Koje europske zemlje imaju najviše slobodnih radnih mjesta i kako stoji Hrvatska?

Nezaposlenost i nedostatak radne snage ozbiljni su problemi diljem Europe. Eurostat procjenjuje da je u svibnju ove godine u EU bilo nezaposleno otprilike 13,1 milijuna ljudi.

Unatoč tome što je Europska komisija uvela nekoliko politika za rješavanje izazova zapošljavanja i socijalnih izazova u EU, milijuni radnih mjesta ostaju nepopunjeni. Od drugog tromjesečja 2025. u Njemačkoj je bilo preko milijun nepopunjenih radnih mjesta, a u Francuskoj pola milijuna.

U drugom tromjesečju 2025. godine, 2,1% radnih mjesta u EU je bilo slobodno. To je pad u odnosu na 2,2% u prvom tromjesečju 2025. i 2,4% u drugom tromjesečju 2024. godine, prenosi Euronews.

Izvor: Eurostat

Pri izračunu stope slobodnih radnih mjesta (JVR), uzimaju se u obzir i broj slobodnih radnih mjesta i broj popunjenih radnih mjesta kako bi se prikazala ukupna potražnja.

Hrvatska ispod prosjeka EU-a

Stopa slobodnih radnih mjesta iznosi od 0,6% u Rumunjskoj do 4,2% u Nizozemskoj. Ova velika razlika odražava različite uvjete na tržištu rada diljem Europe. U Hrvatskoj taj postotak iznosi 1.7%.

Sjeverozapadna Europa ima najveću potražnju za radnicima. Istočna i južna Europa pokazuju slabiju potražnju. Stopa slobodnih radnih mjesta je iznad prosjeka EU u Njemačkoj i Francuskoj – iznosi 2,5%. U Italiji je ta stopa 1,7%. Nakon Rumunjske, broj slobodnih radnih mjesta najniži je u Španjolskoj i Poljskoj (0,8%), Bugarskoj (0,9%) te Turskoj i Slovačkoj (1,1%).

Poredak po broju slobodnih radnih mjesta: Njemačka, UK, Francuska, Nizozemska

Među 30 zemalja, uključujući članice EU-a, kandidatkinje, Ujedinjeno Kraljevstvo i države Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), Njemačka ima najveći broj slobodnih radnih mjesta s 1,05 milijuna.

Istovremeno, Njemačka je najpopularnije odredište za migracije u Europi. Imala je najveći apsolutni broj imigranata u 2023. godini, prema Eurostatu. Primila je 324.000 iz zemalja EU, 905.000 iz zemalja izvan EU i 42.000 nepoznatog podrijetla – ukupno 1.271.000.

Zemlje s više od 100.000 slobodnih radnih mjesta su Belgija (170.000), Austrija (148.000), Španjolska (145.000), Švedska (113.000), Norveška (107.000) i Poljska (101.000).

Island (5000) ima najmanji broj slobodnih radnih mjesta, a slijede Luksemburg (7000), Malta (8000) i Sjeverna Makedonija (10 000).

Broj slobodnih radnih mjesta; Izvor: Eurostat