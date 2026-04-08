Koje su najbogatije i najsiromašnije europske zemlje?

Bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći značajno se razlikuje diljem Europe u 2025. godini. Svaka treća osoba u Europskoj uniji živi u zemlji u kojoj je BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći iznad prosjeka EU-a.

U 2025. godini, BDP po glavi stanovnika prema PPS-u značajno varira diljem Europe. S prosjekom EU-a postavljenim na 100, kreće se od 68 u Bugarskoj i Grčkoj do 239 u Luksemburgu prema Eurostatu. U Luksemburgu je otprilike 3,5 puta veći nego u Bugarskoj i Grčkoj.

Ove brojke pokazuju da Luksemburg i Irska imaju daleko najviši BDP po stanovniku, sa 139% i 137% iznad prosjeka EU. Nasuprot tome, u Bugarskoj i Grčkoj BDP je ispod prosjeka EU (32%), prenosi Euronews.

Osim ova dva ekstremna slučaja, Nizozemska ima najveći BDP po stanovniku prema PPS-u (134%), a slijede Danska (127%) i Austrija (117%).

Njemačka (115%), Belgija (115%), Švedska (110%), Malta (110%) i Finska (101%) su ostale zemlje iznad prosjeka EU-a.

Njemačka predvodi “veliku četvorku”

Među “velikom četvorkom“ gospodarstava EU-a, Njemačka ima najveći BDP po stanovniku prema PPS-u iznad prosjeka EU-a (115%). Francuska je blizu prosjeka EU-a s 98%, a slijedi Italija s 96%. Španjolska ima najnižu razinu među njima s 92% prosjeka EU-a.

BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći (2025.); Izvor: Eurostat

Hrvatska (78%) je ispod prosjeka EU-a. Međutim, Luksemburg i Irska su specifični slučajevi. Eurostat napominje da je u Luksemburgu zaposlen velik broj stranih radnika koji doprinose njegovom BDP-u, ali nisu dio njegovog stalnog stanovništva.

U Irskoj se visoka razina BDP-a po glavi stanovnika može djelomično objasniti prisutnošću velikih multinacionalnih kompanija koje u zemlji drže intelektualno vlasništvo. Ugovorna proizvodnja povezana s tom imovinom doprinosi BDP-u, dok se veliki dio ostvarenog prihoda vraća krajnjim vlasnicima tvrtki u inozemstvu.

BDP EU-a po stanovniku u prosjeku iznosi 41.600 eura

U eurima prilagođenim PPS-u, prosječni BDP po glavi stanovnika u EU iznosio je oko 41.600 eura u 2025. godini, na temelju preliminarnih podataka. Među zemljama EU-a varira od 28.300 eura u Bugarskoj do 99.300 eura u Luksemburgu.

Uz Luksemburg i Irsku, BDP po glavi stanovnika prema PPS-u prelazi 50.000 eura u Nizozemskoj (55.600 eura) i Danskoj (52.800 eura). U Njemačkoj je 47.900 eura, dok je u Francuskoj 40.700 eura. U 10 zemalja EU-a BDP po glavi stanovnika je ispod 35.000 eura prema PPS-u.

Istočna vs. zapadna i sjeverna Europa

Općenito, istočnoeuropske zemlje imaju najniži BDP po stanovniku prema PPS-u, dok zapadne i sjeverne članice EU imaju najviši. Produktivnost rada, mjerena kao učinak po radniku ili po odrađenom satu, i intenzitet zaposlenosti važni su čimbenici koji stoje iza razlika među zemljama prema Eurostatu.

Svaki treći stanovnik EU-a živi iznad prosjeka. U 2025. godini samo 10 od 27 zemalja EU-a bilo je iznad prosjeka EU-a. Sveukupno, jedan od tri građanina EU-a živi u zemlji u kojoj je BDP po stanovniku prema PPS-u bio iznad prosjeka EU-a.

Zemlje kandidatkinje za EU imaju niži BDP

Zemlje kandidatkinje imaju znatno niži BDP po glavi stanovnika izražen prema paritetu kupovne moći (PPS). U Bosni i Hercegovini iznosi 35% prosjeka EU-a, u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji 42%, u Srbiji 52%, u Crnoj Gori 53% i u Turskoj 72%. Osim Turske, zemlje kandidatkinje imaju niže brojke od članica EU-a.

Ujedinjeno Kraljevstvo s 99% je blizu prosjeka EU-a, dok zemlje EFTA-e imaju znatno viši BDP po glavi stanovnika. U Norveškoj je 160% prosjeka EU-a, u Švicarskoj 151% i na Islandu 131%.

Stvarna individualna potrošnja po stanovniku u PPS-u ključni je pokazatelj materijalnog blagostanja kućanstva i životnog standarda. Razlika je u ovoj mjeri manja nego u BDP-u po stanovniku u PPS-u.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se