.

U Austriji je 51% niži, a u Njemačkoj 44% niži. U Francuskoj je samo 14% niži.

Uzroci razlika među zemljama

Odjel HFCS-a podsjetio je u prethodnom izvješću da su razlike u prihodima, sastavu kućanstva, vlasništvu nad nekretninama, zaduživanju za kupnju nekretnina i cijenama kuća među glavnim čimbenicima koji utječu na varijacije u neto bogatstvu među zemljama.

“Ove međunacionalne razlike podsjetnik su da bogatstvo nikada nije samo rezultat individualnog ponašanja štednje“, rekao je profesor Fabian Pfeffer sa Sveičilišta Ludwig Maximilian u Münchenu i osnivač i direktor Münchenskog međunarodnog Stone centra za istraživanje nejednakosti.

“Oni odražavaju dugoročnu interakciju tržišta nekretnina, država blagostanja, mirovinskih sustava, kreditnih institucija, obiteljskih transfera i povijesnih putova u vlasništvo nad imovinom“, dodao je.

Uloga vlasništva nad domom

Napomenuo je da ove brojke pokazuju koliko su različito europska društva organizirala akumulaciju privatnog bogatstva. Za mnoga kućanstva dom je njihova najvažnija imovina.

“Tamo gdje su starija kućanstva imala širok pristup vlasništvu nad nekretninama i imala koristi od rastućih vrijednosti nekretnina, medijan neto bogatstva obično će izgledati mnogo veći. Tamo gdje je najam bio uobičajeniji, privatno neto bogatstvo može izgledati niže, čak i ako su starije osobe zaštićene na druge načine“, dodao je.

Fabian Pfeffer objasnio je da Njemačka i Austrija, na primjer, često izgledaju manje bogate u podacima o neto bogatstvu kućanstava, dijelom i zato što veći udio kućanstava iznajmljuje nekretnine.

“To ne znači automatski da su stariji podstanari siromašni. Ali znači da se manji dio njihove ekonomske sigurnosti pojavljuje kao privatno bogatstvo u bilancama kućanstava“, rekao je.

Javne mirovine nisu uključene

Podaci o neto bogatstvu ne uključuju sadašnju vrijednost javnih ili profesionalnih mirovinskih prava. Pfeffer je naglasio da su mirovinska prava među najvažnijim ekonomskim resursima za mnoge starije osobe.

“Velikodušan javni mirovinski sustav može smanjiti potrebu za akumuliranjem velike privatne imovine za mirovinu. U tom smislu, niže privatno bogatstvo među starijim kućanstvima ponekad može odražavati jaču državu blagostanja, a ne slabiju ekonomsku sigurnost“, rekao je.

Obiteljsko bogatstvo također je važno

Toby Whelton, viši istraživač u Međugeneracijskoj zakladi, naglasio je da je uloga obiteljskog bogatstva također postala sve važnija.

Kako pristup stanovanju i vlasništvu nad imovinom postaje sve teži isključivo putem zarade, financijska pomoć roditelja i baka i djedova može igrati sve veću ulogu u određivanju tko je sposoban akumulirati bogatstvo u mlađoj dobi.

“To izaziva zabrinutost zbog jednakosti mogućnosti jer na ekonomske ishode sve više utječe obiteljska pozadina, a ne individualni napor“, rekao je za Euronews Business.

Što je neto bogatstvo?

Neto bogatstvo je razlika između ukupne imovine kućanstva i ukupnih obveza kućanstva. Ukupna imovina uključuje:

Nekretnine: vrijednost glavnog mjesta stanovanja kućanstva za vlasnike kuća, ostale nekretnine, vozila, dragocjenosti poput nakita, umjetnina i antikviteta te vrijednost samostalnih djelatnosti.

Financijska imovina: depoziti (računi po viđenju i štedni računi), investicijski fondovi, obveznice, dionice, novac koji se duguje kućanstvu, vrijednost dobrovoljnih mirovinskih planova i polica životnog osiguranja članova kućanstva te ostala financijska imovina.

Ukupne obveze uključuju hipoteke osigurane glavnom stambenom nekretninom kućanstva i drugim nekretninama u vlasništvu kućanstva, kredite koji nisu hipotekarni (uključujući potrošačke kredite, privatne kredite i ostale kredite, bankovna prekoračenja i dugove po kreditnim karticama).