Koje zemlje u Europi proizvode najviše nuklearne energije?

Nuklearna energija čini 12% ukupne energije u EU. Unatoč nedavnom porastu, ukupna proizvodnja nuklearne energije opada.

S obzirom na rizike za opskrbu energijom i cijene goriva zbog rata na Bliskom istoku, zemlje s većim ulaganjima u obnovljive izvore energije i nuklearnu energiju mogle bi biti bolje izolirane, dok su one koje uvelike ovise o prirodnom plinu izloženije.

Dakle, koje zemlje proizvode najviše nuklearne energije? Koliki je udio nuklearne energije u ukupnom energetskom miksu i u proizvodnji električne energije? Dvanaest zemalja EU-a proizvodi nuklearnu energiju.

“EU ostaje tehnološki neutralna kada su u pitanju izvori energije, što znači da je odluka o tome odakle će se opskrbljivati ​​energijom na svakoj zemlji EU-a“, navodi Europska komisija.

U 2024. godini, te su zemlje proizvele 649.524 gigavat-sati (GWh) električne energije. To je povećanje od 4,8% u usporedbi s 2023. godinom. To je ujedno bio i drugi uzastopni godišnji porast, nakon pada u 2022. godini (609.255 GWh).

Ukazuje li to na dugoročni uzlazni trend? Ne baš.

Unatoč povećanju u posljednje dvije godine, proizvodnja nuklearne energije s vremenom je opadala. Prema Eurostatu, pala je za 20% između 2014. i 2024., a za 30% između 2004. i 2024.

U 2024. godini energetski miks EU-a sastojao se od pet glavnih izvora.

Najveći udio s 38% imali su sirova nafta i naftni derivati.

Prirodni plin činio je 21%, a odmah iza njega slijede obnovljivi izvori energije s 20%. Nuklearna energija činila je 12%, dok su kruta goriva činila 10%.

Neke su zemlje značajno povećale korištenje obnovljivih izvora energije, dok je nuklearna energija i dalje glavni izvor u nekim zemljama, prenosi Euronews.

Francuska prednjači u udjelu nuklearne energije

Od 2024. godine, Francuska ima daleko najveći udio nuklearne energije s 40,3%. Slovačka je na drugom mjestu s 29,7%, a slijede Švedska (25,6%) i Bugarska (23,7%).

Udio nuklearne energije također je iznad 20% u Finskoj (23,4%) i Sloveniji (21,7%). Češka je blizu te razine s 19,5%.

Udio nuklearne energije u ukupnoj opskrbi energijom (2024.); Izvor: Eurostat

Mađarska (16,6%), Belgija (13,2%), Španjolska (11,1%) i Rumunjska (9,1%) također su proizvođači nuklearne energije sa značajnim udjelima, dok je ta brojka u Nizozemskoj samo 1,1%.

Njemačka je prestala proizvoditi nuklearnu energiju. Prema Eurostatu, 2023. je bila posljednja godina u kojoj je proizvodila nuklearnu energiju, a proizvodnja je pala na nulu 2024. godine.

Udio nuklearne energije u proizvodnji električne energije veći je u svim tim zemljama. U EU je 2025. godine iznosio 23,4% prema Emberu i Statističkom pregledu svjetske energije Energetskog instituta.

Francuska i Slovačka uvelike se oslanjaju na nuklearnu energiju za električnu energiju. Udio nuklearne energije u Francuskoj je 69%, a u Slovačkoj 66,4%.

U pet zemalja udio nuklearne energije u proizvodnji električne energije iznosi oko 40%. To su Češka (42,3%), Finska (40,4%), Mađarska (39,8%), Slovenija (39,2%) i Bugarska (39,1%).

Udio nuklearne energije je također iznad prosjeka EU u Belgiji (33,1%), Švicarskoj (31,2%) i Švedskoj (27,6%).

Osim za 12 zemalja EU-a, podaci su dostupni i za Švicarsku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Rumunjska (20,5%) i Španjolska (18,7%) zadovoljavaju oko petinu svojih potreba za električnom energijom iz nuklearne energije.

U Velikoj Britaniji udio nuklearne energije iznosi 12,4%, dok Nizozemska ima najnižu razinu s 3%.

Prema podacima Europske komisije, EU je 2024. godine proizvela 43% svoje energije, dok je 57% uvezla.