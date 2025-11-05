Koji će trendovi u svjetskom turizmu u idućih 10 godina poticati rast i promjenu

Potražnja za autentičnim iskustvima, manje istraženim destinacijama i velikim događanjima, umjetna inteligencija, novi kapaciteti zrakoplova, kruzera i hotela, ali i rast troškova neki su od trendova koji će idućih deset godina poticati rast i promjene u svjetskom turizmu, objavljeno je na burzi WTM London.

Takvi trendovi i predviđanja sadržani su u izvješću o dinamici globalnih putovanja WTM Global Travel Reportu, koje su izradili tvrtka Oxford Tourism Economics i WTM, koji se u Londonu ove godine održava od 4. do 6. studenoga.

Turistička industrija rast će brže od globalnog gospodarstva u idućih deset godina, kaže generalni direktor za EMEA regiju Oxford Tourism Economicsa David Goodger. Procjene iz izvješća koje je iznio govore da će do 2035. godine turistička industrija globalno godišnje rasti za oko 3,5 posto, dok se globalni godišnji gospodarski rast za isto razdoblje predviđa na oko 2,5 posto.

“To bi značilo da će turizam globalno do tada ostvariti više od 16 bilijuna američkih dolara, čime bi njegov udio u globalnom BDP-u porastao na gotovo 12 posto. To temeljimo na očekivanjima nastavka rasta dolazaka turista koji će u 2025. s više od 1,5 milijardi nadmašiti rekord iz 2019. godine”, rekao je Goodger.

Trendovi koji vode rastu su i daleka i dulja putovanja, posebice u azijsko-pacifičkoj regiji, nastavak visoke potrošnje na putovanjima unatoč rastu cijene te posjećivanje velikih događanja poput megakoncerata ili sportskih natjecanja.

Coolcations i utjecaj AI-ja

Trend je i coolcations, kada se zbog utjecaja klimatskih promjena i ljetnih vrućina sve više traže svježije lokacije, te se očekuju porasti pometa primjerice u Skandinaviji, koja bi postotkom rasta mogla nadmašiti tradicionalne ljetne destinacije.

Ipak, ikonična mjesta i atrakcije ostaju atraktivne i pogodne za objavu na društvenim mrežama. Tako izvješće predviđa da će 50 najboljih urbanih destinacija biti spremno za 20 posto više dolazaka međunarodnih turista u idućih pet godina. Tu prednjače Dubai i Bangkok, dok se među novim destinacijama s rastom izdvajaju Albanija i El Salvador.

U trendu su i kultura, susreti s lokalnim stanovništvom, hranom i pićem, s većim naglaskom na autentičnost i potražnju manje prometnih destinacija.

Tome sve više pridonosi tehnologija, digitalne i platforme za instant poruke, putničke aplikacije, digitalizacija u prometu s biometrijskim podacima i sve više i alati AI-ja, koji su postali i glavni pokretač potražnje.

“Sve više putničkih profesionalaca kaže da će alati AI-ja pomoći u povećanju, a ne smanjenju, ukupne potrošnje na putovanja”, rekao je Goodger.

U izvješću se ističe i da će se povećati kapaciteti zračnih i kruzerskih kompanija te smještaja, pa se tako za industriju krstarenja očekuje da u 2025. nadmaši 2019. s više od 38 milijuna putnika te 15 novih brodova, dok bi sektor smještaja 2025. trebao završiti s više od 500 tisuća novootvorenih hotelskih soba, uz dodatnih milijun u izgradnji.

Za sve to potrebne su investicije, ne samo veće nego i inovativnije, uključivije i održivije, uz predviđanja da se gubi razlika između privatnog i javnog te da će najisplativije biti tamo gdje se privatni kapital usklađuje s javnim prioritetima i društvenim utjecajem.